নাবালিকা রোগীকে শ্লীলতাহানি চিকিৎসক-পড়ুয়ার, হইচই বারাসত মেডিক্যালে

নাবালিকা রোগীকে শ্লীলতাহানি চিকিৎসক-পড়ুয়ার, হইচই বারাসত মেডিক্যালে
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাবালিকার শ্লীলতাহানি ৷ পুলিশের জালে চিকিৎসক-পড়ুয়া। প্রশ্নের মুখে সরকারি হাসপাতালের রোগী সুরক্ষা !
Published : November 13, 2025 at 6:52 PM IST
বারাসত, 13 নভেম্বর: ফের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। তাতে আবার নাম জড়িয়েছে হাসপাতালেরই চিকিৎসক-পড়ুয়ার। চাঞ্চল্যকর এমনই ঘটনা ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাম দীননাথ কুমার। অভিযোগ পেয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে বারাসত থানার পুলিশ।
খোদ চিকিৎসক-পড়ুয়ার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠায় সরকারি হাসপাতালের রোগী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বারাসত আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে বারাসত থানার আইসি মৈনাক বন্দোপাধ্যায় বলেন, "অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।"
জানা গিয়েছে, বছর 14-র ওই নাবালিকার বাড়ি মধ্যমগ্রামে ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই অ্যাপেন্ডিক্সে সমস্যা নিয়ে ভুগছিল সে। বুধবার বাড়াবাড়ি হওয়ায় তাকে চিকিৎসার জন্য বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন। অভিযোগ, শারীরিক পরীক্ষা করার সময় ওই চিকিৎসক তার শ্লীলতাহানি করেন। নাবালিকার সঙ্গে খারাপ আচরণও করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপরই চিকিৎসকের 'কীর্তি'র কথা পরিবারের লোকজনকে জানায় নির্যাতিতা। দেরি না-করে এদিন রাতেই বারাসত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন। রাতেই অভিযুক্ত চিকিৎসক দীননাথ কুমারকে হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই চিকিৎসক-পড়ুয়া বিহারের বাসিন্দা। তিনি বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।ওই মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করতেন দীননাথ। বুধবার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ডিউটি করছিলেন তিনি। তখনই এই ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।
এই বিষয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট সুব্রত মণ্ডল বলেন, "নাবালিকার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই চিকিৎসক-পড়ুয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ তদন্ত করছে। আমাদের তরফ থেকে পুলিশকে যা সহযোগিতা করার সবটাই আমরা করছি। বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়।"
এদিকে, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চিকিৎসক মহলেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও।অভিযুক্ত চিকিৎসকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার।
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা বলেন, "বৃহস্পতিবার বিকেলে নাবালিকার বাবা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন আমার কাছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মেডিক্যাল কলেজের তরফে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর এ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে বহিরাগত যুবকের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে সেই সময় কম শোরগোল হয়নি। সেই আবহেই এবার বারাসত মেডিক্যালে চিকিৎসারত এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। এক্ষেত্রে অবশ্য অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে হাসপাতালেরই চিকিৎসক-পড়ুয়ার নাম !