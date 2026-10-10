প্রেমের সম্পর্কের জেরে যুবককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ! 24 বছর পর যাবজ্জীবন 10 জনের

প্রেমের সম্পর্কের জেরে যুবককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ! 24 বছর পর যাবজ্জীবন 10 জনের
Malda Murder: 2002 সালের ঘটনায় সাজা ঘোষণা আদালতের, দোষীদের মধ্যে 9 জন পুরুষ ও এক মহিলা। মৃতের মাকে মোট 50 হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ।
Published : October 10, 2026 at 10:21 AM IST
মালদা, 9 অক্টোবর: প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি মেয়ের পরিবার । সেই আক্রোশ থেকেই যুবককে বাড়িতে ডেকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর দেহ ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । দীর্ঘ 24 বছর ধরে চলা মামলায় অবশেষে সাজা ঘোষণা করল আদালত । শুক্রবার মালদা জেলা আদালতের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক সঙ্গীতা দত্ত এই ঘটনায় 10 জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন । দোষীদের প্রত্যেককে মৃত যুবকের মাকে 5 হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই হিসাবে ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ 50 হাজার টাকা ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি 2002 সালের 14 জানুয়ারির । বৈষ্ণবনগরের লালাপাড়া এলাকার বাসিন্দা মলয় লালার বয়স তখন মাত্র 18 বছর । স্থানীয় এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল । অভিযোগ, সেই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি তরুণীর পরিবারের লোকজন । সেই কারণেই মলয়কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয় ।
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, 14 জানুয়ারি রাতে মলয়কে তরুণীর বাড়িতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল । রাত প্রায় 9টা নাগাদ মলয়ের জ্যাঠামশাই শ্রীপতি লালা ওই বাড়ি থেকে চিৎকার ও চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পান । সন্দেহ হওয়ায় তিনি সেখানে ছুটে যান । তাঁর অভিযোগ, বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মলয়কে কয়েক জন ধরে রেখেছে ।
শ্রীপতি লালা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর কথা শোনা হয়নি বলে অভিযোগ । মলয়কে একটি ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় । পরে ওই ঘর থেকেই মলয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল । দেহের অবস্থান নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছিল । অভিযোগকারীর দাবি, মলয়ের পা দু'টি মাটি থেকে উপরে ছিল না, বরং কিছুটা ভাঁজ হয়ে মাটির কাছাকাছি ছিল । সেই পরিস্থিতিতে ঘটনাটি আত্মহত্যা, না কি খুনের পর দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ।
পরের দিন, 15 জানুয়ারি, শ্রীপতি লালা বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় তদন্ত । দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া এবং সাক্ষ্যগ্রহণের পর মামলাটি শেষ পর্যন্ত সাজা ঘোষণার পর্যায়ে পৌঁছয় ।
সরকারি আইনজীবী সুদীপ সিকদার জানান, প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই দুই পরিবারের মধ্যে এই ঘটনার সূত্রপাত । তাঁর বক্তব্য, ঘটনার রাতে তরুণীর বাড়িতে ছিলেন মলয় । সেই সময় তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
আইনজীবীর দাবি, মামলার শুনানিতে মোট 13 জন সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে 10 জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত । তাঁদের মধ্যে 9 জন পুরুষ এবং এক মহিলা রয়েছেন । দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক সঙ্গীতা দত্ত প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন । পাশাপাশি, প্রত্যেক দোষীকে 5 হাজার টাকা করে মৃতের মাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
জেলা পাবলিক প্রসিকিউটর নীলাঞ্জন সরকারও জানান, খুনের মামলায় 9 জন পুরুষ ও এক মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
সাজা ঘোষণার পরেও নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন দোষীদের কয়েক জন । আদালত থেকে বেরিয়ে তাঁদের বক্তব্য, মলয়ের মৃত্যু আত্মহত্যার ঘটনা ছিল । সেই ঘটনাকে খুনের মামলা হিসেবে সাজিয়ে ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ।