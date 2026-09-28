জেড-প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে অভিষেক ! শুনানি 6 অক্টোবর

জেড-প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে অভিষেক ! শুনানি 6 অক্টোবর
Abhishek Banerjee moves High Court: একদা অভিষেকের বাড়ির বাইরেও পুলিশি পাহারা, ব্যারিকেড, স্ক্যানার এবং নজরদারি ব্যবস্থার মতো অতিরিক্ত বন্দোবস্ত ছিল ।
Published : September 28, 2026 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: জেড-প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য মামলাটি দ্রুত শুনানির জন্য আর্জি জানান । অভিষেককে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত । বিচারপতি জানিয়েছেন, আগামী 6 অক্টোবর মামলাটির শুনানি হবে ।
আদালতে আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জানান, অভিষেক রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক । বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি জেড-প্লাস নিরাপত্তা পেতেন । কিন্তু নির্বাচনের পর তাঁর নিরাপত্তা বাহিনী তুলে নেওয়া হয়েছে । আইনজীবী দাবি, "বেশ কয়েক বার আক্রান্ত হয়েছেন আমার মক্কেল । বর্তমানে তাঁর কোনও নিরাপত্তা নেই । শুধু কয়েক জন হাউস গার্ড রয়েছেন ।" এই পরিস্থিতিতে বিষয়টির দ্রুত শুনানি প্রয়োজন বলেও আদালতে জানান তিনি।
অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়ে চলতি বছরের মে মাসে প্রশাসনের অবস্থান ছিল কিছুটা ভিন্ন । ভোটের ফল ঘোষণার পর তাঁর বাড়ি ও অফিসের বাইরে অতিরিক্ত পুলিশি বন্দোবস্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল । সে সময় কলকাতা পুলিশ জানিয়েছিল, জেড-প্লাস নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি বহাল থাকবে, শুধু জেড-প্লাসের বাইরে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে । পরে মে মাসেই অভিষেকের নিরাপত্তা আরও কমানো এবং জেড-প্লাস প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশ্যে আসে ।
নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিতর্কের মধ্যেই মে মাসের শেষ সপ্তাহে সোনারপুরে আক্রান্ত হন অভিষেক । নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জু কর্মকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে অভিষেকের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, ডিম এবং জুতো ছোড়ার অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতির মধ্যে তৃণমূল কর্মীরা অভিষেকের মাথায় হেলমেট পরিয়ে তাঁকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন । পরে অভিষেককে হেলমেট পরা অবস্থাতেই এলাকা ছাড়তে দেখা যায় ।
ওই ঘটনার পর অভিষেক নিজেই পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন । তাঁর অভিযোগ ছিল, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির কথা প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশি বন্দোবস্ত ছিল না । তবে, পরে তিনি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়েছেন বলে যে খবর ছড়িয়েছিল, তা নিজেই খারিজ করে দেন অভিষেক । 6 জুনের এক্স পোস্টে তিনি সেই দাবি 'ভিত্তিহীন' বলে জানিয়েছিলেন ।
অন্যদিকে, ভোটের আগে অভিষেকের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি ঘিরে ছিল অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা । বাড়ির বাইরে পুলিশি পাহারা, ব্যারিকেড, স্ক্যানার এবং নজরদারি ব্যবস্থার মতো অতিরিক্ত বন্দোবস্ত ছিল । ভোটের পর সেই অতিরিক্ত ব্যবস্থাগুলি সরিয়ে নেওয়া হয় । মে মাসে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা বাড়িতে গিয়ে পুরনো নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কিছু সরকারি সরঞ্জামও সরিয়ে নিয়ে যান ।
এ বার সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক । তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন । এখন দেখার 6 অক্টোবরের শুনানিতে আদালত কী নির্দেশ দেয় ৷