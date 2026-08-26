আবাস যোজনার কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ! পুরুলিয়ায় গ্রেফতার বাবা-ছেলে

আবাস যোজনার কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ! পুরুলিয়ায় গ্রেফতার বাবা-ছেলে
ঘটনার জেরে সমীক্ষার কাজে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । সরকারি প্রকল্পের সমীক্ষার কাজে গিয়ে কর্মীদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ।
Published : August 26, 2026 at 8:24 PM IST
পুরুলিয়া, 26 অগস্ট: আবাস যোজনা প্রকল্পের সমীক্ষা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন পঞ্চায়েতের কর্মী । বৃষ্টির মধ্যে সমীক্ষা না করে কিছু পরে আসার কথা বলেছিলেন কর্মীরা । অভিযোগ, সেই কথা শুনেই তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এক ব্যক্তি । পরে বাড়ি থেকে ছেলে এবং আরও এক জনকে ডেকে এনে এক সমীক্ষাকর্মীকে মারধর করা হয় । ঘটনায় তাঁর মাথায় চোট লেগেছে বলে অভিযোগ । এই ঘটনায় বাবা-ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মঙ্গলবার তাঁদের আদালতে তোলা হলে ছেলেকে পুলিশ হেফাজত এবং বাবাকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ।
ঘটনাটি পুরুলিয়ার কোটশিলা থানার চেক্যা গ্রামের । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ঝালদা-2 নম্বর ব্লকের তিনজন কর্মী আবাস যোজনা প্রকল্পের সমীক্ষার কাজে ওই গ্রামে গিয়েছিলেন । বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত উপভোক্তাদের তথ্য সংগ্রহ এবং বাড়ির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছিলেন তাঁরা ।
অভিযোগ, সেই সময় লালা কুমার নামে এক ব্যক্তি নিজের বাড়ির সমীক্ষা করার জন্য কর্মীদের বলেন । কিন্তু তখন বৃষ্টি হচ্ছিল । ফলে কর্মীরা তাঁকে জানান, বৃষ্টি একটু কমলে বা থামলে পরে তাঁর বাড়ির সমীক্ষা করে দেওয়া হবে । অভিযোগ, এই কথা মানতে চাননি লালা । উলটে কর্মীদের সঙ্গে গালিগালাজ ও বচসা শুরু করেন তিনি ।
এর পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, লালা নিজের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছেলে লাদেন কুমার এবং আরও এক ব্যক্তিকে ডেকে আনেন । তাঁরা এসে সমীক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ফের বচসায় জড়ান । এর পর ধর্মেন্দ্র মাঝি নামে এক কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনায় তাঁর মাথায় আঘাত লাগে ।
ধর্মেন্দ্রের অভিযোগ, "লালা কুমার নামে এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ি সমীক্ষা করতে বলেন । আমরা বৃষ্টি হচ্ছে বলে একটু পরে করে দেওয়ার কথা বলেছিলাম । তখন তিনি গালিগালাজ করতে থাকেন । পরে বাড়ি গিয়ে তাঁর ছেলেকে এবং আরও এক ব্যক্তিকে ডেকে আনেন । তাঁরা আমাকে মারধর করেন । মাথায় চোট পেয়েছি ।"
ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত কর্মী । অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে কোটশিলা থানার পুলিশ । তদন্তে নেমে লালা কুমার এবং তাঁর ছেলে লাদেন কুমারকে গ্রেফতার করা হয় ।মঙ্গলবার ধৃত দু'জনকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয় । শুনানি শেষে লাদেনকে দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । অন্য দিকে লালাকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী হয়েছিল এবং আরও কেউ জড়িত ছিলেন কি না, তা জানতে লাদেনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । বৃহস্পতিবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
ঘটনার জেরে আবাস যোজনা প্রকল্পের সমীক্ষার কাজে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । সরকারি প্রকল্পের সমীক্ষার মতো কাজে গিয়ে কর্মীদের নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । যদিও পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পরেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিস্তারিত জানতে একজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ।"