বিজেপি বিধায়কের নম্বর থেকে টাকা চেয়ে মেসেজ ! পুলিশের দ্বারস্থ সুভাষ পাত্র

বিজেপি বিধায়কের নম্বর থেকে টাকা চেয়ে মেসেজ ! পুলিশের দ্বারস্থ সুভাষ পাত্র
BJP MLA WhatsApp Account Hack: সুভাষ পাত্র রায়নার বিধায়ক ৷ তাঁর অভিযোগ, হোয়াটসঅ্যাপ ও নম্বর হ্যাক করে টাকা চাওয়া হয়েছে ৷
Published : October 27, 2026 at 9:06 PM IST
রায়না (পূর্ব বর্ধমান), 27 অক্টোবর: ‘আমাকে হেল্প করুন’, হোয়াটসঅ্যাপে বিধায়কের নম্বর থেকে এই মর্মে মেসেজ চলে যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষের কাছে ৷ সঙ্গে থাকছে কিউআর কোড বা স্ক্যানার ৷ যার মাধ্যমে টাকা পাঠানোর আবেদন করা হচ্ছে ৷
এমনই অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমানে ৷ অভিযোগ তুলেছেন স্বয়ং রায়নার বিধায়ক বিজেপির সুভাষ পাত্র ৷ তাঁর দাবি, মোবাইল নম্বর হ্যাক করে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পরিচিতদের কাছে সাহায্য চেয়ে টাকা চাওয়া হয়েছে ৷ এই নিয়ে তিনি বর্ধমান সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । যদিও সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দাবি করেন বিধায়ক ।
বিজেপি বিধায়ক সুভাষ পাত্রর দাবি, একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় আচমকাই বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর কাছে ফোন আসতে শুরু করে । পরিচিতরা তাঁকে জানান, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে সাহায্য চেয়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে । প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পারলেও একের পর এক ফোন আসায় প্রতারণার আশঙ্কা তৈরি হয় । এরপরই বিষয়টি জানাতে বর্ধমান সাইবার থানায় যান তিনি ।
বিধায়কের অভিযোগ, তাঁর মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপও হ্যাক করা হয়েছিল । তাঁর পরিচিতদের কাছে পাঁচ হাজার, দশ হাজার, এমনকী 20 হাজার টাকা চেয়েও মেসেজ পাঠানো হয়েছে । একজন ওই মেসেজ পেয়ে টাকাও দিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিধায়ক ।
সুভাষ পাত্র বলেন, “আমি নিজেই একটা বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম । আমার নাম করে যাঁদের কাছে এই ধরনের মেসেজ গিয়েছে, তাঁদের বলব, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই । আমি কারও কাছে টাকা চাইনি । তাই এই ধরনের মেসেজ পেয়ে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না ।”
বিধায়কের দাবি, বর্ধমান সাইবার থানার আধিকারিকদের তৎপরতায় আপাতত তাঁর ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ স্বাভাবিক হয়েছে । এখন তাঁর নম্বর থেকে আর এ ধরনের মেসেজ যাওয়ার সমস্যা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি । তবে কীভাবে তাঁর নম্বর হ্যাক করা হল, কারা এই ঘটনার পিছনে রয়েছে এবং ঠিক কী উদ্দেশ্যে তাঁর পরিচয় ব্যবহার করে টাকা চাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক ।
এই ধরনের প্রতারণার চক্র মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান থেকে কাজ করছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন বলেও দাবি করেছেন সুভাষ পাত্র । যদিও এই ঘটনার সঙ্গে ওই দুই রাজ্যের কোনও চক্রের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । তবে এই নিয়ে পুলিশের তরফে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
বিধায়কের আবেদন, পরিচিত কারও নম্বর থেকে টাকা চেয়ে মেসেজ এলেও যাচাই না করে যেন কেউ টাকা না পাঠান । কোনও সন্দেহজনক মেসেজ পেলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রয়োজনে সাইবার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
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