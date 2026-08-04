ফের বারুইপুর ! উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ভাইপো
পরিবারের দাবি, মেয়েকে রক্ষা করতে গেলে অভিযুক্তের রোষের মুখে পড়েন নাবালিকার মা-ও । তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : August 4, 2026 at 6:08 PM IST
বারুইপুর, 4 অগস্ট: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা ! এবার এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে উত্যক্ত করার পর বাড়িতে ঢুকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ কাঠগড়ায় এক তৃণমূল নেতার ভাইপো । ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকার পরিবার । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । যদিও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা মোমিন পৈলানের ভাইপো আকাশ পৈলানের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানা এলাকার এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত ও উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে নাবালিকাকে অনুসরণ করা থেকে শুরু করে তাকে মানসিকভাবে হয়রান করা হত । বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল কিশোরীর পরিবারও ৷ সম্প্রতি এই ঘটনা আরও গুরুতর মোড় নেয় ।
পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন বাড়িতে অন্য কেউ না-থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত আকাশ পৈলান জোর করে নাবালিকার বাড়িতে ঢুকে পড়ে । এরপর তার উপর যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করা হয় । আতঙ্কিত নাবালিকা চিৎকার শুরু করলে পাশের বাড়িতে থাকা তাঁর মা ছুটে আসেন ৷ পরিবারের দাবি, মেয়েকে রক্ষা করতে গেলে অভিযুক্তের রোষের মুখে পড়েন নাবালিকার মা-ও । তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ ৷
চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে দাবি পরিবারের । এরপর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ নাবালিকার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান । এরপর নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা বারুইপুর থানায় গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে । এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এ প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । এলাকার মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং অভিযোগের প্রতিটি দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তে যে তথ্য ও প্রমাণ উঠে আসবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"
তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি । এ বিষয়ে অভিযুক্ত আকাশ পৈলান বা তাঁর কাকা তথা তৃণমূল সদস্য মোমিন পৈলানের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও উত্তপ্ত বারুইপুর ৷