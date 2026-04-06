নাবালিকার শ্লীলতাহানিতে উত্তাল আলিপুরদুয়ার; অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

নাবালিকার শ্লীলতাহানিতে উত্তাল আলিপুরদুয়ার; অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের চেষ্টা
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
Published : April 6, 2026 at 8:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 এপ্রিল: নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা। সোমবার দুপুরে ক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চল।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়। তবে তাতেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি।
অভিযোগ, সোমবার একদল উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়৷ শুধু তাই নয়, অভিযুক্তের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের বাড়িটি কার্যত গুঁড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন বিক্ষোভকারীরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে 27 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে৷ এই অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয় পুলিশ। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে ইতিমধ্যেই 12 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার সময়কার ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে আরও অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানো রুখতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।
পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ জানান, "দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের আইনভঙ্গ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এখনও পর্যন্ত 12 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কাউকেই রেয়াত করা হবে না। সকলের কাছে আবেদন, আইন হাতে তুলে নেবেন না। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তারপরও এই ধরনের অশান্তি গ্রহণযোগ্য নয়।" পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।