চিকিৎসায় গাফিলতিতে বালকের মৃত্যুর অভিযোগ, হাবরায় চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

চিকিৎসায় গাফিলতিতে বালকের মৃত্যুর অভিযোগ, হাবরায় চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ
চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অসুস্থ বালককে না-দেখার অভিযোগ ৷ ঘটনায় মুখে কুলুপ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের !
Published : June 23, 2026 at 9:20 PM IST
হাবরা, 23 জুন: চিকিৎসাধীন বালকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৷ চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে বালকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ৷ মৃত বালকের নাম অনুরাগ মিস্ত্রি (9) ৷ আর তারই প্রতিবাদে ও চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেন মৃত বালকের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়রা ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় ব়্যাফ ৷
মৃত বালকের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীর বাসিন্দা অনুরাগ বাবা-মা’র সঙ্গে গত 19 জুন জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে উত্তর 24 পরগনার মছলন্দপুরের ঘোষপাড়ায় এলাকায় মামার বাড়িতে ঘুরতে যায় ৷ সেখানে সোমবার দুপুরের পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে ৷ পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তাঁকে দক্ষিণ চাতরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু, সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
পরিবারের অভিযোগ, রাতভর অনুরাগের কোনও চিকিৎসাই করা হয়নি ৷ সে ব্যাথায় কষ্ট পেতে থাকলেও শিশুরোগ বিভাগের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক কোনও ব্যবস্থা নেননি ৷ সকালে পরিবারের তরফে চিকিৎসককে বলা হলে, তিনি একটি ইনজেকশন দেন ৷ অভিযোগ, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায় ওই বালকটি ৷ পরিবারের অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয়েছে নয় বছরের অনুরাগের ৷
মৃত বালকের মাসি নিকিতা রায় বলেন, "রাতে হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে চিকিৎসক একবারও ওর কাছে আসেনি ৷ ছোট্ট ছেলেটা ব্যাথায় চিৎকার করেছে, তবু তার কাছে চিকিৎসক আসেননি ৷ সকালে আমরা বারবার বলার পরে একটা ইঞ্জেকশন দেয় ৷ তার কিছুক্ষণ পরেই অনুরাগের মৃত্যু হয়েছে ৷ আমরা মনে করি, দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা করেছেন ৷ চিকিৎসকের ভুলে আমরা আমাদের ছেলেটাকে হারালাম ৷ আমরা চাই, ঘটনার তদন্ত হোক ৷ ওই চিকিৎসকের শাস্তি হোক ৷"
জানা গিয়েছে, হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের চিকিৎসক ঋষিকেশ বিশ্বাস ওই সময় দায়িত্বে ছিলেন ৷ অভিযোগ করেছেন, অনুরাগ ববি করছিল বলে তার কাছে যেতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি ৷ এমনকি বাচ্চাটির বাবাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভিড় করেন ৷ তাঁরা অভিযুক্ত চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷
এরপর হাবরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু, গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে অনড় থাকেন ৷ এরপরেই হাসপাতালের বাইরে ব়্যাফ মোতায়েন করা হয় ৷ এর কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আধিকারিকরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়ায় ৷
বিক্ষোভ চলাকালীন ঘটনাস্থলে পৌঁছান হাবরা বিজেপির যুব মোর্চার নেতা পাপাই সাহা ৷ হাবরার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, "চিকিৎসায় গাফিলতির ক্ষেত্রে বিধায়কের জিরো টলারেন্স অবস্থান রয়েছে ৷ আমরা ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছি ৷ আমরা অভিভাবকদের পাশে আছি ৷ তদন্তে যদি চিকিৎসকের গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
তবে, বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্ত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঋষিকেশ বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ পুলিশ তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে যায় ৷ এ নিয়ে সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস কোনও কথা না-বললেও, হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত বালকের ময়নাতদন্ত করা হবে ৷ তাহলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷