এবার স্বাস্থ্যসাথীতে কাটমানির অভিযোগ সুজয়ের নামে, অভিষেকের আপ্ত-সহায়কের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি

এবার স্বাস্থ্যসাথীতে কাটমানির অভিযোগ সুজয়ের নামে, অভিষেকের আপ্ত-সহায়কের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি
সুজয় হাজরার নামে জমি মামলার সঙ্গে এবার যুক্ত হল নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে 25 শতাংশ কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ ৷ শালবনির পর এবার কোতোয়ালিতে অভিযোগ দায়ের ৷
Published : June 16, 2026 at 5:09 PM IST
মেদিনীপুর, 16 জুন: জমি মামলার পর এবার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক এবং জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার নাম জড়ালো নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে 25 শতাংশ কাটমানি চাওয়ার অভিযোগে ৷ এর ফলে শালবনির জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন বাতিল হয়ে গিয়েছে ৷ বদলে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে মেদিনীপুর আদালত । আর কোতোয়ালিতে নার্সিংহোমের কাটমানি চাওয়ার মামলায়ও 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷
অন্যদিকে, তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ৷ সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিব বলেন, "শালবনি জমি মামলায় তৃণমূল নেতা সুজয় হাজরার সঙ্গে সুমিত রায়ের সরাসরি যোগ রয়েছে । সেই ঘটনায় সুমিত রায় ওয়ান্টেড । সেই ঘটনায় সুমিত রায়কে পুলিশ একাধিকবার খুঁজছিল । গত 13 তারিখে তল্লাশিতে গিয়েছিল পুলিশ ৷ কিন্তু উনি হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন । উনি বারেবারে হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ এটা IO মনে করলে আদালতে আবেদন করতে পারে এবং সুমিত রায়ের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করতে পারেন । সেই মতো কোর্টে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে ওঁর নামে ।"
রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে জেলা পরিষদ সদস্যদের একের পর এক বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে । এরকমই এক জমি মামলায় গ্রেফতার হন পশ্চিম মেদিনীপুরের সাংগঠনিক তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা । তাঁর বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি, টাকা তছরুপ, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ হয় শালবনি থানায় ।
এই ঘটনার তদন্তে নেমে শালবনি থানার পুলিশ তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে গ্রেফতার করে এবং কোর্টে চালান করা হয় ৷ সেসময় তাঁকে আটদিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল জেলা আদালত । মঙ্গলবার সেই আটদিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হয় ৷ এরপর ফের নতুন করে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয় সুজয় হাজরাকে এবং সেখানে শালবনি থানার পাশাপাশি মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার নতুন করে একাধিক মামলা শুরু হয় এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে । এদিন তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে তোলার সময় চারিদিক থেকে চোর চোর স্লোগান ওঠে । যদিও তাঁকে মুখ ঢেকে আদালতে ঢোকানো হয় ৷
সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিব বলেন, "শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তৃণমূল নেতা সুজয় হাজরার আটদিনের পুলিশি হেফাজতের পর আজ তাঁকে আদালতে তোলা হয় । ওরা জামিনের আবেদন করে ৷ কিন্তু বিচারক তা নাকচ করে দেন । উলটে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন তিনি । পাশাপাশি মেদিনীপুর কোতোয়ালিতে একটা মামলা হয় । এক নার্সিংহোমের দুই ডিরেক্টরের মধ্যে একজনকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে 12 লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়েছে বলে অভিযোগ করে অন্যজন । সেই সঙ্গে অভিযোগ, ওই নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথীর কাজ পাইয়ে দিতে 3 কোটির বেশি টাকায় প্রায় 25 শতাংশ কাটমানি নিয়েছেন তিনি । সেই মামলায় 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত ।"
আইনজীবী আরও জানান, তৃণমূল নেতার বাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে বিএলও দফতরের রাবার স্টাম্প পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন লোকের নামে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পও এই সুজয় হাজরার বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছে ৷
রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, "এইরকম (সুজয় হাজরা) অনেক নেতার নামে জায়গা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে । রেলের জায়গা ইরিগেশনের জায়গা দখল করে বাড়ি ঘর করে নিয়েছে । সেই সব মামলার তদন্ত করছে পুলিশ । একজন নেতা নয় তাদের সঙ্গে অনেকে যুক্ত আছে ৷ সেগুলোর তদন্ত হওয়া উচিত ।"