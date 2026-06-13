হাড়োয়ায় বাড়িতে আটকে গৃহবধূকে গণধর্ষণ ! ধৃত 2, পলাতক 1
ধৃত দু'জনকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷
Published : June 13, 2026 at 3:20 PM IST
হাড়োয়া, 13 জুন: রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আটকে রেখে গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ তিন যুবকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার উত্তর 24 পরগনা জেলার হাড়োয়া থানা এলাকায় ৷ তদন্তের প্রক্রিয়া আরও দ্রুত করল পুলিশ প্রশাসন । ঘটনার দুই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পলাতক একজন অভিযুক্ত ৷
বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল বলেন, "অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে ৷"
নির্যাতিতা যুবতীর ডাক্তারি পরীক্ষা (মেডিকেল টেস্ট) সম্পন্ন করার পর শনিবারই তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে । সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ফৌজদারি কার্যবিধির 164 নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈবাহিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে 35 বছরের ওই গৃহবধূ হাড়োয়ায় বাপের বাড়িতেই বসবাস করছিলেন । অভিযোগ, শুক্রবার রাতে গৃহবধূকে একা পেয়ে স্থানীয় তিন যুবক জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে তাঁকে আটকে রাখে এবং দীর্ঘক্ষণ গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ।
পরবর্তীতে নির্যাতিতা বিষয়টি পরিবারকে জানান ৷ এরপর তাঁর পরিবারের সদস্যরা অবিলম্বে হাড়োয়া থানার দ্বারস্থ হন । অভিযোগ পাওয়া মাত্রই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রাতেই বিশেষ অভিযানে নামেন হাড়োয়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা । ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ সঞ্জীব সাহা এবং খোকন কাহার নামে দুই মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় । তবে এই ঘটনায় জড়িত রাজু কাহার নামে আরও এক অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক ।
তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও নির্যাতিতার পরিবারের দাবি অপরাধে চারজন যুক্ত ছিল । ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় গণধর্ষণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ । শনিবার আইনি প্রক্রিয়া মেনে নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করানোর পরেই তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে বিচারকের সামনে হাজির করা হয় । পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং মামলার আইনি ভিত্তি মজবুত করতে এই জবানবন্দি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে সম্ভাব্য সমস্ত ডেরায় তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত জারি রেখেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ । ধৃত দু'জনকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷