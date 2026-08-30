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উত্তাল বেলপাহাড়ি ! ধর্ষণে অভিযুক্ত টোটোচালকের ফাঁসির দাবিতে পুড়ল টায়ার, অবরুদ্ধ রাস্তা

নাবালিকা আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ অপরাধীর ফাঁসির দাবিতে সড়ক অবরোধ-জ্বলল টায়ার ৷ উত্তাল বেলপাহাড়ি ৷

JHARGRAM PROTEST ON TRIBAL GIRL
টনাস্থলে রয়েছে পুলিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 4:42 PM IST

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ঝাড়গ্রাম, 30 অগস্ট: নাবালিকা আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ ! রণক্ষেত্র ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি । অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া 9 নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়। রবিবার সকাল থেকে যত সময় বাড়তে থাকে তত বিক্ষোভস্থলে ভিড় বাড়তে থাকে।

এদিন রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের একটাই দাবি, অপরাধীকে ফাঁসি দিতে হবে ৷ অভিযুক্ত পেশায় টোটোচালক ৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত যুবক এখন জেল হেফাজতে রয়েছে ৷"

JHARGRAM PROTEST ON TRIBAL GIRL
জ্বলল টায়ার-রাস্তা অবরোধ (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার সকালে নাবালিকা বাড়ি থেকে টোটোয় করে টিউশনি পড়তে যাচ্ছিল। চালক রাস্তায় টোটো থামিয়ে জঙ্গল নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। এ কথা কাউকে বললে ছাত্রীকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয়ও দেখায় যুবক ৷ পরদিন অর্থাৎ সোমবার টিউশন ও স্কুলে না-যাওয়ায় মা, মেয়েকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন ৷ তারপরই ভয়ে মা-কে কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়ানক ঘটনার কথা নির্যাতিতা জানায় ৷

এরপরই পরিবারের সদস্যরা বেলপাহাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওইদিনই বেলপাহাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে অভিযুক্ত জেল হেফাজতে রয়েছে তবে গ্রেফতার হলেও ক্ষোভ কমেনি এলাকায়। আজ অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নামেন এলাকার আদিবাসী মানুষজন। তাঁদের দাবি, দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

এদিনের পথ অবরোধের জেরে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া 9 নম্বর রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ ৷ ইতিমধ্যেই উন্মত্ত জনতা ওই অভিযুক্তের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করেছে। অভিযোগ সামনে আসার পরই পুলিশ মেয়েটিকে মেদিনীপুরের একটি হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে। পুলিশের আধিকারিকরা কথা বলছেন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যাতে তারা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেয়।

নির্যাতিতার পরিবার ও স্থানীয় সংগঠনের বক্তব্য

  • পরিবারের এক সদস্য এদিন বলেন, "এই ঘটনায় আমরা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে মুখ না-খুললেও আমাদের সমাজের নেতৃত্বকে জানানো হয়। দোষীর কঠোর শাস্তি দাবি করছি।
  • ভারত জাকাত সান্তাড় পাঠুওয়ৌ রাজ্য কমিটির সদস্য সরক হেমব্রম বলেন, "অভিযুক্তকে শুধু গ্ৰেফতার করলেই হবে না। দ্রুত তদন্ত শেষ করে আদালতে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে।"

এলাকার বিধায়ক ও বিরোধী দলের বক্তব্য

  • বিনপুরের বিজেপি বিধায়ক প্রণত টুডু বলেন, "নিন্দনীয় ঘটনা ৷ পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে যাতে তদন্তে কোনও গাফিলতি না-হয় । পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই সুবিচার পাবেন।"
  • জেলা তৃণমূল নেতা সুমন সাহু বলেন, "অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। জেলায় মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করছি।"

TAGGED:

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ
JHARGRAM RAPE CASE
TRIBAL SCHOOL GIRL RAPE
আদিবাসী পড়ুয়াকে শারীরিক নির্যাতন
JHARGRAM PROTEST ON TRIBAL GIRL

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