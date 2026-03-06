সাঁইথিয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ, আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

সাঁইথিয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ, আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ স্থানীয়দের
Published : March 6, 2026 at 2:51 PM IST
বোলপুর, 6 মার্চ: সাঁইথিয়ায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ৷ খুনের পর দেহ পাথরের গোডাউনে রেখে দেওয়া হয় ৷ শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ নির্যাতিতার পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা সাঁইথিয়া থানার সামনে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান ৷ পরে রাস্তা অবরোধ করা হয় ৷ খবর পেয়ে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ৷ পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায় ৷ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে ৷
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে মার্বেল পাথর ব্যবসায়ী পঙ্কজ পারেকের বাড়িতে কাজ করত এক নাবালিকা ৷ সাঁইথিয়ারই বাগডোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেরিয়াপুর অঞ্চল থেকে সে রোজ কাজে আসত ৷ দোলের পরের দিন নাবালিকা কাজ সেরে আর বাড়ি ফেরেনি বলে অভিযোগ। এদিন, মার্বেল পাথরের গোডাউন থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয় ৷ অভিযোগ, দোলের পরের দিন নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এদিন, বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নির্যাতিতা নিন্মবর্ণের ৷ যাদের বাড়িতে সে কাজ করত, তারা উচ্চবর্ণের। ফলে ঘটনার পর বর্ণবৈষম্যের অভিযোগও উঠেছে ৷ ক্ষিপ্ত পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ পরে সাঁইথিয়া রাস্তায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয় ৷ খবর পেয়ে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশের সামনেই চলতে থাকে অবরোধ-বিক্ষোভ ৷ পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ আর ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে শ্রেয়ান পারেক নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তবে প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ অবরোধে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে ৷ স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "আমরা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চাই ৷ ওরা বলছে বিষ খেয়েছে ৷ তাহলে হাসপাতালে নিয়ে গেল না কেন ? মেয়েটি রোজ গ্রাম থেকে শহরে ওদের বাড়িতে কাজ করতে যেত ৷ আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। পুলিশ ব্যবস্থা না-নিলে আবার পথ অবরোধ করব।" যদিও, মার্বেল ব্যবসায়ীদের পরিবারের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ পারেক বলেন, "ধর্ষণ নয়, বিষ খেয়েছে ওই নাবালিকা ৷ আমরাই তো ওর চিকিৎসা করিয়েছিলাম ৷ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ।"