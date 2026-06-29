নৃশংস ! 2 মাসের শিশুকন্যাকে বাড়ি থেকে চুরি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা

নৃশংস ! 2 মাসের শিশুকন্যাকে বাড়ি থেকে চুরি করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা
ঘটনার নেপথ্যে কোনও পুরনো শত্রুতা ? পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
Published : June 29, 2026 at 3:08 PM IST
হাসনাবাদ, 29 জুন: দুই মাস বয়সি এক শিশুকন্যাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবিয়ে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদ থানার বোলদেপোতা এলাকায় ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত শিশুর নাম ফিজা মণ্ডল । নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জেরে সমগ্র এলাকায় গভীর শোকের পাশাপাশি তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । একটি নিষ্পাপ শিশুকে কে বা কারা, কী কারণে এভাবে হত্যা করল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ ঘটনার নেপথ্যে কোনও পুরনো শত্রুতা রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিক ৷
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলদেপোতার ওই পরিবারটিতে শিশুটি ছাড়াও তার মা, দাদু এবং ঠাকুমা বসবাস করেন । শিশুটির বাবা তাজউদ্দিন মণ্ডল কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকেন । ঘটনার দিন সন্ধেয় শিশুটির দাদু ও ঠাকুমা পাশের বাড়িতে তাঁদের অপর এক ছেলের কাছে গিয়েছিলেন । বাড়িতে শিশুটি এবং তার মা ফিরোজা বিবি ছিলেন । তিনি জানান, সেদিন সন্ধেয় বারান্দার খাটে ঘুমন্ত শিশুকে শুইয়ে রেখে তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন, শিশুটি খাটে নেই !
তখনই তিনি চিৎকার করে আশপাশের লোকজনকে ডাকতে শুরু করেন । খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা এবং আত্মীয়-সজ্জনরা ছুটে এসে চারিদিকে তল্লাশি চালান । খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ থানাতেও । তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ বাহিনী । এরপর পুলিশ ও গ্রামবাসীরা যৌথভাবে তল্লাশি চালানোর সময় বাড়ির ঠিক পাশের একটি পুকুরে টর্চের আলো ফেলতেই শিশুটির নিথর দেহ ভাসতে দেখা যায় ।
উদ্ধার করে শিশুটিকে অতি দ্রুত টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । পরিবারের পক্ষ থেকে হাসনাবাদ থানায় একটি পরিকল্পিত খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । সোমবার মৃতদেহটি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত শিশুর মা ফিরোজা বিবি । তিনি বলেন, "আমি আমার মেয়েকে খাবার খাইয়ে ঘুম পাড়ানোর পর বারান্দার খাটে শুইয়ে বাথরুমে গিয়েছিলাম । দরজাটা বন্ধই ছিল । কিন্তু এসে দেখি দরজা খোলা আর আমার মেয়ে নেই ।" তিনি আরও বলেন, "কেউ না কেউ তো ওকে নিয়ে গেছে, কিন্তু কে নিয়ে গেছে আমি বলতে পারব না । আমার মেয়েকে যারা খুন করল তাদের কঠোরতম শাস্তি চাই ।"
প্রতিবেশী আবদুল আজিজ মোল্লা ঘটনার ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, রবিবার সন্ধেবেলা দোকানে ছিলাম । হঠাৎ পাশের বাড়ির এক ভাইয়ের ফোন আসে যে ছোট ভাইয়ের দু'মাসের মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীদের ডেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করি । পরে পুলিশ এসে প্রথমে পুকুর চেক করতেই বাচ্চাটির দেহ ভেসে ওঠে । আবদুল বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে, তাহলেও অন্তত কোথাও বেঁচে থাকত । কিন্তু এভাবে প্রাণনাশ করা হল ! প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ, অবিলম্বরে অপরাধীকে গ্রেফতার করে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক ৷"