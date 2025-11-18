কথক ঘূর্ণনে বিশ্বরেকর্ড, 30 সেকেন্ডে 68 বার ঘুরে গিনেস বুকে জ্যোতি
জ্যোতির স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে গয়না বন্ধক রেখেছিলেন তাঁর মা । তিনি ছেলেকে নাচ শিখতে পাঠান গুজরাতে ও কলকাতায় ৷
Published : November 18, 2025 at 8:14 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 18 নভেম্বর: ছোট থেকেই ছেলের নাচের শখ ৷ তাঁর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজের গয়না বন্ধক রেখেছিলেন মা । সেই অর্থে তিনি ছেলেকে নাচ শিখতে পাঠান গুজরাতে, কলকাতায় ৷ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা 30 বছরের জ্যোতি মণ্ডল আজ কথক নৃত্যের শিল্পী ৷ আর তাঁর ভালোবাসার এই নাচই তাঁকে এবার এনে দিল বিশ্বরেকর্ড ৷ 30 সেকেন্ডে টানা 68 বার নিখুঁত ঘূর্ণনে, জ্যোতিতে উদ্ভাসিত গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ৷ এই সাফল্যে আবেগে ভাসছে শিল্পী ও তাঁর পরিবার ৷
আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার বাসিন্দা জ্যোতি মণ্ডল ৷ এলাকায় পরিচিত দেবজ্যোতি হিসেবে ৷ বেশ কয়েক বছর হল হারিয়েছেন বাবাকে ৷ স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেছেন জ্যোতির মা বীণা মণ্ডল ৷ একটি দোকান থেকে যা অর্থ আসে, তাই দিয়েই টেনেটুনে খরচ-খরচা চালান ৷ জ্যোতির নাচের প্রতি ভালোবাসা দেখে কখনও বাধা দেননি তাঁর মা ৷ বরং গয়না বন্ধক রাখতে হলেও ছেলেকে নাচ শেখানোর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেননি ৷ কথক নৃত্যে আজ জ্যোতি এলাকায় এক পরিচিত মুখ ৷ বর্তমানে তিনি বিন্নাগুড়ি আর্মি স্কুলে নৃত্যের শিক্ষক । বীরপাড়ায় তাঁর নিজস্ব ডান্স অ্যাকাডেমিও রয়েছে ৷ তবে এবার তিনি যে কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন, তা নৃত্যের ইতিহাসে বিশ্বে অনন্য ।
কথকের অঙ্গ নিখুঁত ঘুর্ণন ৷ এর আগে বেশ কয়েকবার এই পারদর্শিতায় বিশ্ব রেকর্ডের চেষ্টা করেছেন ৷ তবে সফল হননি ৷ যদিও তাতে হার মানেননি জ্যোতি ৷ গত অক্টোবর মাসে গিনেস কর্তৃপক্ষের নিয়ম মেনে পারফরম্যান্স ভিডিয়ো, সময়-পরিমাপের দলিল এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি আবারও পাঠান । দুর্গাপুজোর সময় অবশেষে আসে দীর্ঘ প্রতীক্ষার স্বীকৃতি । উৎসবের আনন্দ যেন মুহূর্তে কয়েক গুণ বেড়ে যায় জ্যোতির পরিবার ও বন্ধুমহলে ৷ সম্প্রতি হাতে এসে গিয়েছে সেই সংশাপত্রও ৷
বিশ্বরেকর্ডের পর নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে জ্যোতি বলেন, "2012 সাল থেকে কথক শিখছি । যতবার সুযোগ পাই, কলকাতা ও আহমেদাবাদ গিয়ে গুরুদের কাছে রেওয়াজ করি । বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও রেকর্ড করতে পারিনি । 2019 সাল থেকে আমি প্রতিবছর আবেদন করে গেলেও সফল হতে পারিনি । অবশেষে সফল হলাম । স্বপ্নটা সত্যি হল । 30 সেকেন্ডে 68 বার স্পিন করেছি । গুরু ও বাবা-মায়ের আশির্বাদ ছাড়া এটা সম্ভব হত না । এখন আমার লক্ষ্য - নিজের ওই রেকর্ডকেই আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া ।"
ভারতের অন্যতম শাস্ত্রীয় নৃত্য কথক ৷ এই নাচে দেখা যায় ছন্দ, ঘূর্ণন ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণের নিপুণ সমন্বয় । জ্যোতির এই বিশ্বরেকর্ড সেই শিল্পরূপের কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়কে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরল । আলিপুরদুয়ার জুড়ে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা তাঁকে অভিনন্দনে ভরিয়ে দিচ্ছেন । সবারই এক কথা, "জ্যোতির এই সাফল্য নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের পথ দেখাবে ।"
জ্যোতির সাফল্যে আনন্দাশ্রু তাঁর মা বীণার চোখে ৷ আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, "ছেলের স্বপ্নকে কখনও থামাইনি । কত কষ্ট করেছি । ছোট থেকেই ছেলেকে দেখে মনে হত ও একটা কিছু করবে । কিন্তু ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলবে ভাবিনি । ও গুজরাতে গিয়েও নাচ শিখেছে ৷ কলকাতায় শিখেছে ৷ আজ ছেলের পরিশ্রম সার্থক হল ।"