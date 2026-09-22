দিনমজুরের জমি দখলের অভিযোগ, বাড়িতে হামলা ! মালদায় এক বছর পর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

দিনমজুরের জমি দখলের অভিযোগ, বাড়িতে হামলা ! মালদায় এক বছর পর গ্রেফতার তৃণমূল নেতা
Land grabbing allegations: পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই দলবল নিয়ে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হন কাইয়ূম। সেখানে তাঁকে মারধর করা হয় এবং ভয় দেখানো হয়।
Published : September 22, 2026 at 8:24 PM IST
মালদা, 22 সেপ্টেম্বর: দিনমজুরের জমি দখলের অভিযোগ । সেই জমি জালিয়াতি করে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগও উঠেছিল । থানায় অভিযোগ জানানোয় নাকি আরও চড়েছিল চাপ - বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর, সঙ্গে প্রাণনাশের হুমকি । অভিযোগের পর প্রায় এক বছর কেটে যাওয়ার পরে অবশেষে গ্রেফতার হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল নেতা আবদুল কাইয়ূম ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহার সীমান্ত লাগোয়া গারারা গ্রামের বাসিন্দা তাহির আলির প্রায় দেড় বিঘা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল । অভিযোগ, ওই জমি দখলের চেষ্টা করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবদুল কাইয়ূম । পরে জমিটি জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রির চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ ৷ বিষয়টি জানতে পেরে 2025 সালের জুনে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাহির আলি ও তাঁর স্ত্রী মিনারী খাতুন । পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই তাঁদের উপর চাপ আরও বাড়তে থাকে ।
অভিযোগ, এর পরেই দলবল নিয়ে তাহির আলির বাড়িতে চড়াও হন কাইয়ূম । সেখানে তাঁকে মারধর করা হয় এবং ভয় দেখানো হয় । ঘটনার পর আতঙ্কে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন ওই দিনমজুর । পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছিল । পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও নিরাপত্তাহীনতা কাটেনি ।
মিনারী খাতুনের অভিযোগ, "আমাদের জমি জোর করে দখল করার চেষ্টা করা হয়েছে । থানায় অভিযোগ করতে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে মারধর ও ভয় দেখানো হয় । সেই আতঙ্কে আমার স্বামীকে বাড়ি ছেড়ে থাকতে হয়েছে । এত দিন আমরা ভয়ে ছিলাম । পুলিশ গ্রেফতার করেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও ভয় কাটেনি । আমরা চাই, আমাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক । ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । প্রায় এক বছর পর অভিযুক্ত আবদুল কাইয়ূমকে গ্রেফতার করা হয় । মঙ্গলবার তাঁকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত জালিয়াতি, মারধর এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । অভিযোগকারী পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপি । চাঁচল মণ্ডল-1 এর সভাপতি ভাস্কর ঘোষ বলেন, "আমরা অভিযোগকারী পরিবারের পাশে আছি । পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে, তদন্ত শুরু হয়েছে । কাউকে রেয়াত করা উচিত নয় ।"
অন্য দিকে, অভিযুক্তের সঙ্গে দলের সম্পর্কের বিষয়টি খারিজ করেছেন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব । কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক তথা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি রহিম বক্সির বক্তব্য, "আবদুল কাইয়ূমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, তার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই । আইন আইনের পথে চলবে । তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে আবদুল কাইয়ূমকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত জালিয়াতি, মারধর এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ রয়েছে ।"