'4 টাকা দেব', শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে যৌন নির্যাতন প্রতিবেশীর

'4 টাকা দেব', শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে যৌন নির্যাতন প্রতিবেশীর
শিশুটি গতকাল বিকেলে খেলছিল ৷ সেই সময় প্রতিবেশী তাকিমুদ্দিন তাকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে ৷
Published : July 25, 2026 at 2:50 PM IST
মালদা, 25 জুলাই: টাকার প্রলোভন দেখিয়ে সাত বছরের এক শিশুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে । শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একটি গ্রামে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মেয়েটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রাতেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । শনিবার তাকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত প্রতিবেশীর নাম তাকিমুদ্দিন । সে ওই সাত বছরের শিশুকে 4 টাকা দেবে বলে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় । অভিযোগ, সেখানেই মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়। পরে নির্যাতিতা বাড়ি ফিরে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায় । এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷
অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে । ধৃতকে হোফাজতে চেয়ে আজ আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালত তাকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ নির্যাতিতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে এদিন। পুলিশের দাবি, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাবালিকার বাবার অভিযোগ, আমার মেয়ে বাইরে খেলাধুলো করছিল। সেই সময় প্রতিবেশী তাকিমুদ্দিন টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই জঘন্য ঘটনা ঘটায়। তার যেন কঠোরতম শাস্তি হয়। আমরা চাই, ভবিষ্যতে আর কারও সঙ্গে এমন ঘটনা না-ঘটুক।" নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে ওর কাছ থেকে সব কথা জানতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আমার মেয়ের সঙ্গে অন্যায়ের বিচার চাই। দোষীর এমন শাস্তি হোক, যাতে আর কেউ কোনও নাবালিকার সঙ্গে এমন নৃশংস কাজ করার সাহস না-পায়।"