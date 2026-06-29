সাঁইথিয়ায় প্রাক্তন বিধায়িকার স্বামীর উপর ডিম হামলা ! বিজেপির দাবি, 'জনরোষ'

সাঁইথিয়ায় প্রাক্তন বিধায়িকার স্বামীর উপর ডিম হামলা ! বিজেপির দাবি, 'জনরোষ'
রবিবার দুপুর ! পুরসভা থেকে বেরোতেই প্রাক্তন বিধায়িকার স্বামীকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করেন একদল মানুষ ৷
Published : June 29, 2026 at 8:10 PM IST
সাঁইথিয়া, 29 জুন: সাঁইথিয়া পুরসভার সামনে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা । সোমবার পুরসভা থেকে বেরোনোর সময় তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়িকা নীলাবতী সাহার স্বামী দেবাশিস সাহাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হয় । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, নিজেকে বাঁচাতে দ্রুত ফের পুরসভার ভিতরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তিনি । ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে সাঁইথিয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সাংগঠনিক কাজে সাঁইথিয়া পুরসভায় গিয়েছিলেন দেবাশিস সাহা । কাজ সেরে বাইরে বেরোতেই একদল বিক্ষোভকারী তাঁকে ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে শুরু করে । অভিযোগ, বিক্ষোভের মধ্যেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় । ঘটনাস্থলে উত্তেজনা তৈরি হলে স্থানীয়দের একাংশ ও পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয় ।
প্রসঙ্গত, দেবাশিস সাহা শুধু প্রাক্তন বিধায়িকা নীলাবতী সাহার স্বামীই নন, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে সাঁইথিয়া বিধানসভা এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । রাজনৈতিক মহলে তিনি বীরভূমের একদা দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত । অভিযোগ, খাতায় কলমে নীলাবতী বিধায়ক হলেও যাবতীয় দেখভাল করতেন দেবাশিসই ৷
উল্লেখ্য, 2011 সালে সাঁইথিয়া কেন্দ্র থেকে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন নীলাবতী সাহা । এরপর 2016 এবং 2021 সালেও তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন । তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহার কাছে পরাজিত হন তিনি । তারপর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ আরও তীব্র হয়েছে বলে স্থানীয়দের একাংশের দাবি ।
যদিও এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সংগঠনিক যোগ নেই বলে দাবি করেছেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, "ডিম ছোড়া বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি নয় । এটি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ । আবাস যোজনা থেকে শুরু করে পুরসভার টেন্ডার নিয়ে দীর্ঘদিনের দুর্নীতির অভিযোগে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে । তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে । রাজনৈতিক মহলে একে 'ডিম থেরাপি' বলেও আখ্যা দেওয়া হচ্ছে । যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অতীতে প্রকাশ্যে এই ধরনের ঘটনার নিন্দা করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সংযত থাকার বার্তা দিয়েছিলেন । তা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ।
এ দিনের ঘটনায় তৃণমূলের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাঁইথিয়ার রাজনৈতিক পারদ যে আরও চড়েছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই ।
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