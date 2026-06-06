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লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অতীত ! এবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পুরুষের অ্যাকাউন্টে

নদিয়ার বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টের ঢুকেছে ওই টাকা ৷ তিনি ফেরত দিতে চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৷

annapurna yojana money
অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা এবার বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 2:53 PM IST

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ভীমপুর (নদিয়া), 6 জুন: সরকার বদলের পরই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দুর্নীতি নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । একাধিক পুরুষের অ্যাকাউন্টে ওই প্রকল্পের টাকা ঢুকেছে বলে অভিযোগ ৷ সেই নিয়ে তদন্ত চলছে ৷ একে একে পুলিশের জালে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের মালিকরা । আর তারই মাঝে এবার দেখা গেল মহিলাদের জন্য চালু অন্নপূর্ণা যোজনার টাকাও ঢুকেছে পুরুষের অ্যাকাউন্টে ।

ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে ৷ এখানকার বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস । পেশায় তিনি গ্রামীণ চিকিৎসক । তৃণমূল সরকার থাকাকালীন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর অ্যাকাউন্টে বার্ধক্য ভাতার টাকা ঢোকে । প্রতি মাসের মতো এবারও স্থানীয় একটি অনলাইন ক্যাফে বা দোকান থেকে টাকা ঢুকেছে কি না, সেটা দেখতে যান সঞ্জিত বিশ্বাস । সেখানে গিয়ে দেখেন, হিসাব অনুযায়ী যে টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে থাকার কথা তার থেকে অনেক বেশি টাকা রয়েছে ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অতীত ! এবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পুরুষ অ্যাকাউন্টে (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, এরপরেই ওই অনলাইন ক্যাফের দোকানদারকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এত টাকা তো তাঁর অ্যাকাউন্টে থাকার কথা নয় । দোকারদার রাজু মণ্ডল এরপর অনলাইনে চেক করে দেখেন, বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টে 'এ যোজনা' নামে তিন হাজার টাকা ঢুকেছে । সেই দোকানদার আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এই টাকা হয়তো অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ৷ ভুল করে বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টে ঢুকে থাকতে পারে । তিনি সেই কথা যখন সঞ্জিত বিশ্বাসকে বলেন, তিনি নিজেও ওই টাকা নিতে অস্বীকার করেন । বৃদ্ধ জানান, এই টাকা তিনি অ্যাকাউন্ট থেকে তুলবেন না ।

ওই গ্রামীণ চিকিৎসক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, "আমি বহুদিন ধরে বার্ধক্য ভাতার টাকা পাই । কিন্তু হঠাৎ এ মাসে চেক করতে গিয়ে দেখি তিন হাজার টাকা ঢুকেছে । আমি জানতে পারি ওটা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা হতে পারে । সরকারের তরফে ভুল করে আমার অ্যাকাউন্টে চলে আসতে পারে । সেই কারণে আমি ওই টাকা তুলিনি ৷ সরকারকে অনুরোধ করছি ওই টাকাটা তারা ফেরত নিক ৷ সেই ব্যবস্থা করা হোক । কারণ ওটা মহিলাদের টাকা, তাদের প্রাপ্য ৷ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ৷"

annapurna yojana money
বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার তথ্য (নিজস্ব ছবি)

অনলাইন ক্যাফের মালিক রাজু মণ্ডল বলেন, "উনি (সঞ্জিত বিশ্বাস) মাঝে মধ্যেই আমার কাছ থেকে বার্ধক্য ভাতা বাবদ যে টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকে তা তুলতে আসতেন । এদিন সেই টাকা তুলতে গিয়ে দেখি তিন হাজার টাকা তার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে এবং ক্রেডিটের পাশে লেখা রয়েছে 'এ যোজনা' । যার কারণে আমার মনে হয়েছিল ওই টাকাটা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা । তাই ওই টাকাটা আমি তুলতে মানা করি এবং তিনি নিজেও বলেন এই টাকা তিনি তুলবেন না ।"

ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূজা দাস মণ্ডল বলেন, "বিষয়টি এখনও অভিযোগ আকারে আমাদের কাছে আসেনি । তবে ঘটনাটি আমরা শুনেছি । আমরা খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করছি আদতে ওটা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নাকি অন্য বিষয় । যদি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা হয়ে থাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করব ।"

TAGGED:

ANNAPURNA YOJANA
LAKSHMIR BHANDAR SCAM
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
অন্নপূর্ণা যোজনা
ANNAPURNA YOJANA MONEY

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