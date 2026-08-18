মসজিদ থেকে আজানের মাইক খোলা নিয়ে মামলা, কী বলল হাইকোর্ট

মসজিদ থেকে আজানের মাইক খোলা নিয়ে মামলা, কী বলল হাইকোর্ট
আদালতে রাজ্যের দাবি, মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার খুলে নেওয়ার জন্য কোনও লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়নি । পুরো অভিযোগই মূলত মৌখিক নির্দেশকে কেন্দ্র করে ।
Published : August 18, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: মসজিদ থেকে আজানের মাইক খুলে নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি ওঠে । রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার খুলে নেওয়ার জন্য কোনও লিখিত নির্দেশ পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি । পুরো অভিযোগই মূলত মৌখিক নির্দেশকে কেন্দ্র করে । মামলাটিও যথেষ্ট অস্পষ্ট এবং তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি দেওয়া হয়নি বলে দাবি রাজ্যের ।
মামলাকারী নিজে একজন প্র্যাকটিসিং আইনজীবী । তাঁর অভিযোগ ছিল, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ মসজিদ কর্তৃপক্ষকে আজানের মাইক খুলে নিতে বলছে । এমনকি পুলিশ বিভিন্ন মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে লাউডস্পিকার খুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয় । বিশেষ করে হুগলির একাধিক থানার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলা হয়েছে ।
মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, বিষয়টি নিয়ে আগে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল । কিন্তু মামলাকারীর অভিযোগের সমর্থনে কোনও নির্দিষ্ট নথি নেই । তাঁর বক্তব্য, কোন থানার কোন পুলিশ আধিকারিক কোন ইমামকে ডেকেছিলেন, কোথায় বৈঠক হয়েছিল, কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আবেদনে তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই । সেই সময় বেঞ্চের প্রশ্ন, "তাহলে কি পুলিশকে লাউডস্পিকার সরানোর কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?" জবাবে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, "কোনও লিখিত নির্দেশ নেই ।"
এর পরেই শব্দদূষণ সংক্রান্ত আদালতের পুরনো নির্দেশের প্রসঙ্গ ওঠে । বিচারপতি জানতে চান, শব্দদূষণ নিয়ে আদালতের আগের নির্দেশ যখন রয়েছে, তখন পুলিশকে বৈঠক ডাকতে বলা হল কেন ? সেই বৈঠক সম্পর্কে রাজ্যের বক্তব্য কী ? অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, ওই বৈঠকের বিষয়টিই স্পষ্ট নয় । কারণ, রাজ্যের তরফে এমন কোনও বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি । তাঁর যুক্তি, মামলাটি জনস্বার্থ মামলা হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় । কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা, ব্যক্তি, থানা বা পুলিশ আধিকারিকের নামও আবেদনে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি । তাই আবেদনটি জরিমানা-সহ খারিজ করার আর্জি জানান তিনি ।
তবে মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা যুক্তি দেন । তাঁর প্রশ্ন, কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না, সেটাই জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । ইমামরা নিজেরা মামলা করতে এসেছেন কি না, তা দিয়ে জনস্বার্থের বিষয়টি বিচার করা যায় না ।
কল্যাণের দাবি, মামলার সঙ্গে একাধিক থানার তরফে মসজিদের মাইক খুলে দিতে বলা হয়েছিল, এমন নথি সংযুক্ত করা হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, "কোনও পাবলিক নোটিশ ছাড়া পুলিশ এটা করতে পারে না । কিন্তু সেটাই করা হয়েছে ।" পুলিশ গিয়ে ভয় দেখিয়ে মাইক খুলিয়েছে এবং বিভিন্ন মসজিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে লাউডস্পিকার খুলে নিতে বলা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ।
বিশেষ করে হুগলির বিভিন্ন থানায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আদালতে দাবি করেন কল্যাণ । ফলে রাজ্যের তরফে 'কোনও বৈঠকই হয়নি', এই বক্তব্য সঠিক নয় বলেও তাঁর দাবি । শুনানিতে মামলাকারীর আইনজীবী আরও প্রশ্ন তোলেন, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীর একাধিক মামলা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি করেছিলেন এবং সেগুলি জনস্বার্থ মামলা হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে । সে ক্ষেত্রে এই মামলাটি কেন গ্রহণযোগ্য হবে না ? যদিও রাজ্যের বক্তব্য এবং মামলার নথিপত্র পর্যালোচনার পর শেষ পর্যন্ত আবেদনটি খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ ।