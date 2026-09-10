রিলসের নেশাই হাতিয়ার ! বইমুখী করতে 'বিপ্লব' আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে

রিলসের নেশাই হাতিয়ার ! বইমুখী করতে 'বিপ্লব' আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে
Encouraging Reading Habits in Reels: এই অভিনব উদ্যোগে 1 মিনিটের রিলসেই মিলবে বইয়ের পাঠ ৷ সম্পূর্ণ তথ্য রইল শুভদীপ বর্মনের বিশেষ প্রতিবেদনে ৷
Published : September 10, 2026 at 6:58 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 10 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘক্ষণ বই পড়ার অভ্যাস এখন প্রায় নেই বললেই চলে ৷ এযুগের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ মুখ গুঁজে সোশাল মিডিয়ায় ৷ রিলসের নেশায় বুঁদ জেন-জি ৷ সেই রিলসকেই এবার হাতিয়ার করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয় ৷ রিলসের নেশাকে মাধ্যম করে বইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ ৷ নেতিবাচক হিসাবে নয়, সোশাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হবে ইতিবাচক কাজে ৷ এক মিনিটের রিলসেই মিলবে বইয়ের পাতার পড়া বা তথ্য ৷ আর তাই সোশাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই এবার কেল্লাফতে পড়ুয়াদের ৷
শর্ট ভিডিয়োর এই যুগে পড়ার অভ্যাসকে উৎসাহিত করার জন্য এমন অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয় । কলেজ কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হল, সোশাল মিডিয়ার প্রতি আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের পাতায় বা পড়ার প্রতি ভালোবাসা ফিরিয়ে আনা ৷ ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পড়া বইয়ের উপর ভিত্তি করে রিলস তৈরি করে এবার জিততে পারবে পুরস্কারও ।
'এসো বই পড়ি' কর্মসূচি
'এসো বই পড়ি' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে 26 জন ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয়েছে এই উদ্যোগ । কলেজের প্রায় 1500 পড়ুয়ার মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে এই ছাত্রীদের । তাঁদের পাঁচটি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের বই । দলবদ্ধভাবে বই পড়ার পাশাপাশি বিষয়বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন ছাত্রীরা ।
চমক রয়েছে এরপরেই । মাত্র এক মিনিটের রিলের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে ওই পড়া বইয়ের মূল ভাবনা, নিজেদের উপলব্ধি ও সৃজনশীলতা । এর জন্য ছাত্রীদের সময় দেওয়া হয়েছে 12 দিন । কলেজের অধ্যাপকদের বিচারেই বেছে নেওয়া হবে সেরা তিনটি দল । প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দল পাবে পুরস্কার । ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া বইয়ের মধ্যে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ, সক্রেটিস, সিস্টার নিবেদিতার জীবনকাহিনি এবং রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের রাজস্থানের লোককথা-সহ বিভিন্ন বিষয়ের বই ।
কেন এমন উদ্যোগ ?
কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, "পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে পড়ুয়াদের অন্যান্য বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলাই এসো বই পড়ি কর্মসূচির মূল লক্ষ্য । পাঁচটি দলে পাঁচজন করে পড়ুয়া নিয়ে এটা আমরা শুরু করলাম ৷ ধীরে ধীরে কলেজের সমস্ত ছাত্রীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে । প্রতি মাসে নতুন একটি দলকে নিয়ে এই কর্মসূচি চলবে । আমরা কলেজ থেকে তাদের বিভিন্ন ধরনের বই দিয়েছি ৷ সেই বই পড়ে রিল বানাতে হবে । বই পড়ে কতটা বুঝেছে, সেটা রিলের মাধ্যমে বোঝাতে হবে । ভালো রিল অনুযায়ী আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসাবে পুরস্কৃত করব ৷"
তিনি আরও বলেন, "সোশাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বইয়ের চর্চাও যাতে হয়, সেজন্য আমাদের এই উদ্যোগ ৷ এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ৷ প্রথমে ছোট আকারে উদ্যোগ নিলেও পরে বড় হবে ৷ আমরা চাই ছাত্রীরা এগিয়ে এসে এই উদ্যোগের অংশ হোক ৷ বই নিয়ে চর্চা করুক ৷ দল বেঁধে কাজ করার প্রবণতা বাড়বে ৷ আমরা আশাবাদী আমাদের 1500 ছাত্রীর মধ্যে এই উদ্যোগে অন্তত 100 জনের হলেও বই পড়ার আগ্রহ বাড়বে ৷"
গ্রুপ বা কালেকটিভ স্টাডির সুফল
কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, "এখন সকলের হাতে সময় কম ৷ পুরো বই পড়ার অভ্যাস নেই ৷ গ্রুপ বা কালেকটিভ স্টাডিতে একেকটা চ্যাপটার একেকজন পড়বে ৷ তারপর সেই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে ৷ তাতে গ্রুপের মাধ্যমে বইটা পুরো পড়া হয়ে যাবে ৷ পাশাপাশি, নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ও গড়ে উঠবে ৷ এই প্রক্রিয়ায় তাদের রিল বানাতে গেলে বইটা জানতে ও বুঝতে হবে ৷ এটা একেবারে অন্যরকম রিল হবে ৷ অনেকটা বুক রিভিউয়ের মতো ৷ রিলের পুরো বিষয়টা আমরা ছাত্রীদের সৃজনশীলতার উপর ছেড়ে দিয়েছি ৷ অডিয়ো ও ভিডিয়ো ব্যবহার করে এক মিনিটের রিল বানাতে পারবে তারা ৷ যাতে রিলটার মাধ্যমে বাইরের লোক বইটা সম্পর্কে জানতে পারে ৷"
কতটা উচ্ছ্বসিত ছাত্রীরা ?
ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী অরিত্রি সাহার কথায়, "আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসি ৷ তাই জন্য আমার এই উদ্যোগটা খুব ভালো লাগছে ৷ আমাকে একটা ছোট বই পড়তে দেওয়া হয়েছে ৷ সেটির নাম রাজস্থান স্টোরিস ৷ আমার দলে আরও চারজন রয়েছে ৷ ওই বই আমাদের পাঁচজন মিলে পড়তে হবে ৷ তারপর বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে রিলস বানাতে হবে ৷ আমরা জেন জি ৷ সবাই রিলস দেখি, বানাতে পারি ৷ ফলে মনে হয় না বিষয়টা আমাদের কাছে সেরকম শক্ত হবে । বইয়ের ভাবনাকে মাত্র এক মিনিটের রিলে তুলে ধরা নতুন অভিজ্ঞতা ৷ কারণ, বই নিয়ে এর আগে আমরা এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিনি ৷ বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং ও আকর্ষণীয় ৷"
আরেক ছাত্রী জয়িস্মিতা দাস বলেন, "আমাদেরও বই দেওয়া হয়েছে । যে বইগুলি আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেগুলি রিলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে । বইয়ে এই মোটিভেশনাল কোট, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ যা যা বলেছেন, সেগুলিই রিলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলব । যাতে আমাদের করা রিল দেখে জেন জি-দের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বাড়ে ।"
সোশাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার
এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপিকা ঋত্বিকা লস্কর বলেন, "আমাদের কলেজের তরফে প্রথমবার এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা চাই এটা সফল হোক ৷ ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার অভ্যেস গড়ে ওঠে ৷ ওরা যাতে সিলেবাসের বাইরেও অন্য বই পড়ে, সেজন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি ৷ একসঙ্গে কাজ করার বিষয়টাও শিখবে ৷ বই পড়ার পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারও শিখবে ছাত্রীরা ।" আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এই অভিনব উদ্যোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন প্রত্যাশা । এই উদ্যোগ কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার ৷