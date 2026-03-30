অর্থবর্ষের শেষ হলেও 31 মার্চ খোলা থাকছে ট্রেজারি, বিল জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াল নবান্ন

অর্থবর্ষের শেষ হলেও 31 মার্চ খোলা থাকছে ট্রেজারি, বিল জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াল নবান্ন
Published : March 30, 2026 at 3:27 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: চলতি অর্থবর্ষের (2025-26) শেষে সরকারি কাজকর্ম এবং বিল পাসের সুবিধার্থে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আগের নির্দেশিকা আংশিক পরিবর্তন করে জানানো হল, মঙ্গলবার 31 মার্চও খোলা থাকবে রাজ্যের সমস্ত ট্রেজারি এবং পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস। সোমবার, 30 মার্চ নবান্নের অর্থ দফতরের অডিট শাখার তরফ থেকে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে 'মার্চ ক্লোজিং'-এর শেষ মুহূর্তে সরকারি দফতরগুলি তাদের বকেয়া কাজকর্ম মেটানোর জন্য অতিরিক্ত সময় পেয়ে গেল।
উল্লেখ্য, এর আগে গত 20 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের অর্থ দফতরের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেই মেমোতে (নম্বর 705 - F(Y)) বলা হয়েছিল, 2025-26 আর্থিক বছরের সমস্ত বিল এবং অ্যাডভাইস (Bills/Advices) জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা হল 30 মার্চ বিকেল 4টে পর্যন্ত। কিন্তু, অর্থবর্ষের একেবারে শেষ দিনে এসে সেই সময়সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের অর্থ দফতর।
সোমবার জারি করা নতুন নির্দেশিকায় (মেমো নম্বর 1165 - F(Y)) স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 31 মার্চ রাজ্যের সমস্ত ট্রেজারি এবং পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসগুলি অন্যান্য কাজের দিনের মতোই খোলা রাখা হবে। 30 মার্চ গভীর রাতে এবং 31 মার্চ যে সমস্ত অ্যালটমেন্ট বা স্যাংশন অর্ডার (যার মধ্যে JIT SPARSH-ও অন্তর্ভুক্ত) ইস্যু করা হবে, সেগুলির বিল এবং অ্যাডভাইস 31 মার্চ বিকেল 4টে পর্যন্ত গ্রহণ করবে ট্রেজারি এবং পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসগুলি।
শুধুমাত্র বিল জমার ক্ষেত্রেই নয়, সরকারি প্রাপ্তি বা রসিদ (Government Receipts) জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বড় ছাড় দেওয়া হয়েছে অর্থ দফতরের এই নতুন বিজ্ঞপ্তিতে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, 2025-26 অর্থবর্ষের সরকারি রসিদগুলি 31 মার্চ মধ্যরাত পর্যন্ত অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। এই সমস্ত জমা পড়া রসিদগুলি 2026 সালের মার্চ মাসের মাসিক হিসেবের মধ্যেই যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে ওই নির্দেশিকায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (অর্থ) পিকে মিশ্রের স্বাক্ষরিত এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট দফতর, ট্রেজারি এবং পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক পরিভাষায় যাকে 'মার্চ ক্লোজিং' বলা হয়, সেই সময়ে সমস্ত সরকারি দফতরেই কার্যত নাভিশ্বাস ওঠে। সারা বছরের বকেয়া হিসেব নিকেশ মেলানো, বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং নতুন অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তুতি— সব মিলিয়ে একটা চরম ব্যস্ততার ছবি চোখে পড়ে সর্বত্র।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রতি বছরই অর্থবর্ষের এই শেষ দিনগুলিতে ট্রেজারিগুলিতে বিল জমা দেওয়ার জন্য উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়েই দেখা যায়, সার্ভার ডাউন বা অন্য কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কিংবা কাজের চাপের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিল আপলোড বা জমা করা সম্ভব হয় না। শেষ মুহূর্তের এই ব্যস্ততায় যাতে কোনও সরকারি কাজ আটকে না যায় বা কোনও প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা ফেরত না যায়, মূলত সেই কারণেই এই সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সরকারি কর্মী, ঠিকাদার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সরকারের এই পদক্ষেপে অনেকটাই স্বস্তি পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।