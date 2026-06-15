'বউ ফেরত চাই', বলতেই হামলা ! তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্রে কোপানোর অভিযোগ
14 মাস ধরে অন্যের স্ত্রীকে আটকে রাখার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর-শংকরপুর এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফিরোজ মোল্লার বিরুদ্ধে ৷
Published : June 15, 2026 at 2:56 PM IST
হাড়োয়া, 15 জুন: স্ত্রীকে নিজের সংসারে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাতে গিয়ে নৃশংস হামলার শিকার হলেন এক আইএসএফ কর্মী । উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর-শংকরপুর এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফিরোজ মোল্লার বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে । গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্ত আব্বাস আলিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
আক্রান্ত আব্বাস আলির অভিযোগ, গত প্রায় 14 মাস ধরে তাঁর স্ত্রীকে জোর করে নিজের হেফাজতে রেখে দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফিরোজ মোল্লা । স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য একাধিক বার চেষ্টা করলেও প্রতিবারই তাঁকে হুমকি ও মারধরের মুখে পড়তে হয়েছে বলে দাবি তাঁর । এবং প্রতিবারই পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে বলে অভিযোগ ৷
রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আব্বাসের অভিযোগ, "আমি বাইক গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম । তখন ফিরোজ মোল্লা ও তার লোকজন আমাকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে । ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় কোপ মারার চেষ্টা করা হয় । হাত দিয়ে আটকাতে গিয়ে আমার হাত গুরুতর জখম হয়েছে । হাত না তুললে আজ হয়তো প্রাণেই বাঁচতাম না ।"
আব্বাসের আরও দাবি, এর আগেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেই তাঁকে একাধিক বার মারধর করা হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, 91 নম্বর বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা ফিরোজ মোল্লা একজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা এবং স্থানীয় সমস্ত বড় বড় তৃণমূল লিডারদের ছত্রছায়ায় সে এই সমস্ত অপকর্ম চালাচ্ছে । তিনি বলেন, "আমরা গরিব মানুষ বলে আমাদের কোনও বিচার নেই । গত 15 বছর ধরে আমরা শুধু রেশনের চাল ছাড়া আর কিছুই পাইনি । এমনকী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে 14 মাস ধরে আমার বউটাকেও আটকে রেখেছে ৷"
হামলার ঘটনার পর হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আব্বাস । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । আক্রান্তকে চিকিৎসা ও মেডিকেল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । দলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, ঘটনাটির সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । ব্যক্তিগত বিবাদকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে । অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে । অভিযুক্তের গ্রেফতারি ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছে আইএসএফ । পুলিশের তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের ।