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পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানে সমতলের গাড়িও যাবে, প্রশাসনিক চাপে পিছু হটল সংযুক্ত চালক মঞ্চ

চালক মঞ্চের অভিযোগ ছিল, শিলিগুড়ির গাড়িগুলির সঙ্গে আগে বোঝাপড়া ছিল যে তারা পাহাড়ের ভেতরের সাইটসিয়িং করবে না।

Vehicles allow in hills area
পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানে সমতলের গাড়িও যাবে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 4:46 PM IST

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দার্জিলিং, 31 অগস্ট: আসন্ন উৎসব ও মূল পর্যটন মরশুমের মুখে পাহাড় ও সমতলের ট্যাক্সি চলাচলের জট কাটাতে আসরে নামল রাজ্য প্রশাসন। আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে দার্জিলিং, টাইগার হিল-সহ পাহাড়ি এলাকার দর্শনীয় স্থানগুলিতে শিলিগুড়ি ও সমতল থেকে আসা ট্যাক্সিগুলির 'সাইটসিয়িং' ভ্রমণ পুরোপুরি বন্ধ রাখার যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, তা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংযুক্ত চালক মঞ্চ।

জরুরি বৈঠকের পর রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সোমবার নিজেদের অবস্থান থেকে সাময়িক সরার কথা ঘোষণা করেছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। ফলে আপাতত শিলিগুড়ি ও সমতলের সমস্ত গাড়ি পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করতে পারবে।

ঘটনার সূত্রপাত, 27 অগস্ট সংযুক্ত চালক মঞ্চের জারি করা একটি নোটিশকে কেন্দ্র করে। সেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, 1 সেপ্টেম্বর থেকে শিলিগুড়ি ও সমতলের নিবন্ধিত গাড়িগুলি কেবল পর্যটকদের পাহাড়ে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেতে পারবে, কোনওভাবেই স্থানীয় সাইটসিয়িং করাতে পারবে না । চালক মঞ্চের অভিযোগ ছিল, শিলিগুড়ির গাড়িগুলির সঙ্গে আগে বোঝাপড়া ছিল যে তারা পাহাড়ের ভেতরের সাইটসিয়িং করবে না। কিন্তু 2017-18 সালের পর থেকে 'WB-76' নম্বরযুক্ত প্রচুর বহিরাগত গাড়ি নিয়ম ভেঙে টাইগার হিল-সহ সমস্ত পয়েন্টে পর্যটক নিয়ে ব্যবসা কব্জা করছে। স্থানীয় বহু তরুণ চালক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বা জমানো পুঁজি দিয়ে গাড়ি কিনে জীবিকা নির্বাহ করেন । সমতলের গাড়িগুলি পর্যটক নিয়ে গোটা পাহাড় চষে বেড়ানোয় পাহাড়ি চালকদের রুজিরুটিতে টান পড়েছে ।

এই সিদ্ধান্তের পর সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ী মহলে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে, কোনও সরকারি আদেশ বা প্রশাসনিক নির্দেশিকা ছাড়াই চালক মঞ্চ এই ফতোয়া জারি করেছে, যা পর্যটন মরশুমের মুখে বড়সড় বুকিং বাতিল এবং সমগ্র পাহাড়ের পর্যটন অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিতে পারে । পর্যটন ব্যবসায়ী মহল থেকে তড়িঘড়ি রাজ্য পরিবহণমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রী ও দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ চাওয়া হয় ।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন দ্রুত মধ্যস্থতায় নামে । দার্জিলিংয়ের ট্রাফিক ডিএসপি, জেলা গোয়েন্দা বিভাগ (ডিআইবি) এবং ট্রাফিক পুলিশ কর্তারা সংযুক্ত চালক মঞ্চের নেতাদের তড়িঘড়ি বৈঠকে ডাকেন । প্রশাসনের পক্ষে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়— 'এক রাজ্য, এক জেলায়' এভাবে কোনও নির্দিষ্ট এলাকার যান চলাচল আটকানো যায় না এবং এর ফলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ।

বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "সংযুক্ত চালক মঞ্চ যে বাস্তবটা বুঝতে পেরেছে, এটা ভালো কথা । এক রাজ্য, এক জেলায় এভাবে কোনও যানবাহনকেই আটকানো যায় না ।" প্রশাসনের এই তীব্র চাপের পর পিছু হটেন চালক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক প্রসন্ন প্রধান ।

তিনি সংগঠনের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, "পুলিশ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে ফোন আসার পর সংগঠনের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। শিলিগুড়ি থেকে এবং বাইরে থেকে আসা ট্যাক্সি গাড়িগুলি আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে সাইটসিয়িং বন্ধ রাখা হবে বলে যে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, সেই কর্মসূচিটি প্রশাসনিক অনুরোধের পর আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে । তবে এটি কেবল স্থগিত রাখা হয়েছে, বাতিল নয়।"

প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার বিশদ জানিয়ে প্রসন্ন প্রধান আরও বলেন, "ট্রাফিক ডিএসপি ও ডিআইবি কর্তারা আমাদের বৈঠকে ডেকে প্রশ্ন করেন কেন আমরা এটা করছি । আমরা 2017-18 সাল থেকে চলে আসা সমস্ত পুরনো ইতিহাস ওনাদের জানাই। আগের সরকার ও জিটিএ-কেও আমরা লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম, কিন্তু সুনির্দিষ্ট সমাধান হয়নি। ওনারা আমাদের অনুরোধ করেছেন, যেহেতু নতুন সরকার গঠিত হয়েছে, তাই আমরা যেন সাংসদ, বিধায়ক, জেলা শাসক, ট্রাফিক ডিএসপি এবং পর্যটন মন্ত্রীকে পুনরায় চিঠি পাঠাই। ওনারাও উচ্চপর্যায়ে রিপোর্ট জমা দিয়ে দ্রুত একটি প্রশাসনিক বৈঠকের মাধ্যমে এর স্থায়ী সমাধান বের করার আশ্বাস দিয়েছেন । যদি সেই প্রশাসনিক বৈঠকে কোনও সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী সমাধান না বের হয়, তবে আমরা আবার আন্দোলন শুরু করব ।"

সমতলের চালকদের 'অল বেঙ্গল পারমিট' বা '8-জেলা পারমিট'-এর যুক্তির জবাবে পাহাড়ের চালকদের রুজিরুটি রক্ষায় একটি সমান্তরাল প্রস্তাবও পেশ করেছে চালক মঞ্চ । প্রসন্ন প্রধান বলেন, "দার্জিলিংয়ের গাড়িগুলি যখন বাগডোগরা বিমানবন্দর, এনজেপি বা শিলিগুড়ি জংশনে যায়, তখন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে যেমন পর্যটকদের গাড়ি বুকিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে, ঠিক তেমনই জিটিএ-র গাড়িগুলির জন্য সমতলে একটি আলাদা ও স্বতন্ত্র কাউন্টার দেওয়া হোক। যাতে আমরা সেখানে গিয়ে ক্রমানুসারে বুকিং নিয়ে, কোনও মধ্যস্থতাকারী কমিশন ছাড়াই সরাসরি যাত্রী পরিষেবা দিতে পারি । প্রশাসন আমাদের এই সুনির্দিষ্ট দাবি মেনে নিয়ে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করলে আমাদের আর কোনও আপত্তি থাকবে না ।"

এর পাশাপাশি, এলাকায় যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয় এবং সমতল ও পাহাড়ের চালকদের মধ্যে সংঘর্ষ বা গাড়ি ভাঙচুরের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক। তিনি চালক ভাইদের উদ্দেশে বলেন, "সমস্ত চালক ভাইদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি— কেউ যেন আইন নিজের হাতে না নেন বা অন্য চালকদের উপর কোনও হামলা বা মারধর না করেন । কারণ প্রতিটি দাবির সমাধান বৈঠকের মাধ্যমেই সম্ভব । প্রশাসনের ওপর আস্থা রেখেই আমরা আপাতত কর্মসূচি স্থগিত রেখেছি, তবে আমরা এই বিষয় থেকে পিছু হটিনি।"

প্রশাসনের ইতিবাচক আশ্বাসে 1 সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট ও পথ অবরোধের মেঘ আপাতত কেটে যাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ী ও আগত পর্যটকরা। আগামী অক্টোবর মাসের পুজোর মূল পর্যটন মরশুম শুরু হওয়ার আগেই যাতে প্রশাসন সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে যৌথ বৈঠক ডেকে একটি চূড়ান্ত ও লিখিত সমাধানসূত্র বের করতে পারে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে পাহাড় ও সমতলের পরিবহণ মহল।

TAGGED:

TOURIST SPOTS IN HILLS AREA
পাহাড়ের দর্শনীয় স্থান
দার্জিলিং
VEHICLES ALLOW IN HILLS AREA

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