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ডুয়ার্সের পর্যটনের সঙ্গে জুড়ল কলকাতা, এসি বাস উদ্বোধনে পর্যটন মন্ত্রী

আলিপুরদুয়ার থেকে বীরপাড়া, চালসা, লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি হয়ে এসি স্লিপার বাস দু'টি কলকাতা পৌঁছবে ৷

AC BUS SERVICE FROM ALIPURDUAR TO KOLKATA
আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত এসি বাস পরিষেবার উদ্বোধনে পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 2:50 PM IST

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লাটাগুড়ি, 6 সেপ্টেম্বর: ফরাক্কায় রেললাইনে ধসের পর থেকেই ডুয়ার্সের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ কার্যত বন্ধ । তবে রেললাইন খোলা থাকলেও গত 20 বছরে ডুয়ার্স পেয়েছে মাত্র একটি প্রাত্য়হিক ট্রেন, কাঞ্চনকন্যা ৷

ট্রেনের এই অপ্রতুলতা বারংবার সড়কপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি নিয়ে আওয়াজ তুলেছে । এবারে সেই পথেই বেসরকারি উদ্যোগে কিছুটা সুরাহা মিলবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ । আলিপুরদুয়ার থেকে বীরপাড়া, চালসা, লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতাগামী দু'টি এসি স্লিপার কোচ বাস চালু হল । শনিবার বিকেলে যার উদ্বোধন করেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ এই বাস পরিষেবার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ডুয়ার্সের পর্যটন এক নতুন দিশা পাবে একথা বলাই বাহুল্য ।

আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা বাস পরিষেবা (ইটিভি ভারত)

সামনেই উৎসবের মরশুম । এর আগেই 15 সেপ্টেম্বর থেকে খুলে যাবে সমস্ত বনাঞ্চল । সবমিলিয়ে পর্যটকদের ঢল নামবে ডুয়ার্স এবং পাহাড়ি জনপদগুলিতে । এই কথা মাথায় রেখেই 5 সেপ্টেম্বর পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের হাত দিয়ে উদ্বোধিত হল এই বাস পরিষেবা । যার মধ্যে দিয়ে কলকাতা থেকে সরাসরি ডুয়ার্সের মূল পর্যটন কেন্দ্র চালসা, লাটাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন পর্যটকরা । সঙ্গে ডুয়ার্স অঞ্চলের সমস্ত বড় জনপদগুলিকে ছুঁয়ে যাওয়ায় সমস্ত এলাকার মানুষও সহজেই কলকাতা পৌঁছবেন ।

AC BUS SERVICE FROM ALIPURDUAR TO KOLKATA
এসি বাস উদ্বোধনের ফিতে কাটার মুহূর্তে পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)

আলিপুরদুয়ার থেকে বিকেল 4টে 45 মিনিটে ছেড়ে পরের দিন সকালে কলকাতা পৌঁছবে এই বাস ৷ উল্টো পথে কলকাতা থেকে বিকেল 5টা 15 মিনিটে ছেড়ে সকাল 10টা 15 মিনিটে আলিপুর পৌঁছবে । লাটাগুড়ির তিন উদ্যোগ প্রতি সমীর পাল, কেশব চন্দ্র রায় এবং অমিতাভ মালাকারের উদ্যোগে এই বাস পরিষেবা অবশ্যই ডুয়ার্সের পর্যটনে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । তাঁর কথায়, "বোঝা যাচ্ছে কানেক্টিভিটি বাড়ছে, ইন্ডাস্ট্রির আস্থা বাড়ছে । এই পরিষেবা অবশ্যই মানুষের উপকারে আসবে ।"

অন্যদিকে, উদ্যোক্তাদের তরফে সমীর পাল জানিয়েছেন বহুদিন ধরে আমাদের এক স্বপ্ন ছিল লাটাগুড়িকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করা সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল । প্রথম দিনেই কলকাতার পথে বাসে চললেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী দত্তরা । তাঁদের কথায়, ডুয়ার্সে পৌঁছনো একেবারে সহজ হয়ে গেল । কোনও ব্রেক জার্নি থাকল না ।

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