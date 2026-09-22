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দিনমজুরের জমি দখলের অভিযোগ, বাড়িতে হামলা ! মালদায় এক বছর পর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

Land grabbing allegations: পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই দলবল নিয়ে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হন কাইয়ূম। সেখানে তাঁকে মারধর করা হয় এবং ভয় দেখানো হয়।

Land grabbing allegations
ধৃত তৃণমূল নেতা, অভিযোগকারী (বাম দিক থেকে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 8:24 PM IST

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মালদা, 22 সেপ্টেম্বর: দিনমজুরের জমি দখলের অভিযোগ । সেই জমি জালিয়াতি করে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগও উঠেছিল । থানায় অভিযোগ জানানোয় নাকি আরও চড়েছিল চাপ - বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর, সঙ্গে প্রাণনাশের হুমকি । অভিযোগের পর প্রায় এক বছর কেটে যাওয়ার পরে অবশেষে গ্রেফতার হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল নেতা আবদুল কাইয়ূম ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহার সীমান্ত লাগোয়া গারারা গ্রামের বাসিন্দা তাহির আলির প্রায় দেড় বিঘা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল । অভিযোগ, ওই জমি দখলের চেষ্টা করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবদুল কাইয়ূম । পরে জমিটি জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রির চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ ৷ বিষয়টি জানতে পেরে 2025 সালের জুনে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাহির আলি ও তাঁর স্ত্রী মিনারী খাতুন । পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই তাঁদের উপর চাপ আরও বাড়তে থাকে ।

মালদায় এক বছর পর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, এর পরেই দলবল নিয়ে তাহির আলির বাড়িতে চড়াও হন কাইয়ূম । সেখানে তাঁকে মারধর করা হয় এবং ভয় দেখানো হয় । ঘটনার পর আতঙ্কে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন ওই দিনমজুর । পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছিল । পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও নিরাপত্তাহীনতা কাটেনি ।

মিনারী খাতুনের অভিযোগ, "আমাদের জমি জোর করে দখল করার চেষ্টা করা হয়েছে । থানায় অভিযোগ করতে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে মারধর ও ভয় দেখানো হয় । সেই আতঙ্কে আমার স্বামীকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হয়েছে । এত দিন আমরা ভয়ে ছিলাম । পুলিশ গ্রেফতার করেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও ভয় কাটেনি । আমরা চাই, আমাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক । ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । প্রায় এক বছর পর অভিযুক্ত আবদুল কাইয়ূমকে গ্রেফতার করা হয় । মঙ্গলবার তাঁকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত জালিয়াতি, মারধর এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।

Land grabbing allegations
হরিশ্চন্দ্রপুর থানা (ইটিভি ভারত)

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । অভিযোগকারী পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপি । চাঁচল মণ্ডল-1 এর সভাপতি ভাস্কর ঘোষ বলেন, "আমরা অভিযোগকারী পরিবারের পাশে আছি । পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে, তদন্ত শুরু হয়েছে । কাউকে রেয়াত করা উচিত নয় ।"

অন্য দিকে, অভিযুক্তের সঙ্গে দলের সম্পর্কের বিষয়টি খারিজ করেছেন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব । কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক তথা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি রহিম বক্সির বক্তব্য, "আবদুল কাইয়ূমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, তার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই । আইন আইনের পথে চলবে । তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে আবদুল কাইয়ূমকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত জালিয়াতি, মারধর এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে ।"

TAGGED:

দিনমজুরের জমি দখলের অভিযোগ
MALDA
মালদা
ASSAULT AND DEATH THREATS
TRINAMOOL LEADER ARREST

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