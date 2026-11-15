মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞাকেও বুড়ো আঙুল ! মৌসুনী দ্বীপে অবৈধ বালির কারবারের অভিযোগ
Illegal Sand Mining on Mousuni Island: প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ স্থানীয় বিধায়কের দাবি, অবৈধ কোনও কাজ বিজেপির সরকার চালাতে দেবে না ৷
Published : November 15, 2026 at 12:03 AM IST
মৌসুনী দ্বীপ (দক্ষিণ 24 পরগনা), 15 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অবৈধ বালি উত্তোলন ও কারবার কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । প্রশাসনকে এই নিয়ে একাধিকবার কড়া নির্দেশও দিয়েছেন তিনি ।
কিন্তু সেই হুঁশিয়ারির পরেও কি বন্ধ হয়েছে অবৈধ বালির কারবার ? দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা ব্লকের মৌসুনী দ্বীপের পরিস্থিতি ঘিরে উঠছে এমনই প্রশ্ন । অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যেই চলছে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন এবং বিক্রির কারবার ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার অন্তর্গত মৌসুনী এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা চর থেকে দিনের আলোতেই কাটা হচ্ছে বালি । এরপর সেই বালি ট্রলারে করে নদীপথে নিয়ে এসে বিক্রি করা হচ্ছে । এই কারবারে ‘মা বর্গভীমা’ নামের একটি ট্রলার ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে । নদীর চর থেকে এভাবে বালি তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ।
যদিও যাঁরা বালি তুলে আনছেন, তাঁদের বক্তব্য যে এটা কোনও অন্যায় নয় ৷ যদি এর জন্য কোথাও অর্থ দিতে হয়, তাহলে সেটাও তাঁরা দিতে রাজি বলে জানিয়েছেন ৷
প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দিনের পর দিন এমন কাজ চলছে ? নদীর চর থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের অভিযোগ সত্যি হলে, তার বিরুদ্ধে কেন এখনও দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না ? এই কারবারের পিছনে কোনও অসাধু চক্র কাজ করছে কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা ।
এই ঘটনায় সরব হয়েছে সিপিএম । তাদের অভিযোগ, শুধু বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই নয়, এর পিছনে প্রভাবশালী মহলের মদতও থাকতে পারে । প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে প্রকাশ্যে বালি তোলা এবং বিক্রি চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাম নেতৃত্ব । অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তারা ।
এই বিষয়ে স্থানীয় স্থানীয় সিপিএম নেতা শেখ হাবিব আলি বলেন, ‘‘যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে যে অবৈধভাবে বালি তোলা যাবে না, সেখানে কীভাবে অবৈধভাবে বালি উঠছে ? পুলিশ প্রশাসন কেন চুপ করে রয়েছে ? তাহলে কি শাসকদলের মদতেই চলছে এই অবৈধ বালির কারবার ?’’ তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনের উচিত দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ।
অন্যদিকে, এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা নারায়ণ পড়্যা বলেন, ‘‘বিষয়টি আমাদের জানা নেই । যদি কোনও ব্যক্তি অবৈধভাবে বালি তুলে থাকেন, তাহলে প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।’’ সাগরের বিজেপি বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, ‘‘আমাদের একটু সময় দিন । অবৈধ কোনও কাজ আমাদের সরকার চলতে দেবে না । শুধুমাত্র বৈধ কাজই চলবে ।’’
একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর অবৈধ বালি কারবার বন্ধের নির্দেশ, অন্যদিকে মৌসুনীতে নদীর চর থেকে বালি উত্তোলন ও বিক্রির অভিযোগ । দুইয়ের মাঝে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, ট্রলারের মাধ্যমে বালি পরিবহণ বন্ধ হয় কি না এবং এই কারবারের সঙ্গে কারা যুক্ত, সেদিকেই নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের ।
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