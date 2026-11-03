হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ অমান্য করে তুঘলকি সিদ্ধান্ত ! কর্মহারা 250 ঠিকা শ্রমিকের বিক্ষোভ দুর্গাপুরে
DSP workers agitation: আন্দোলনকারী শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত সুরাহা না-হলে পরিবার-সহ চরম পদক্ষেপ করতে হবে তাঁদের ৷ এই মর্মে তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছেও আবেদন জানাবেন ।
Published : November 3, 2026 at 3:50 PM IST
দুর্গাপুর, 3 নভেম্বর: হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল ঠিকা শ্রমিকদের পক্ষে ৷ এমনটাই দাবি কর্মচ্যুত 250 জন শ্রমিকের ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে তাঁদের কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা এবং ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম লিমিটেড-এর কর্মহারা শ্রমিকদের ৷
250 জন ঠিকা কর্মীর গেটপাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং নতুন করে টেন্ডারও ডাকা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ৷ এই অভিযোগেই উত্তপ্ত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (DSP) চত্বর । কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রধান ফটকের বাইরে বিক্ষোভ দেখান কর্মচ্যুত শ্রমিকেরা । আন্দোলনকারী শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি— দ্রুত কাজের সুরাহা না হলে পরিবার-সহ চরম পদক্ষেপ করতে হবে তাঁদের ৷ এই মর্মে তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছেও আবেদন জানাবেন ।
হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ অমান্য করা এবং ঠিকা কর্মীদের বিক্ষোভের বিষয়ে অবশ্য দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (DSP) বা এফএসএনএল (FSNL) কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ।
উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'সেল' (SAIL)-এর অধীনস্থ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ভেতরে 'অপারেটিং ইউনিট' বা সহযোগী হিসেবে কাজ করে 'ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম লিমিটেড' (FSNL)। এই সংস্থাটি ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়াজাত ধাতব বর্জ্য বা 'স্ক্র্যাপ' ও 'স্লেগ' থেকে লোহা পুনরুদ্ধার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কাজ চুক্তিভিত্তিক পরিচালনা করে থাকে । সম্প্রতি বেসরকারিকরণের পর FSNL-এর মালিকানা চলে যায় জাপানের 'কোনোইকে গ্রুপ' (Konoike Group)-এর অধীনে ।
অভিযোগ, মালিকানা হস্তান্তরের পর গত 1 অক্টোবর থেকে প্রায় 250 জন ঠিকা কর্মীর গেটপাস কেড়ে নিয়ে তাঁদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় । এর বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে আদালত থেকে এই বিষয়ে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়, যা শ্রমিকদের পক্ষেই ছিল ৷ তাঁদের স্বার্থসুরক্ষার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি কর্মচ্যুত শ্রমিকদের । কিন্তু অভিযোগ, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে DSP কর্তৃপক্ষ ও FSNL নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করে এবং অন্য কর্মীদের কাজে নিযুক্ত করে ।
মঙ্গলবার বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে কর্মহারা শ্রমিকেরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । বিক্ষোভ চলাকালীন এক কর্মচ্যুত শ্রমিক রঞ্জিত শর্মা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে (1991) এই বিভাগে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে আসছি । এই বয়সে এসে হঠাৎ করে আমাদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হল । হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনিভাবে নতুন টেন্ডার করা হয়েছে । এখন আমরা পরিবার নিয়ে কী খাব, কোথায় যাব ? কাজ ফেরত না পেলে পরিবার-সহ আমাদের চরম পদক্ষেপের কথা ভাবতে হবে ৷ এই নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাতে চাই ৷ এ ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না ।"
আন্দোলনকারী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে সিটু (CITU) নেতা হারাধন সাঁই DSP কর্তৃপক্ষের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, "বেআইনিভাবে শ্রমিকদের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়া যায় না । মহামান্য উচ্চ আদালত শ্রমিকদের পক্ষে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া সত্ত্বেও DSP কর্তৃপক্ষ তা মানতে চাইছে না। আদালতের স্থগিতাদেশ অমান্য করে যেভাবে এই 'তুঘলকি সিদ্ধান্ত' চালানো হচ্ছে, তার জবাব কর্তৃপক্ষকে দিতেই হবে । অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহার না-করা হলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।"