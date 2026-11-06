'সর্বনাশা' রিল ! নাবালককে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ, গ্রেফতার 4

'সর্বনাশা' রিল ! নাবালককে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ, গ্রেফতার 4
Set Fire on Minor For Making Reel: আগুন ধরানোর আগে কিশোরকে শারীরিক অত্যাচার ৷ হেলমেট পরিয়ে মারধর !
Published : November 6, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: সোশাল মিডিয়ায় রিল তৈরির নেশা কি এতই অন্ধ করে দিতে পারে মানুষকে ? অল্প সময়ে ফলোয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির উন্মাদনা কতটা পৈশাচিক রূপ নিতে পারে, তার এক ভয়াবহ ও হাড়হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকল খাস কলকাতা ৷ রিল বানানোর জন্য এক কিশোরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ ৷ আর সব শেষে গায়ে পেট্রল ঢেলে নাবালককে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার মতো ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার গড়ফা এলাকার নেলিনগরে ৷
পুরো গোটা ঘটনার ভিডিয়ো আবার মোবাইলের ক্যামেরা বন্দি করে সোশাল মিডিয়ায় আপলোডও করা হয় বলে অভিযোগ ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ৷ এই ভয়াবহ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অর্ঘ্য-সহ মোট চার জনকে গ্রেফতার করেছে গড়ফা থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন নাবালকও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিত ওই কিশোর এবং অভিযুক্তরা সবাই একই এলাকার বাসিন্দা ৷ ঘটনার দিন ওই কিশোরকে খেলার নাম করে ডেকে নিয়ে যায় এলাকারই কয়েকজন যুবক ও কিশোর ৷ এরপর শুরু হয় পৈশাচিক অত্যাচার ৷ অভিযোগ, প্রথমে কিশোরের মাথায় একটি হেলমেট পরিয়ে তার চোখ শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় ৷ এরপর তার মাথায় এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে সবাই ৷ এই নির্মম অত্যাচারে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কিশোরটি মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলে ৷ তাতেই আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অভিযুক্তরা ৷
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, এরপর 'শাস্তি' দেওয়ার নামে চরম হিংস্র পথ বেছে নেয় অভিযুক্তরা ৷ একটি স্কুটারের সিটের নিচ থেকে বোতলে রাখা পেট্রল বের করে কিশোরের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় ৷ আর তারপর কেউ একজন সামনে দাঁড়ানো মূল অভিযুক্তের হাতে দেশলাই তুলে দেয় ৷ আর ওই যুবক নির্যাতিত কিশোরের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷
পেট্রল থাকায় নিমেষে কিশোরের জামায় আগুন ধরে যায় ৷ প্রাণ বাঁচাতে সেখানে থেকে ছুটতে শুরু করে সে ৷ আর সেই সঙ্গে হাত দিয়ে জামার আগুন নেভাতে থাকে ৷ সেই সময়ও অভিযুক্তদের হাসতে শোনা যায় ৷ অভিযোগ, গোটা ঘটনার ভিডিয়ো মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করা হয় ৷ পরবর্তীতে সেই ভয়াবহ ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় রিল হিসাবে ছড়িয়ে দেয় অভিযুক্তরা ৷
এই ঘটনার পরেই আতঙ্কে ভেঙে পড়ে নির্যাতিত কিশোর ৷ বাড়িতে বিষয়টি জানালে পরিবারের তরফে দ্রুত গড়ফা থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি ৷" অন্যদিকে, ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া ভয়াবহ ভিডিয়োটিও তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের নজরে আসে ৷ ভিডিয়ো-র সূত্র ধরে এবং পরিবারের করা অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসে পুলিশ ৷ দ্রুত অভিযান চালিয়ে মূল অভিযুক্ত অর্ঘ্য-সহ মোট চারজনকে পাকড়াও করে গড়ফা থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে একাধিক জন নাবালক থাকায় তার আইনি প্রক্রিয়া ও জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের নিয়ম মেনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
তবে, ঠিক কী উদ্দেশ্যে এমন নৃশংস ও বর্বরোচিত-কাণ্ড ঘটানো হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি ৷ এটি নিছকই সোশাল মিডিয়ায় রিল তৈরির অন্ধ নেশা এবং সস্তা জনপ্রিয়তার লোভ, নাকি এর নেপথ্যে পুরনো কোনও শত্রুতা কিংবা অন্য কোনও গভীর কারণ লুকিয়ে রয়েছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ ধৃতদের জেরা করে এই পৈশাচিক ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ৷ শহর কলকাতার মধ্যে এমন ঘটনায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ৷