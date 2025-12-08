বিলাসী গাড়িতে অনুকূল ঠাকুরের উৎসবে এসে হাত-সাফাই ! জালে 14 জন মহিলার গ্যাং
অনুকূল ঠাকুরের প্রাচিচেতা উৎসবে মহিলাদের লুট ৷ গ্রেফতার দলের 4 জন পুরুষ সদস্যও ৷ ধৃতদের থেকে উদ্ধার 2টি দামি গাড়ি ৷
Published : December 8, 2025 at 8:06 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 8 ডিসেম্বর: রবিবার ছিল অনুকূল ঠাকুরের প্রাচিচেতা বা আবির্ভাব দিবস ৷ সেই উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রাচিচেতা মহোৎসবের আয়োজন করা হয় ৷ সেই মহোৎসব থেকেই বহু ভক্তের গয়না ও টাকা পয়সা চুরি হয়ে যায় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে 14 জন মহিলা চোরের একটি গ্যাংকে গ্রেফতার করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ ৷ গ্রেফতার হয়েছেন গ্যাংয়ের 4 পুরুষ সদস্যও ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত 18 জনের বাড়ি চন্দননগর কমিশনারেটের ব্যান্ডেল থানা এলাকায় ৷ এরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে মহিলাদের সোনার গয়না ও টাকা-পয়সা হাত-সাফাই করে বলে অভিযোগ ৷ ধৃতদের কাছ থেকে দু’টি দামি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে চুরি করা 2টি সোনার হার ও নগদ 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা ৷
কীভাবে চুরি করত মহিলাদের এই গ্যাং ?
আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি বলেন, "এরা 14 জন মহিলার একটি দল ৷ 4 জন পুরুষও আছে ৷ সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মূলত মহিলারাই চুরিটা করত ৷ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলার ভিড়ে এরা মিশে যায় ৷ তারপর টার্গেট ফিক্স করে ৷ মূলত মহিলাদেরই টার্গেট করা হয় সোনার গয়নার জন্য ৷ 4-5 জন মিলে একজন মহিলাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয় ৷ যাতে সামনে পিছনে কে বা কারা আছে, তা বোঝা না যায় ৷ এরপর পিছন থেকে গ্যাংয়ের একজন নীরবে গলার হার বা চেন খুলে নেয় ৷ একইভাবে টাকা-পয়সার ব্যাগও তুলে নেয় ৷"
কীভাবে পুলিশের জালে গোটা গ্যাং ?
এসডিপিও বলেন, "আলিপুরদুয়ার থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয় রবিবার ৷ সেখানে বলা হয়, প্রাচিচেতা উৎসবে আসা ভক্তদের সোনার গয়না ও টাকা চুরি হয়েছে ৷ সেই মতো আমরা উৎসব প্রাঙ্গণে টিম পাঠাই ৷ নজরদারি চালিয়ে সন্ধেবেলা তিনজন মহিলাকে আটক করা হয় ৷ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, গ্যাংয়ে মোট 18 জন আছে ৷ যার মধ্যে 14 জন মহিলা ৷ ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে রবিবার ভোরবেলা বাকি সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
এই গ্যাংয়ের পাল্লায় পড়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা বৃদ্ধা মমতা চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "আমি মহোৎসব থেকে বাইরে বেরিয়ে শুনি, লোকজন বলছে সোনা-গয়না চুরি গেছে ৷ তখন আমিও গলায় হাত দিয়ে দেখি, আমার চেন চুরি গেছে ৷ আমার ছেলে পুলিশে অভিযোগ করেছে ৷"
পুলিশ 18 জনকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ আর কোথায়-কোথায় এই গ্যাং চুরি করেছে, সেই সব চুরির জিনিসপত্র ও টাকা কোথায় লুকানো আছে, এই সব তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি, প্রাচিচেতা মহোৎসব থেকে চুরি যাওয়া বাকি জিনিসপত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷