ETV Bharat / state

নৃশংস ! 2 মাসের শিশুকন্যাকে বাড়ি থেকে চুরি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা

ঘটনার নেপথ্যে কোনও পুরনো শত্রুতা ? পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

Hasnabad
এখানেই শুয়ে ছিল শিশুটি (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাসনাবাদ, 29 জুন: দুই মাস বয়সি এক শিশুকন্যাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবিয়ে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থানার বোলদেপোতা এলাকায় ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত শিশুর নাম ফিজা মণ্ডল । নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জেরে সমগ্র এলাকায় গভীর শোকের পাশাপাশি তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । একটি নিষ্পাপ শিশুকে কে বা কারা, কী কারণে এভাবে হত্যা করল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ ঘটনার নেপথ্যে কোনও পুরনো শত্রুতা রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিক ৷

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলদেপোতার ওই পরিবারটিতে শিশুটি ছাড়াও তার মা, দাদু এবং ঠাকুমা বসবাস করেন । শিশুটির বাবা তাজউদ্দিন মণ্ডল কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকেন । ঘটনার দিন সন্ধেয় শিশুটির দাদু ও ঠাকুমা পাশের বাড়িতে তাঁদের অপর এক ছেলের কাছে গিয়েছিলেন । বাড়িতে শিশুটি এবং তার মা ফিরোজা বিবি ছিলেন । তিনি জানান, সেদিন সন্ধেয় বারান্দার খাটে ঘুমন্ত শিশুকে শুইয়ে রেখে তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন, শিশুটি খাটে নেই !

2 মাসের শিশুকে বাড়ি থেকে চুরি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যার অভিযোগ ! হাসনাবাদে শোরগোল (ইটিভি ভারত)

তখনই তিনি চিৎকার করে আশপাশের লোকজনকে ডাকতে শুরু করেন । খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা এবং আত্মীয়-সজ্জনরা ছুটে এসে চারিদিকে তল্লাশি চালান । খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ থানাতেও । তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ বাহিনী । এরপর পুলিশ ও গ্রামবাসীরা যৌথভাবে তল্লাশি চালানোর সময় বাড়ির ঠিক পাশের একটি পুকুরে টর্চের আলো ফেলতেই শিশুটির নিথর দেহ ভাসতে দেখা যায় ।

উদ্ধার করে শিশুটিকে অতি দ্রুত টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । পরিবারের পক্ষ থেকে হাসনাবাদ থানায় একটি পরিকল্পিত খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । সোমবার মৃতদেহটি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

Hasnabad
পুকুরে তল্লাশি (নিজস্ব চিত্র)

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত শিশুর মা ফিরোজা বিবি । তিনি বলেন, "আমি আমার মেয়েকে খাবার খাইয়ে ঘুম পাড়ানোর পর বারান্দার খাটে শুইয়ে বাথরুমে গিয়েছিলাম । দরজাটা বন্ধই ছিল । কিন্তু এসে দেখি দরজা খোলা আর আমার মেয়ে নেই ।" তিনি আরও বলেন, "কেউ না কেউ তো ওকে নিয়ে গেছে, কিন্তু কে নিয়ে গেছে আমি বলতে পারব না । আমার মেয়েকে যারা খুন করল তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই ।"

প্রতিবেশী আবদুল আজিজ মোল্লা ঘটনার ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, রবিবার সন্ধেবেলা দোকানে ছিলাম । হঠাৎ পাশের বাড়ির এক ভাইয়ের ফোন আসে যে ছোট ভাইয়ের দু'মাসের মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীদের ডেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করি । পরে পুলিশ এসে প্রথমে পুকুর চেক করতেই বাচ্চাটির দেহ ভেসে ওঠে । আবদুল বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে, তাহলেও অন্তত কোথাও বেঁচে থাকত । কিন্তু এভাবে প্রাণনাশ করা হল ! প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ, অবিলম্বরে অপরাধীকে গ্রেফতার করে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক ৷"

TAGGED:

CHILD MURDER
শিশু
POLICE
INVESTIGATION
HASNABAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.