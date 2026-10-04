জ্ঞানেশের অপসারণ-শাস্তি চেয়ে প্রতিবাদ মিছিলের খেসারত ! তছনছ সিপিএম কার্যালয়, অভিযুক্ত বিজেপি

জ্ঞানেশের অপসারণ-শাস্তি চেয়ে প্রতিবাদ মিছিলের খেসারত ! তছনছ সিপিএম কার্যালয়, অভিযুক্ত বিজেপি
CPIM Party Office Vandalised in Mathabhanga: এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন সিপিআইএম নেতা ৷
Published : October 4, 2026 at 7:40 AM IST
মাথাভাঙা, 4 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করার খেসারত ৷ মিছিল শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই রাতের অন্ধকারে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে হামলা এবং ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ।
শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা 1 নং ব্লকের জোড়পাটকি এলাকায় । জানা যায়, বিকেলে ওই এলাকার গোলকগঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিল করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র জোড়পাটকি এরিয়া কমিটি । নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ ও শাস্তি, বৈধ ভোটারদের অবিলম্বে ভোটার তালিকায় নাম তোলা, অন্নপূর্ণা যোজনায় এখনও অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করে টাকা দেওয়া এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ-সহ বিভিন্ন দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলটি হয় ৷ সেই মিছিল শেষ হওয়ার কয়েকঘণ্টা পরই তাদের পাকা দলীয় কার্যালয়টি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । কার্যালয়ের ভিতরে থাকা জিনিসপত্রও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
যদিও পুলিশ জানিয়েছে দলীয় কার্যালয়ে হামলা বা ভাঙচুরের ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি । অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখা হবে ।
দলীয় কার্যালয়ে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মকসেদুল ইসলাম বলেন, "মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে । সেইমতো পুলিশের অনুমতি নিয়ে গোলকগঞ্জ বাজারেও মিছিল হয় । প্রতিবাদ মিছিল থেকে একইসঙ্গে বৈধ ভোটারদের অবিলম্বে ভোটার তালিকায় নাম তোলা, অন্নপূর্ণা যোজনায় এখনও অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করে মাসে 3 হাজার টাকা দেওয়া এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবি তোলা হয় । মিছিল শেষ করে দলীয় কার্যালয়ে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে তারপর তালা বন্ধ করে সকলে বাড়ি ফিরে গেলে কয়েক ঘণ্টা পর বিজেপি হামলা চালায় ।"
তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হয়ে শাসকের দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে । এরা যদি ভেবে থাকে লাল ঝান্ডার উপর আক্রমণ, কর্মীদের উপর হামলা করে, পার্টি অফিস ভাঙলে লাল ঝান্ডা গুটিয়ে যাবে, তাহলে বড় ভুল করছে ৷ এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হবে ।"
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য তথা বিজেপির 2 নং মণ্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজীব সরকার বলেন, "সিপিআইএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে শুনেছি । তবে, এই ঘটনায় বিজেপির কেউ জড়িত নয় । যদি সিপিএমের পার্টি অফিস ভাঙচুর করার হত, তাহলে বিজেপি সরকার গঠনের পর 5 মাস অপেক্ষা করতে হত না । বিজেপি এসবের বিরোধিতা করে ৷ এসবের পরিবর্তনের জন্যই মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে ।"