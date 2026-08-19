ছাগল চুরি দেখে ফেলায় পঞ্চমের ছাত্রকে খুন ! গণপিটুনিতে আশঙ্কাজনক এক অভিযুক্ত

ছাগল চুরি দেখে ফেলায় পঞ্চমের ছাত্রকে খুন ! গণপিটুনিতে আশঙ্কাজনক এক অভিযুক্ত
স্থানীয়দের দাবি, এলাকার কয়েকটি যুবক ছাগল চুরি করছিল ৷ সেই দৃশ্য দেখে ঘটনার কথা সবাইকে বলে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিতেই এই ঘটনা ৷
Published : August 19, 2026 at 7:21 AM IST
মালদা, 19 অগস্ট: গ্রামের কয়েকজন যুবক ছাগল চুরি করছিল ৷ সেই ঘটনা দেখে ফেলায় এক কিশোরকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই যুবকদের বিরুদ্ধে ৷ উত্তেজিত গ্রামবাসীদের গণপিটুনিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন এক অভিযুক্ত ৷ বুধবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷
মঙ্গলবার বিকেলের এই ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানপাড়া এলাকায় ৷ মৃতদেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে জসিম শেখ নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে ৷ বর্তমানে সে মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন ৷ প্রাথমিক তদন্তে আরেকজনের নাম উঠে এসেছে ৷ তবে সেই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে ৷ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷
মৃত কিশোরের নাম ফাহিম শেখ ৷ বয়স 11 বছর ৷ স্থানীয় একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত সে ৷ বাবা হাজিকুল শেখ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৷ মা তনুজা খাতুন ঘরের কাজকর্ম সামলান ৷ ফাহিম তাঁদের একমাত্র সন্তান ৷ এদিন দুপুরে সে বাড়িতে বসে মোবাইল ফোন দেখছিল ৷ সেই সময় ফোনে কারও কল আসে ৷ এরপরেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ৷ খানিক পরে বাড়ি থেকে মাত্র 150 মিটার দূরে একটি লিচুবাগানে তার দেহ ঝুলতে দেখেন স্থানীয় লোকজন ৷
খবর চাউর হতেই ভিড় আছড়ে পড়ে সেই লিচুবাগানে ৷ স্থানীয়রা বলতে থাকেন, এলাকার কয়েকটি যুবক ছাগল চুরি করছিল ৷ সেই দৃশ্য দেখে ফেলে ফাহিম ৷ এই ঘটনার কথা সবাইকে বলে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় ৷ তখনই ওই যুবকরা নাকি গলা টিপে ফাহিমকে খুন করে ৷ এরপর প্রমাণ লোপাট করতে গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে তারা ফাহিমকে একটি লিচুগাছে ঝুলিয়ে দেয় ৷ একথা জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা জসিম শেখ নামে অভিযুক্ত এক যুবককে ধরে ফেলেন ৷ শুরু হয় গণপিটুনি ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷
উত্তেজিত গ্রামবাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশকর্মীরা জসিমকে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানকার চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ তাকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করে দেন ৷ মেডিক্যালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, জসিমের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
মৃত কিশোরের মা তনুজা খাতুন বলেন, "দুপুর একটা নাগাদ ছেলে ভাত খেয়ে দেড়টার দিকে সে মোবাইল ফোন দেখছিল ৷ তখনই একটি ফোন আসে ৷ আমি ছেলেকে জিজ্ঞেস করি কে ফোন করেছে ৷ কিন্তু সে কোনও উত্তর দেয়নি ৷ তখন বৃষ্টি পড়ছিল ৷ আমি ফাহিমকে বলেছিলাম, সে যেন বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির বাইরে না যায় ৷ একথা বলে আমি স্নানে চলে যাই ৷ আর ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ৷ আধঘণ্টা হয়েছে কি হয়নি, লোকজন বলছে ছেলে গাছে ঝুলে রয়েছে ৷ এখানকার কয়েকজন ছেলেই আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে ৷ ওরা 4-5 জন আছে ৷ ওরা নাকি চোর ৷ আমার ছেলে ওদের চুরি করতে দেখে সবাইকে সেকথা বলে দেবে বলায় ওরা তাকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে ৷ আমার একটাই ছেলে ৷ যারা আমার ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছে, আমি তাদেরও ফাঁসি চাই ৷"
ফাহিমদের কাকা সায়েম শেখ বলেন, "ঘটনাটি ঘটেছে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ৷ ফাহিমের বাবা আর আমি দুপুরে একসঙ্গেই খাবার খেয়েছিলাম ৷ এরপর আমি ঘুমোতে চলে যাই ৷ এরপর কেউ নাকি ফাহিমকে ফোন করে ডেকেছিল ৷ ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ৷ এরপর বাড়িতে ওকে না পেয়ে ওর মামা এলাকায় ভাগ্নের খোঁজ চালায় ৷ কিন্তু ফাহিমকে পাওয়া যায়নি ৷ আধঘণ্টা পর তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায় ৷ এটা পরিষ্কার খুন ৷ কেউ নিজে থেকে ফাঁসি দিলে দড়ির গিট উপরের দিকে বাঁধবে ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে গলায় ফাঁস লাগানো দড়ি গাছের নীচের দিকে বাঁধা ছিল ৷ অর্থাৎ, খুনের পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে টেনে উপরে তোলা হয়েছে ৷ ওদের পরিবারের সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই ৷ কে বা কারা কেন ওকে এভাবে খুন করল আমরা কেউ বুঝতে পারছি না ৷"