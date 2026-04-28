ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা চাইছেন বিএলও, চর্চা তুঙ্গে বনগাঁয়

ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা চাইছেন বিএলও, চর্চা তুঙ্গে বনগাঁয়
দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের 24 ঘণ্টা আগে ভোটারদের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ BLO-র বিরুদ্ধে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় ভোটার স্লিপ আটকেও রাখেন ওই BLO।
Published : April 28, 2026 at 10:28 AM IST
বনগাঁ, 28 এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনের দেওয়া স্লিপ ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর জন্য 10 হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ BLO-র বিরুদ্ধে । ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এলাকার প্রায় 50 জন ভোটারের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ারও অভিযোগ তুলছেন গ্রামবাসীরা । অভিযুক্ত BLO-র বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বাসিন্দারা । যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিএলও । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সাত ভাই কালীতলা এলাকার ।
বুধবার দ্বিতীয় দফায় সাতটি জেলার মোট 142টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে । তাই এই সব কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বা ভোটার স্লিপ । এতদিন সাধারণত ভোটার স্লিপ দিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দলগুলি । তবে এবার থেকে সেই কাজ তাদের করতে বারণ করেছে কমিশন । নির্বাচনের কড়া নির্দেশ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার স্লিপ দেবে বিএলও-রা । তাদের সহয়তা করবেন কোনও ভোটকর্মী । রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ভোটার স্লিপ দিতে পারবেন না ।
আর বিএলও নাকি ভোটার স্লিপ পৌঁছে দিতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন, এমনই অভিযোগ বনগাঁবাসীর ৷ বনগাঁর সাত ভাই কালীতলা এলাকার 70 নম্বর বুথের বাসিন্দা সুশীল বিশ্বাসের অভিযোগ, এলাকার BLO মৃন্ময় রায় ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে 10 হাজার টাকা দাবি করেন । টাকা দিতে অস্বীকার করায় বেশ ক'য়েকদিন ধরেই সুশীলবাবুর ভোটার স্লিপ আটকে রাখেন ওই BLO ।
পাশাপাশি, সুশীল বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রথম সংশোধনী ভোটার তালিকায় নাম না-আসায় তাঁদেরকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ।সে সময়ও মাথাপিছু 10 হাজার টাকা দাবি করেছিল অভিযুক্ত । সোমবার রাতে BLO-র বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিযোগকারী ভোটারের পরিবারের সদস্যরা । বেশ কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বনগাঁ থানার পুলিশ । পাশাপাশি ই-মেল মারফত নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, সুশীল বিশ্বাসের মেয়ে প্রিয়া বিশ্বাস ।
এলাকার প্রাক্তন জনপ্রতিনিধির দাবি, এলাকার প্রায় 50 জন ভোটারের কাছ থেকে ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার জন্য টাকা নিয়েছেন অভিযুক্ত BLO । এমনকী বুধবার ভোটগ্রহণের কিছু সময় আগেও তিনি ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে টাকা দাবি করেছেন । অবিলম্বে অভিযুক্ত BLO-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয়রা ।
যদিও ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন BLO মৃন্ময় রায় । তিনি দাবি করেন, কোনও ভোটারের কাছ থেকে স্লিপ দেওয়ার জন্য টাকা দাবি করা হয়নি । পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর বুথে শুধুমাত্র একজন ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ।