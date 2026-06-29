সরকার বদলাতেই খুলল শ্লীলতাহানির ফাইল ! বর্ধমানে কাঠগড়ায় স্কুল শিক্ষক

সরকার বদলাতেই খুলল শ্লীলতাহানির ফাইল ! বর্ধমানে কাঠগড়ায় স্কুল শিক্ষক
অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে 'বিচারে'র পরিবর্তে টাকার বিনিময়ে 'রফা' করার চাপ দেওয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর পরিবারকে ৷
Published : June 29, 2026 at 9:35 PM IST
বর্ধমান, 29 জুন: প্রায় তিন বছর ধরে চাপা পড়ে থাকা শ্লীলতাহানির অভিযোগ ফের সামনে এল পূর্ব বর্ধমানে । গুসকরা এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর অভিযোগকারী পরিবারের পুনরায় আবেদনের ভিত্তিতে পুরনো মামলার নথি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে । ঘটনাকে ঘিরে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্ক ।
অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক তুষারকান্তি বীজ । অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, সরকারি শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘদিন নিজের বাড়িতে ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষকতা করতেন । অভিযোগ, সেই সূত্রেই পড়তে যাওয়া নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেন ওই শিক্ষক । ঘটনার পর পরিবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে অভিযোগ গুরুত্ব পায়নি বলে দাবি তাঁদের ।
পরিবারের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাঁদের দাবি, বিচার চাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয় । এমনকি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিষয়টি আপস করে নেওয়ার জন্য আর্থিক প্রলোভনও দেখানো হয়েছিল । ফলে দীর্ঘদিন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে বলে অভিযোগ ছাত্রীর পরিবারের ।
সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর অভিযোগকারী পরিবার নতুন করে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে আবেদন জানায় । সেই আবেদনের ভিত্তিতেই পুরনো নথি পুনরায় খোলা হয় । সোমবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (ডিআই) নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে বলা হয় অভিযুক্ত শিক্ষক এবং অভিযোগকারী পরিবারকে । উভয় পক্ষই তদন্ত কমিটির সামনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, অভিযোগের প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রও সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন । সংগঠনের দাবি, তিন বছর ধরে ঝুলে থাকা অভিযোগের দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে । অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানায় তারা । পাশাপাশি সরকারি শিক্ষক হয়েও ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষকতা চালানোর অভিযোগ নিয়েও তদন্তের দাবি তোলা হয় ।
অভিযোগকারী ছাত্রীর বাবা বলেন, তাঁর মেয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের কাছে পড়তে যেত । সেই সুযোগেই অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে বলে তাঁদের অভিযোগ । তিনি দাবি করেন, ঘটনার পর বিচার চাওয়ার পরিবর্তে তাঁদের নানাভাবে ভয় দেখানো হয় এবং বিষয়টি ধামাচাপা দিতে অর্থের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল ।
অন্যদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক তুষারকান্তি বীজ জানান, তাঁকে মূলত ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষকতা সংক্রান্ত বিষয়েই তদন্ত কমিটির সামনে ডাকা হয়েছিল । ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন । তবে শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।
জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগের প্রতিটি দিক নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হচ্ছে । সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পরই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে নারাজ কর্তৃপক্ষ ।
তবে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও দানা বাঁধছে । অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবেই বিষয়টি দীর্ঘদিন ধামাচাপা পড়ে ছিল । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি । এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে ৷