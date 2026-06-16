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এবার স্বাস্থ্যসাথীতে কাটমানির অভিযোগ সুজয়ের নামে, অভিষেকের আপ্ত-সহায়কের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি

সুজয় হাজরার নামে জমি মামলার সঙ্গে এবার যুক্ত হল নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে 25 শতাংশ কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ ৷ শালবনির পর এবার কোতোয়ালিতে অভিযোগ দায়ের ৷

Trinamool leader Sujoy Hazra
আদালতে তোলা হয় সুজয় হাজরাকে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 5:09 PM IST

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মেদিনীপুর, 16 জুন: জমি মামলার পর এবার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক এবং জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার নাম জড়ালো নার্সিংহোমের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে 25 শতাংশ কাটমানি চাওয়ার অভিযোগে ৷ এর ফলে শালবনির জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন বাতিল হয়ে গিয়েছে ৷ বদলে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে মেদিনীপুর আদালত । আর কোতোয়ালিতে নার্সিংহোমের কাটমানি চাওয়ার মামলায়ও 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷

অন্যদিকে, তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ৷ সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিব বলেন, "শালবনি জমি মামলায় তৃণমূল নেতা সুজয় হাজরার সঙ্গে সুমিত রায়ের সরাসরি যোগ রয়েছে । সেই ঘটনায় সুমিত রায় ওয়ান্টেড । সেই ঘটনায় সুমিত রায়কে পুলিশ একাধিকবার খুঁজছিল । গত 13 তারিখে তল্লাশিতে গিয়েছিল পুলিশ ৷ কিন্তু উনি হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন । উনি বারেবারে হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ এটা IO মনে করলে আদালতে আবেদন করতে পারে এবং সুমিত রায়ের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করতে পারেন । সেই মতো কোর্টে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে ওঁর নামে ।"

অভিষেকের আপ্ত-সহায়কের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে জেলা পরিষদ সদস্যদের একের পর এক বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে । এরকমই এক জমি মামলায় গ্রেফতার হন পশ্চিম মেদিনীপুরের সাংগঠনিক তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা । তাঁর বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি, টাকা তছরুপ, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ হয় শালবনি থানায় ।

Trinamool leader Sujoy Hazra
আদালতে সুজয় হাজরাকে চোর চোর স্লোগান (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনার তদন্তে নেমে শালবনি থানার পুলিশ তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে গ্রেফতার করে এবং কোর্টে চালান করা হয় ৷ সেসময় তাঁকে আটদিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল জেলা আদালত । মঙ্গলবার সেই আটদিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হয় ৷ এরপর ফের নতুন করে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয় সুজয় হাজরাকে এবং সেখানে শালবনি থানার পাশাপাশি মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার নতুন করে একাধিক মামলা শুরু হয় এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে । এদিন তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে তোলার সময় চারিদিক থেকে চোর চোর স্লোগান ওঠে । যদিও তাঁকে মুখ ঢেকে আদালতে ঢোকানো হয় ৷

সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিব বলেন, "শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তৃণমূল নেতা সুজয় হাজরার আটদিনের পুলিশি হেফাজতের পর আজ তাঁকে আদালতে তোলা হয় । ওরা জামিনের আবেদন করে ৷ কিন্তু বিচারক তা নাকচ করে দেন । উলটে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন তিনি । পাশাপাশি মেদিনীপুর কোতোয়ালিতে একটা মামলা হয় । এক নার্সিংহোমের দুই ডিরেক্টরের মধ্যে একজনকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে 12 লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়েছে বলে অভিযোগ করে অন্যজন । সেই সঙ্গে অভিযোগ, ওই নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথীর কাজ পাইয়ে দিতে 3 কোটির বেশি টাকায় প্রায় 25 শতাংশ কাটমানি নিয়েছেন তিনি । সেই মামলায় 9 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত ।"

Trinamool leader Sujoy Hazra
মেদিনীপুর আদালত চত্বর (নিজস্ব ছবি)

আইনজীবী আরও জানান, তৃণমূল নেতার বাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে বিএলও দফতরের রাবার স্টাম্প পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন লোকের নামে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পও এই সুজয় হাজরার বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছে ৷

রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, "এইরকম (সুজয় হাজরা) অনেক নেতার নামে জায়গা জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে । রেলের জায়গা ইরিগেশনের জায়গা দখল করে বাড়ি ঘর করে নিয়েছে । সেই সব মামলার তদন্ত করছে পুলিশ । একজন নেতা নয় তাদের সঙ্গে অনেকে যুক্ত আছে ৷ সেগুলোর তদন্ত হওয়া উচিত ।"

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TRINAMOOL LEADER
SUMIT ROY
সুজয় হাজরা
সুমিত রায়
TRINAMOOL LEADER SUJOY HAZRA

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