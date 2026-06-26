11 বছরের শিশুকে পায়ে দড়ি বেঁধে আড়কাঠে ঝুলিয়ে নগ্ন করে মারধর ! জয়নগরে শোরগোল

11 বছরের শিশুকে পায়ে দড়ি বেঁধে আড়কাঠে ঝুলিয়ে নগ্ন করে মারধর ! জয়নগরে শোরগোল
লঘু পাপে গুরু দণ্ড ! পরিবারের অভিযোগ, পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরও এখনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷
Published : June 26, 2026 at 6:27 PM IST
জয়নগর, 26 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরে 11 বছরের এক স্কুলপড়ুয়ার উপর নৃশংস শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে । শিশুর পরিবারের দাবি, খেলার সময় অসাবধানতাবশত হাতে থাকা একটি লাঠি স্থানীয় এক ব্যক্তির গায়ে লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই শিশুকে প্রথমে প্রকাশ্যে অপমান করা হয় । পরে শিশুটিকে জোর করে অভিযুক্ত নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পায়ে দড়ি বেঁধে ঘরের আড়কাঠে উলটো করে ঝুলিয়ে মারধর করেন । এমনকি শিশুটির পরনের পোশাক খুলে নির্যাতন চালানোরও অভিযোগ উঠেছে ।
ঘটনাটি জয়নগর থানার ধোষা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনেশ্বর গ্রামের । নির্যাতিত শিশুটি স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ৷ পরিবারের লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, কয়েক দিন আগে গ্রামের কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে খেলছিল ওই পড়ুয়া । সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা তপন হালদার । অভিযোগ, খেলতে খেলতেই শিশুটির হাতে থাকা একটি লাঠি অসাবধানতাবশত তাঁর শরীরে লাগে । এরপরই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে শিশুটির চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যান এবং প্রকাশ্যেই কান ধরে উঠবস করান বলে অভিযোগ ।
শিশুর পরিবারের আরও দাবি, এরপর অভিযুক্ত ওই পড়ুয়াকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান । সেখানে তার পায়ে দড়ি বেঁধে আড়কাঠে উলটো করে ঝুলিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় । অভিযোগ, ঘটনার সময় অভিযুক্তের স্ত্রী-সহ পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন । পরিবারের দাবি, শিশুটির পরনের প্যান্ট খুলে অপমান করা হয় এবং নির্যাতনের দৃশ্য মোবাইল ফোনে রেকর্ডও করা হয় । পরে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ অভিযোগ, বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণনাশ-সহ গুরুতর ক্ষতির হুমকিও দেওয়া হয়েছিল ।
পরিবারের বক্তব্য, ভয় এবং আতঙ্কের কারণে বাড়ি ফিরে প্রথমে কাউকে কিছু জানায়নি শিশুটি । কিন্তু তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবারের সন্দেহ হয় । বারবার জিজ্ঞাসা করলেও সে মুখ খোলেনি । পরে পরিবারের এক সদস্যের হাতে অভিযুক্তদের মোবাইলে থাকা একটি ভিডিয়ো পৌঁছয় । সেই ভিডিয়ো দেখেই গোটা ঘটনার কথা জানতে পারেন তাঁরা বলে দাবি ।
এরপর শিশুটিকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের পরামর্শে মাথার সিটি স্ক্যান ও বুকের এক্স-রে করাতে হয়েছে । এখনও শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা রয়েছে । শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে সে স্কুলেও যেতে পারছে না বলে পরিবারের অভিযোগ ।
ঘটনার পর প্রথমে স্থানীয় ধোষা পুলিশ ক্যাম্পে বিষয়টি জানানো হয় । পরে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শিশুটির পরিবারের সদস্যরা । অভিযোগ, লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পরও এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত তপন হালদার বা তাঁর পরিবারের অন্য কোনও সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়নি । ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে দাবি পরিবারের । তাঁর বাড়িতে তালা ঝুলছে বলেও স্থানীয় সূত্রের খবর ।
তবে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, পুলিশ সূত্রে খবর, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে যে তথ্য উঠে আসবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।