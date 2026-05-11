ETV Bharat / state

রাজ্যে চালু আয়ুষ্মান ভারত-সহ আটকে থাকা সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প, বন্ধ হবে না পুরনোগুলিও

মৃত ব্যক্তিরা যাতে প্রকল্পগুলির সুবিধা না-পান এবং কেবল প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকরাই যাতে এই সুবিধা ভোগ করেন, তা কড়া হাতে নিশ্চিত করা হবে বলে জানান শুভেন্দু।

ETV BHARAT
নবান্নে হল প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হাওড়া, 11 মে: শপথ গ্রহণের পর আজ রাজ্যে নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল । মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি রাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দেন, পুরনো সরকারের কোনও জনকল্যাণমূলক বা সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করা হবে না । তবে মৃত ব্যক্তিরা যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা না-পান এবং কেবল প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকরাই যাতে এই সুবিধা ভোগ করেন, তা কড়া হাতে নিশ্চিত করা হবে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে এই ক্যাবিনেট রাজ্যে সুশাসন, সুরক্ষা এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পথে অগ্রসর হবে বলে জানান শুভেন্দু । তিনি আরও বলেন, দলতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের আদর্শ মেনে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে জনগণের সরকার হিসেবে কাজ করবে ।

ETV BHARAT
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)

এদিনের ক্যাবিনেট বৈঠক শেষের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন বাদে একটি মৃত্যুহীন, ভয়মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য 93 শতাংশ ভোটার, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম ও সকল স্তরের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।" একইসঙ্গে, রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠায় আত্মবলিদান দেওয়া 321 জন শহিদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, এই পরিবারগুলি হত্যার ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের যাবতীয় সামাজিক ও কল্যাণমূলক দায়িত্ব এই সরকার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে ।

তিনি জানান, রাজ্য মানুষের নিরাপত্তা এবং দেশের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তন রুখতে প্রথম দিনেই একটি বড় পদক্ষেপ করেছে মন্ত্রিসভা । সীমান্ত সুরক্ষিত করতে বিএসএফ-এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং আজ থেকেই এই কাজ শুরু হচ্ছে । আগামী 45 দিনের মধ্যে মুখ্যসচিব এবং ভূমি ও রাজস্ব সচিবকে এই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি মেনে প্রথম ক্যাবিনেটেই 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিতে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে । খুব দ্রুত রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পন্ন করবে ।

ETV BHARAT
গার্ড অফ অনার (নিজস্ব চিত্র)

আয়ুষ্মান ভারতের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, ফসল বিমা যোজনা, পিএম শ্রী, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং উজ্জ্বলা যোজনা 3.0-এর মতো একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পূর্ববর্তী সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে আটকে থাকা বিশ্বকর্মা যোজনার প্রায় আট লক্ষ 65 হাজার আবেদন দ্রুত কেন্দ্রের এমএসএমই দফতরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও, গ্রাহক বিতরণ কেন্দ্রে আটকে থাকা উজ্জ্বলা যোজনার হাজার হাজার আবেদনও অবিলম্বে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে রাজ্যের আরও কয়েক লক্ষ মহিলা দ্রুত এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
AYUSHMAN BHARAT
মন্ত্রিসভার বৈঠক
শুভেন্দু অধিকারী
CABINET MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.