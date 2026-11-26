ফুচকার সঙ্গে কন্ডোম খাওয়াল সহপাঠীরা ! হাসপাতালে অসুস্থ নাবালক
Allegations against classmates: বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে । ওই সময় কয়েকজন ছাত্র বাইরে থেকে খাবার নিয়ে হোস্টেলে আসে ।
Published : November 26, 2026 at 7:51 PM IST
বালুরঘাট, 26 নভেম্বর: ফুচকার সঙ্গে কন্ডোম মিশিয়ে সহপাঠীকে খাওয়ানোর অভিযোগ উঠল বালুরঘাটের একটি স্কুল হোস্টেলে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে । অসুস্থ হয়ে পড়ায় নবম শ্রেণির ওই ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে । এই ঘটনায় স্কুলের হোস্টেলের নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
অভিযোগ, স্কুলের হোস্টেলে থাকা নবম শ্রেণির ছাত্রকে তারই চার সহপাঠী মিলে ফুচকার সঙ্গে একটি কন্ডোম খাইয়ে দেয় । বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে । ওই সময় কয়েকজন ছাত্র বাইরে থেকে খাবার নিয়ে হোস্টেলে আসে । অভিযোগ, সেই খাবারের সঙ্গেই কন্ডোম মিশিয়ে খাওয়ানো হয় । ঘটনার পর থেকেই ওই ছাত্র অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে ।
স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, একবারে ফুচকা গিলে নেওয়ার বাজি ধরেছিল পড়ুয়ারা ৷ সেই জন্যই ওই পড়ুয়া কন্ডোম ভরে দেওয়া ফুচকা গিলে নিয়েছিল ৷
বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলের শিক্ষকরা তড়িঘড়ি তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান । ছাত্রটি বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক । তিনি জানান, ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে ।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, পড়ুয়ার পেটে স্ক্যান করে দেখা গিয়েছে কন্ডোম রয়েছে ৷ সেজন্য়ই পেট ব্যথা করছিল ৷
তবে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন সামনে আসছে । প্রথমত, হোস্টেলের নিয়ম ও নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হল ? হোস্টেলের ভিতরে খাবার নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ ছিল কি না, থাকলে তা কীভাবে অমান্য করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ।
অন্যদিকে, নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে কন্ডোম এল কীভাবে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে রহস্য । অভিযুক্ত ছাত্ররা প্রত্যেকেই নাবালক । তাদের কাছে এমন সামগ্রী কীভাবে পৌঁছল এবং কী উদ্দেশ্যে তা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে সহপাঠীকে খাওয়ানো হল, তা খতিয়ে দেখা জরুরি বলে মনে করছেন অনেকে ।
একইসঙ্গে, ঘটনাটি নিছক সহপাঠীদের মধ্যে মজা করার জন্য, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে দাবি তাঁদের । স্কুলের হোস্টেলে আবাসিক পড়ুয়াদের নিরাপত্তা, খাবারের মান এবং ছাত্রদের উপর নিয়মিত নজরদারি কতটা রয়েছে, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে ।
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলের ভিতরে এমন অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক । বিশেষ করে নাবালক পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা তাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখা হচ্ছে । ছাত্রটি নিজেও জানিয়েছে, তার পেটব্যথা রয়েছে । জানা গিয়েছে, অসুস্থ ছাত্রের বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকে । তার বাবা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন । মা অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান । পড়াশোনার জন্য ছাত্রটি বালুরঘাটের ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকত ।
এদিনের ঘটনার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কুমারগঞ্জে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে । এদিকে, ঘটনার বিষয়ে বিদ্যালয়ের রাঁধুনি উপেন বর্মন জানান, টিফিনের সময় তিনি মিড ডে মিলের কাজে ব্যস্ত ছিলেন । পরে বিষয়টি তাঁর কানে আসে । তিনি বলেন, "আমি টিফিনের সময় মিড ডে মিল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম । পরে শুনেছি চারজন ছাত্র ফুচকার মধ্যে কিছু একটা মিশিয়ে আর এক ছাত্রকে খাইয়ে দিয়েছে । বিষয়টি জানাজানি হতেই শিক্ষকেরা ওই ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যান ।"
ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে স্কুল কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ এবং প্রশাসনিক তদন্তের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা ।