স্বামীকে মারধর, গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ! গ্রেফতার এক

স্বামীকে মারধর, গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ! গ্রেফতার এক
Allegation of rape: স্থানীয়দের অভিযোগ, সুভাষগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে । রাত হলেই বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ে ।
Published : November 1, 2026 at 1:59 PM IST
সোনারপুর, 1 নভেম্বর: আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার শিকার এক বধূ । স্বামীকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে । শুধু তাই নয়, বধূর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । শুক্রবার গভীর রাতে সোনারপুর থানার অন্তর্গত সুভাষগ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মূল অভিযুক্ত-সহ বাকি চারজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকি চারজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার স্বামীর সঙ্গে সুভাষগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন ওই বধূ । রাত দেড়টা নাগাদ স্বামী-স্ত্রী কিছুটা দূরে অন্য একটি বাড়িতে ঘুমোতে যাচ্ছিলেন । অভিযোগ, সেই সময় পাঁচ যুবক তাঁদের পিছু নেয় । কিছুটা এগোতেই ওই দম্পতির পথ আটকায় তারা । এরপর বধূর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয় । প্রাণভয়ে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে যান তিনি ।
অভিযোগ, এরপর ওই বধূকে জোর করে একটি ঘরের ভিতরে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা । সেখানে কয়েকজন তাঁর হাত-পা চেপে ধরে রাখে । এক যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলেও দাবি নির্যাতিতার । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই নির্যাতন চলে বলে দাবি । পরে কোনওরকমে অভিযুক্তদের হাত থেকে পালিয়ে অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন ওই বধূ ।
শনিবার সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা । অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তবে, মূল অভিযুক্ত-সহ বাকি চারজন এখনও অধরা । তাদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার পর ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁদের অভিযোগ, সুভাষগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে । রাত হলেই বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ে । মদ ও গাঁজার আসর বসে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের । স্টেশন চত্বর ও আশেপাশের এলাকায় প্রকাশ্যে মাদকদ্রব্য বিক্রির অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা । বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, এই বিষয়ে একাধিকবার স্থানীয় কাউন্সিলর এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । পুলিশের একাংশের মদতেই মাদকের কারবার চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ।
জনবহুল এলাকায় রাতের অন্ধকারে এমন গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্ন । অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার, স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো এবং মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।