বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন ! ধৃত অভিযুক্ত যুবক

বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন ! ধৃত অভিযুক্ত যুবক
Sexual Assault on Specially-abled Minor Girl: বাড়িতে কেউ না-থাকার সুযোগে নাবালিকার উপর নির্যাতনের অভিযোগ ৷
Published : September 30, 2026 at 8:43 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর 24 পরগনা), 30 সেপ্টেম্বর: বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ৷ ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় বাড়িতে নাবালিকা মা-বাবা কেউ ছিলেন না ৷ কেবল তার ছোট বোন বাড়িতে ছিল ৷ মঙ্গলবার রাতেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে ৷
এই ঘটনা প্রসঙ্গে বসরিহাট পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পরিবারের তরফে অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশি তৎপরতায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" জানা গিয়েছে, সন্ধেয় ওই নাবালিকা ও তার বোন বাড়িতে ছিল ৷ জরুরি পারিবারিক প্রয়োজনে তাদের মা ও বাবা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন ৷
অভিভাবকহীন ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে এলাকারই বাসিন্দা এক যুবক সেখানে উপস্থিত হয় ৷ অভিযোগ, সে নাবালিকাকে বাড়ির কাছে একটি জঙ্গলে নিয়ে যায় ৷ সেখানে নাবালিকার মুখ ও হাত-পা বেঁধে ধরে নাবালিকার উপর অত্যাচার চালায় অভিযুক্ত ৷ এরপর ওই অবস্থাতেই নির্যাতিতা নাবালিকাকে সেখানে ফেলে রেখে চলে যায় অভিযুক্ত ৷
অন্যদিকে, বাবা-মা বাড়িতে ফিরে নাবালিকাকে দেখতে না-পেয়ে খোঁজ শুরু করেন ৷ সেই সময়ই প্রতিবেশীরা জঙ্গলের দিক থেকে গোঙানির শব্দ পান ৷ ভিতরে গেলে নাবালিকাকে হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা ৷ এরপর তাকে উদ্ধার করে তাঁর বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই পুরো ঘটনা পরিবারকে জানায় নির্যাতিতা ৷
নির্যাতিতা নাবালিকার মা কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন, "আমার মেয়েটা প্রতিবন্ধী ৷ ওকে একা পেয়ে মুখ বেঁধে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে ৷ আমরা এই ঘটনার উপযুক্ত বিচার চাই ৷ দোষী যেন ছাড় না-পায় ৷ তার চরম শাস্তি চাই ৷"
হিঙ্গলগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশি তৎপরতায় অভিযুক্ত আশিক সর্দারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ পাশাপাশি, নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করার জন্য তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷