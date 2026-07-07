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নেতাজিনগরে নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ, আটক প্রতিবেশী যুবক

নাবালিকা বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত তাকে জোর করে হাত ধরে একটি ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ।

harassment of minor girl
প্রতীকী চিত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 10:05 PM IST

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কলকাতা, 7 জুলাই: দক্ষিণ কলকাতার নেতাজিনগরে 11 বছরের এক নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে ৷ এই বিষয় নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন," তদন্ত চলছে ৷ এখনই কিছু বলা সম্ভব নয় ৷ "

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক পেশায় অটোচালক এবং দীর্ঘদিন ধরেই নাবালিকাকে উত্যক্ত করত বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার নাবালিকা বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত তাকে জোর করে হাত ধরে একটি ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর কোনওভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নাবালিকা মায়ের কাছে গোটা ঘটনার কথা জানায়। এরপরই পরিবারের সদস্যরা নেতাজিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দারও দাবি, অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে এর আগেও মহিলাদের ও কিশোরীদের উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল। তবে এবার নাবালিকার উপর নির্যাতনের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার বয়ান, চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এদিকে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা।

গত রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ সরগরম রাজ্যরাজনীতি ৷ এই ঘটনায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। রেল, পথ অবরোধও হয়। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগও ওঠে। মঙ্গলবারই বারুইপুরে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

TAGGED:

MINOR GIRL MOLESTATION
NEIGHBOR DETAINED
HARASSMENT OF MINOR GIRL
নাবালিকার শারীরিক নির্যাতন
MINOR GIRL MOLESTATION IN KOLKATA

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