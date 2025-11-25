মর্গে মৃতের শরীর থেকে গয়না চুরি ! কাঠগড়ায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

মর্গে মৃতের শরীর থেকে গয়না চুরি ! কাঠগড়ায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
মর্গে মৃতের শরীর থেকে গয়না ছিল না-বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানালে অসহযোগিতার অভিযোগ ৷
Published : November 25, 2025 at 5:46 PM IST
জলপাইগুড়ি, 25 নভেম্বর: জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে রাখা মৃতদেহের শরীর থেকে গয়না চুরি যাওয়ার অভিযোগ ৷ ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অব্যবস্থা ও অসহযোগিতার অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হল মৃতের পরিবার ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷
জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনী মরিচ বাড়ির বাসিন্দা মনখুশি বাউলি (65) সোমবার সন্ধেবেলা অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরিবারের লোকজন তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন ৷ সেখানে জরুরি বিভাগে চিকিৎসক পরীক্ষা করেন ৷ এরপর বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় ৷ কিন্তু, ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৷ ঘটনায় হাসপাতালেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন ৷ হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, যেহেতু রোগীর কী হয়েছিল, তা জানার আগেই মৃত্যু হয়েছে, তাই দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে ৷ তারপরেই দেহ পরিবারের হাতে দেওয়া হবে ৷
তবে, রাত হয়ে যাওয়ায় ময়নাতদন্ত সম্ভব ছিল না ৷ তাই মঙ্গলবার সকালে ময়নাতদন্ত হবে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ রাতে মনখুশি বাউলির দেহ হাসপাতালের মর্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেই সময় শোকে বিহ্বল থাকায় মনখুশি বাউলির গায়ে থাকা সোনার গয়নাগুলি খুলে নিতে ভুলে যান পরিবারের সদস্যরা ৷ এমনকি সেই সময় মর্গের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি পরিবারের সদস্যদের বাড়ি চলে যেতে বলেন ৷
তবে, রাতে পরিবারের সদস্যদের মনে পড়ে মনখুশি বাউলির শরীর থেকে গয়নাগুলি খোলা হয়নি ৷ তাই ভোরবেলা মৃতের নাতনি পূর্ণিমা রায় হাসপাতালের মর্গে চলে আসেন ৷ কিন্তু, সেখান থেকে বলা হয়, মর্গ খুললে তবে গয়না পাওয়া যাবে ৷ প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর মর্গ খোলা হলে, দেখা যায় মনখুশি বাউলির গায়ে থাকা সব গয়না উধাও ৷
গয়না কোথায় গেল প্রশ্ন করা হলে, মর্গের কর্মী জানেন না-বলে দাবি করেন ৷ এরপরেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানায় পরিবার ৷ কিন্তু, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বলে অভিযোগ ৷ এরপরেই পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার ৷
এ নিয়ে মৃতের নাতনি পূর্ণিমা রায় বলেন, "গতকাল দিদাকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ ডাক্তার দেখার পর কয়েকটা টেস্ট করায় ৷ ইসিজি করা হয় ৷ পরে ডাক্তার বলেন দিদা মারা গেছে ৷ আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি ৷ তখন মনে ছিল না, দিদার গায়ের গয়না খোলার কথা ৷ পরে মনে পড়তে আমি ভোরবেলা চলে আসি ৷ কিন্তু, এখানে এসে দেখি দিদার গায়ে কোনও গয়না নেই ৷ স্টাফদের জিজ্ঞেস করতে, বলে আগে খুলে নিইনি কেন ৷ আমরা হাসপাতালে অভিযোগ করেছিলাম ৷ কিন্তু, ঠিকঠাক জবাব পাইনি ৷ এখন থানায় এসেছি অভিযোগ জানাতে ৷"
এ নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহ-উপাচার্য চিকিৎসক কল্যাণ খাঁ বলেন, "মৃতার শরীর থেকে সোনার গয়না খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে দেখুক ৷ আমরা তদন্তে সহযোগিতা করব ৷ কেউ যদি দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে পদক্ষেপ করা হবে ৷"