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বিজেপি বিধায়কের নম্বর থেকে টাকা চেয়ে মেসেজ ! পুলিশের দ্বারস্থ সুভাষ পাত্র

BJP MLA WhatsApp Account Hack: সুভাষ পাত্র রায়নার বিধায়ক ৷ তাঁর অভিযোগ, হোয়াটসঅ্যাপ ও নম্বর হ্যাক করে টাকা চাওয়া হয়েছে ৷

BJP MLA WhatsApp Account Hack
বর্ধমানের সাইবার ক্রাইম থানার বাইরে বিজেপি বিধায়ক সুভাষ পাত্র (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2026 at 9:06 PM IST

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রায়না (পূর্ব বর্ধমান), 27 অক্টোবর: ‘আমাকে হেল্প করুন’, হোয়াটসঅ্যাপে বিধায়কের নম্বর থেকে এই মর্মে মেসেজ চলে যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষের কাছে ৷ সঙ্গে থাকছে কিউআর কোড বা স্ক্যানার ৷ যার মাধ্যমে টাকা পাঠানোর আবেদন করা হচ্ছে ৷

এমনই অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমানে ৷ অভিযোগ তুলেছেন স্বয়ং রায়নার বিধায়ক বিজেপির সুভাষ পাত্র ৷ তাঁর দাবি, মোবাইল নম্বর হ্যাক করে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পরিচিতদের কাছে সাহায্য চেয়ে টাকা চাওয়া হয়েছে ৷ এই নিয়ে তিনি বর্ধমান সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । যদিও সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দাবি করেন বিধায়ক ।

BJP MLA WhatsApp Account Hack
বর্ধমানের সাইবার ক্রাইম থানার বাইরে বিজেপি বিধায়ক সুভাষ পাত্র (ইটিভি ভারত)

বিজেপি বিধায়ক সুভাষ পাত্রর দাবি, একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় আচমকাই বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর কাছে ফোন আসতে শুরু করে । পরিচিতরা তাঁকে জানান, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে সাহায্য চেয়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে । প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পারলেও একের পর এক ফোন আসায় প্রতারণার আশঙ্কা তৈরি হয় । এরপরই বিষয়টি জানাতে বর্ধমান সাইবার থানায় যান তিনি ।

বিধায়কের অভিযোগ, তাঁর মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপও হ্যাক করা হয়েছিল । তাঁর পরিচিতদের কাছে পাঁচ হাজার, দশ হাজার, এমনকী 20 হাজার টাকা চেয়েও মেসেজ পাঠানো হয়েছে । একজন ওই মেসেজ পেয়ে টাকাও দিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিধায়ক ।

সুভাষ পাত্র বলেন, “আমি নিজেই একটা বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম । আমার নাম করে যাঁদের কাছে এই ধরনের মেসেজ গিয়েছে, তাঁদের বলব, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই । আমি কারও কাছে টাকা চাইনি । তাই এই ধরনের মেসেজ পেয়ে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না ।”

BJP MLA WhatsApp Account Hack
বর্ধমানের সাইবার ক্রাইম থানার বাইরে বিজেপি বিধায়ক সুভাষ পাত্র (ইটিভি ভারত)

বিধায়কের দাবি, বর্ধমান সাইবার থানার আধিকারিকদের তৎপরতায় আপাতত তাঁর ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ স্বাভাবিক হয়েছে । এখন তাঁর নম্বর থেকে আর এ ধরনের মেসেজ যাওয়ার সমস্যা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি । তবে কীভাবে তাঁর নম্বর হ্যাক করা হল, কারা এই ঘটনার পিছনে রয়েছে এবং ঠিক কী উদ্দেশ্যে তাঁর পরিচয় ব্যবহার করে টাকা চাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক ।

এই ধরনের প্রতারণার চক্র মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে কাজ করছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন বলেও দাবি করেছেন সুভাষ পাত্র । যদিও এই ঘটনার সঙ্গে ওই দুই রাজ্যের কোনও চক্রের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । তবে এই নিয়ে পুলিশের তরফে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

বিধায়কের আবেদন, পরিচিত কারও নম্বর থেকে টাকা চেয়ে মেসেজ এলেও যাচাই না করে যেন কেউ টাকা না পাঠান । কোনও সন্দেহজনক মেসেজ পেলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রয়োজনে সাইবার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।

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TAGGED:

BJP
WHATSAPP ACCOUNT HACK
বিজেপি
CYBER CRIME
হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক

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