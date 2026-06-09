একই কাজে একাধিকবার টেন্ডার, গ্রামের রাস্তা নির্মাণেও কাটমানি ! শোরগোল হরিশ্চন্দ্রপুরে
একই কাজে একাধিকবার টেন্ডার৷ প্রতি টেন্ডারের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ৷ গ্রামের রাস্তা নির্মাণেও দিতে হয়েছে কাটমানি৷ শোরগোল হরিশ্চন্দ্রপুরে৷
Published : June 9, 2026 at 3:00 PM IST
মালদা, 9 জুন: অবাক কাণ্ড ৷ গ্রামে এখনও রয়েছে রাস্তা নির্মাণের বোর্ড ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, একটি বোর্ড থাকলেও বাকি দুটি বোর্ড সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, একই রাস্তা নির্মাণে তিনবার টেন্ডার করা হয়েছিল ৷ রাস্তার কাজ না-হলেও প্রতি দফায় বিলের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, গ্রামের রাস্তা তৈরি করার জন্যও তৎকালীন শাসকদলের লোকজন তাঁদের কাছ থেকে কাটমানি আদায় করেছেন ৷ রাজ্য সরকারের নির্দেশে মালদা জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে শুরু হয়েছে অডিটের কাজ ৷ সেই কাজ শুরু হতেই সামনে এসেছে এই 'পুকুর চুরি'র ঘটনা ৷ এনিয়ে তোলপাড় হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছে ব্লক প্রশাসন ৷
ঘটনাটি সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রামের মিশ্র পাড়ার ৷ এখনও পর্যন্ত এই গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরি হয়নি ৷ তৃণমূলের আমলে এই রাস্তা নির্মাণের জন্য 100 দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৷ অভিযোগ, ঘাসফুল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একই রাস্তা নির্মাণের জন্য তিনবার টেন্ডার করা হয় ৷ কিন্তু দু'এক গাড়ি মাটি পড়া ছাড়া রাস্তার কোনও কাজ হয়নি ৷ এভাবেই তিনবার একই রাস্তার কাজ দেখিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে, এখনও বৃষ্টি হলে চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে গ্রামের রাস্তা ৷
গ্রামের বাসিন্দা তাজামুল হক জানান, "এই রাস্তা তৈরির জন্য আমাদের কাটমানি দিতে হয়েছে ৷ আমি 10 হাজার টাকা দিয়েছি ৷ রাস্তার কাজের চার লাখ 17 হাজার টাকার বোর্ড এখনও গ্রামে লাগানো রয়েছে ৷ কিন্তু রাস্তা তৈরি হয়নি ৷ এমন আরও দুটি বোর্ড লাগানো ছিল ৷ সেই দুটি কোথায় গেল জানি না ৷ দেখতে পাচ্ছি না ৷ আমরা চাই, গ্রামের রাস্তাটা হোক ৷ কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলাচলে খুব সমস্যা হয় ৷ বৃষ্টি হলেই রাস্তায় কাদা জমে যায় ৷"
আরেক এলাকাবাসী মহম্মদ ইয়াজদানি বলেন, "গত আট বছর ধরে শুধু ভোটের সময় নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে, রাস্তা করে দেবে ৷ ভোট মিটে গেলে তারা সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায় ৷ প্রতিবার টেন্ডার করা হয় ৷ দু’তিন গাড়ি মাটি ফেলে টেন্ডারের টাকা তুলে নেওয়া হয় ৷ রাস্তা আর হয়নি ৷ এই রাস্তাটা আমাদের খুব প্রয়োজন ৷ একটি বোর্ড এখনও গ্রামে রয়েছে ৷ দুটি বোর্ড মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে ৷ সেই দুটি বোর্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এখানে শুধু কাটমানি নেওয়া হয়েছে আর সরকারি টাকা লুট করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের নেতারাই কাটমানি নিয়েছে ৷ আমি নিজে 10 হাজার টাকা দিয়েছি ৷ গ্রামের 15-16 জনের কথা জানি যাঁরা কাটমানি দিয়েছিলেন ৷ আর কার কাছে নেওয়া হয়েছে জানি না ৷ এক রাস্তা তৈরির জন্য দু’বার টেন্ডার করা হয়েছে ৷ সেই টাকাও তুলে নিয়েছে ৷ এরা গ্রামে এসে লোকজনকে ডেকে ছবি তুলে নিত ৷ তারপর সবাইকে ফেরত পাঠিয়ে দিত ৷"
বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ ঘোষ ৷ তিনি বলছেন, "গ্রামবাসীরা বলছেন, রাস্তা তৈরির জন্য টেন্ডার করে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ৷ মানুষের আরও অভিযোগ, একই রাস্তার জন্য দুই থেকে তিন দফায় টেন্ডার করা হয়েছে ৷ আর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শোনা যাচ্ছে, সমাজের রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রেও কাটমানি নেওয়া হয়েছে ৷ সামাজিক উন্নয়নেও কাটমানি ? আমরা সমস্ত অভিযোগ তথ্য প্রমাণ-সহ ব্লক অফিসে নিয়ে যাব ৷ এখানে নাকি আরও দুটি বোর্ড ছিল ৷ সেই দুটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৷ আমি এনিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা বলব ৷ যারা এই কাজ করেছে তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয় ৷ অভিযুক্তদের সরকারি টাকা ফেরত দিতে হবে ৷ একইসঙ্গে যাঁদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়া হয়েছে তাঁদের টাকা ফেরত দিতে হবে ৷ প্রশাসনকে বলব, উপযুক্ত পদক্ষেপ করে এই রাস্তা যাতে দ্রুত তৈরি করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷"
তৃণমূল পরিচালিত সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মা মণ্ডলের দাবি, "ওই রাস্তা তৈরির জন্য অবশ্যই টেন্ডার করা হয়েছিল ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 100 দিন কাজ প্রকল্পের টাকা দেয়নি ৷ তাই ঠিকাদাররা কাজ করতে পারেনি ৷ টাকা না থাকলে কাজ হবে কোথায় থেকে ? বোর্ড লাগানো থাকতেই পারে ৷ প্রশাসন তদন্ত করুক ৷ আমার কোনও অসুবিধে নেই ৷ তাছাড়া যখন আমি প্রধানের চেয়ারে বসি তখন 100 দিনের কাজ প্রকল্প ছিল না ৷ আর কে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কাটমানি নিয়েছে তা জানি না ৷ আমাদের বলে তো আর কাটমানি নেয়নি ! প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্লক প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, "এই ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি ৷ যদি অভিযোগ জমা পড়ে কিংবা পঞ্চায়েতের অডিটে কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়ে তবে গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত হবে ৷ তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷"