শুভেন্দুর জনসভায় 'না' প্রশাসনের ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি

শুভেন্দুর জনসভায় 'না' প্রশাসনের ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি
আগামী 2 জানুয়ারি চাঁচলের কলমবাগান মাঠে জনসভা করার কথা ছিল বিরোধী দলনেতার ৷ প্রশাসন সেই সভার অনুমতি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ৷
Published : December 21, 2025 at 6:08 PM IST
মালদা, 21 ডিসেম্বর: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভার অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি ৷ মালদা জেলায় শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷
প্রচারের ময়দানে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বেজে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে একাধিক সভা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পিছিয়ে নেই বিজেপিও ৷ শনিবার রাজ্যে এসেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বাম-কংগ্রেসের তরফেও নিয়মিত মিটিং-মিছিল করা হচ্ছে ৷ আগামী 2 জানুয়ারি জেলায় আসার কথা রয়েছে বিজেপি নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ চাঁচলের কলমবাগান মাঠে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর ৷ ইতিমধ্যে তার প্রচার শুরু করেছে গেরুয়া শিবির ৷
হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, মালতিপুর ও রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে সেই সভা হবে ৷ সভার জন্য দলের তরফে মাঠের মালিকের কাছ থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট নেওয়া হয়েছে ৷ নিয়ম মেনে সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে চাঁচল থানার আইসি ও চাঁচল মহকুমাশাসককে ৷ মহকুমাশাসকের দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পুলিশের এনওসি পাওয়া গেলেই প্রশাসনের তরফে সভার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু চাঁচল থানার পুলিশ গেরুয়া শিবিরকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তাদের পক্ষে এই সভার অনুমতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ৷
বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের চাপে পুলিশ সভার অনুমোদন দিচ্ছে না ৷ কী কারণে সভার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, সেটাও পুলিশ কিংবা প্রশাসন জানাচ্ছে না ৷ তাই সভার অনুমতি চেয়ে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে গেরুয়া শিবির ৷ এদিকে তৃণমূলের দাবি, শুভেন্দুর নিরাপত্তার কারণেই হয়তো পুলিশ এই পদক্ষেপ করেছে ৷ এই ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রতন দাস বলেন, "আগামী 2 তারিখ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জনসভা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ৷ তাঁর সভার অনুমতি নিতে আমরা দলের তরফে গত 18 ডিসেম্বর চাঁচল থানার আইসির কাছে গিয়েছিলাম ৷ কিন্তু আইসি আমাদের আবেদনপত্র রিসিভ করে দিতে অস্বীকার করেন ৷ অগত্যা সেই রাতেই আমরা ইমেইল করে আমাদের আবেদনপত্র তাঁর কাছে পাঠাই ৷ 19 ডিসেম্বর আমরা আমাদের আবেদনপত্র মহকুমাশাসকের দফতরে জমা দিই ৷ সেদিন বিকেলে এবিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে মহকুমাশাসকের দফতরের আধিকারিকরা আমাদের জানান, পুলিশের এনওসি না পেলে তাঁরা সভার অনুমতি দিতে পারেন না ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই সভা নিয়ে পুলিশের কোনও বক্তব্য নেই ৷ কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই পুলিশ বলছে, তারা সভার অনুমতি দিতে পারবে না ৷ পুলিশের উপর অলিখিত কোনও চাপ রয়েছে ৷ কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি, নির্দিষ্ট দিনে, সময়ে এবং নির্দিষ্ট জায়গাতেই আমাদের জনসভা হবে ৷ সভার অনুমতি পেতে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে আমরা রিট পিটিশন ফাইল করছি ৷ আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জায়গায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সভা করতে গেলে প্রথমে সভার অনুমতি দেওয়া হয় না ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আমরা সভা করি ৷ সেভাবেই চাঁচলের কলমবাগান মাঠেই আমাদের সভা হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যে শাসকদলের দলদাসে পরিণত হয়েছে এই ঘটনার তার বড় উদাহরণ ৷"
উত্তর মালদার আরেক বিজেপি নেতা প্রশান্ত পালের বক্তব্য, "পুলিশকে দিয়ে বিরোধী দলনেতার সভার অনুমতি বন্ধ করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি কার্যত আমাদের চ্যালেঞ্জ করছেন ৷ আমরাও তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট মাঠেই আমরা এই সভা করব ৷ তৃণমূলের জেলা সভাপতির উচিত ছিল চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের কত মানুষকে সেদিন তিনি ওই মাঠে উপস্থিত করাতে পারেন তা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ করা ৷ এতেই বোঝা যাচ্ছে, তৃণমূল শুভেন্দু অধিকারীকে ভয় পাচ্ছে ৷ তৃণমূলের জেলা সভাপতিও ভয় পেয়েছেন ৷ তিনি ভাবছেন, কোনও কারণে যদি সেদিন সভায় প্রচুর মানুষ আসে তবে মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি হেরে যেতে পারেন ৷ শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালেঞ্জ, মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি এবার তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে হারাবেন ৷"
এই ঘটনায় পালটা বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ তিনি বলেন, "এটা গণতান্ত্রিক দেশ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই রাজ্য পরিচালনা করেন ৷ এটা বিজেপি মানে না ৷ রাজ্য কিংবা দেশেও মানে না ৷ কী কারণে প্রশাসন সভার অনুমতি দেয়নি তা আমার সঠিকভাবে জানা নেই ৷ হয়তো টেকনিক্যালি কোনও ত্রুটির জন্য প্রশাসন এই সভার অনুমতি দেয়নি ৷ হয়তো তাদের সভায় মানুষ হবে না বুঝেই তারা এই ষড়যন্ত্রমূলক মন্তব্য করতে শুরু করেছেন ৷"
তাঁর সংযোজন, "যেভাবে এসআইআর-এর নামে বিজেপি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন, ওয়াকফ আইনের নামে মানুষের অধিকার হরণ করছেন, বাঙালির নামে যেভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মানুষকে খুন করছেন, তাতে তারা নিজেরাই ভীত সন্ত্রস্ত ৷ এমনও হতে পারে কলমবাগানে সেদিন মানুষ শুভেন্দুবাবুকে আক্রমণ করতে পারে, তাঁকে ঘিরে ফেলতে পারে, পেটাতে পারে ৷ এসব কারণে অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য তিনি ও তাঁর দলের লোকজন এমন আগাম বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করছেন ৷ তৃণমূল এমন নোংরা রাজনীতি করে না ৷ তিনি যত খুশি মিটিং করুন, যত খুশি এলাকায় ঘুরে বেড়ান, আমাদের কোনও আপত্তি নেই ৷ কিন্তু মানুষ যদি তাঁকে তাড়া করে, তাঁকে পেটায়, তার দায়িত্ব কিন্তু তৃণমূলের নয় ৷ প্রশাসন আছে, প্রশাসন দেখবে ৷"
তবে এনিয়ে পুলিশ কিংবা প্রশাসনের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ ফোন ধরেননি জেলাশাসক কিংবা পুলিশ সুপার ৷