বক্সায় বাঘিনী ফিরতেই বদল রাজাভাতখাওয়ায় ! জঙ্গলের দোরগোড়ায় এবার নতুন পুলিশ ফাঁড়ি

বক্সায় বাঘিনী ফিরতেই বদল রাজাভাতখাওয়ায় ! জঙ্গলের দোরগোড়ায় এবার নতুন পুলিশ ফাঁড়ি
POLICE OUTPOST AT RAJABHATKHAWA: স্থানীয় বাসিন্দা থেকে জঙ্গল দেখতে আসা পর্যটকদেরও পুলিশি পরিষেবার জন্য আর প্রায় 13 কিলোমিটার দূরের কালচিনি থানায় ছুটতে হবে না ।
Published : October 4, 2026 at 8:46 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 4 অক্টোবর: বক্সার জঙ্গলে ফিরেছে বাঘিনী । তার পরেই বদলাতে শুরু করেছে জঙ্গল লাগোয়া এলাকার নিরাপত্তার ছবিও । বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রবেশদ্বার রাজাভাতখাওয়ায় এ বার চালু হল নতুন পুলিশ ফাঁড়ি । ফলে স্থানীয় বাসিন্দা তো বটেই, জঙ্গল দেখতে আসা পর্যটকদেরও পুলিশি পরিষেবার জন্য আর প্রায় 13 কিলোমিটার দূরের কালচিনি থানায় ছুটতে হবে না ।
রবিবার রাজাভাতখাওয়া ফুটবল মাঠের পাশে বন দফতরের একটি কাঠের ঘরে নতুন পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন হয় । ঘরটি পুলিশের ব্যবহারের জন্য তুলে দিয়েছে বন দফতর । ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং নর্থ বেঙ্গল আইজি সুকেশ কুমার জৈন । অনুষ্ঠানে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ পুলিশ ও বন দফতরের আধিকারিকেরা ।
কালচিনি থানার অধীনেই কাজ করবে নতুন এই ফাঁড়ি । সেখানে থাকছেন এক জন সাব-ইন্সপেক্টর, এক জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, তিন জন পুরুষ কনস্টেবল, দু'জন মহিলা কনস্টেবল এবং 10 জন সিভিক ভলান্টিয়ার । থাকছে মহিলা হেল্প ডেস্কও । ফলে অভিযোগ জানানো থেকে শুরু করে জরুরি পুলিশি সহায়তা, জঙ্গল লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছনোর পথ আরও সহজ হবে ।
এত দিন দমনপুর, রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী এবং বক্সা এলাকার বাসিন্দাদের পুলিশি প্রয়োজনে যেতে হত কালচিনি থানায় । রাজাভাতখাওয়া থেকে কালচিনি থানার দূরত্ব প্রায় 13 কিলোমিটার । পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা এলাকায় সেই পথ পেরিয়ে থানায় পৌঁছনো অনেক সময়েই সমস্যার হয়ে দাঁড়াত । পর্যটকদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা ছিল । নতুন ফাঁড়ি চালু হওয়ায় এ বার সেই দূরত্ব অনেকটাই কমল ।
এর পিছনে শুধু স্থানীয় প্রশাসনিক প্রয়োজনই নয়, রয়েছে বক্সাকে ঘিরে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিও । দীর্ঘ অপেক্ষার পরে বক্সার জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতি নতুন করে সামনে এসেছে । বাঘকে ঘিরে পর্যটকদের আগ্রহও বাড়ছে । আগামী দিনে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী এবং বক্সা সংলগ্ন এলাকায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন । ফলে পর্যটন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা এবং নজরদারির পরিকাঠামোও শক্তিশালী করার প্রয়োজন তৈরি হয়েছে ।
বন দফতরের সঙ্গে পুলিশের সমন্বয়ের গুরুত্বও এই পরিস্থিতিতে আরও বেড়েছে । বাঘের গতিবিধি, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় মানুষের আনাগোনা, পর্যটকদের নিরাপত্তা- সব ক্ষেত্রেই দুই দফতরের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ জরুরি । বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল বলেন, বন দফতর এবং পুলিশের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বক্সায় বাঘ ফিরেছে, ফলে আগামী দিনে এই এলাকার গুরুত্ব আরও বাড়বে ।
মন্ত্রী বিশাল লামার কথায়, বক্সার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে । তাই রাজাভাতখাওয়ায় পুলিশ ফাঁড়ির প্রয়োজন ছিল । নতুন ফাঁড়ি চালু হওয়ায় স্থানীয় মানুষের সুবিধা হবে । নর্থ বেঙ্গল আইজি সুকেশ কুমার জৈনও জানান, কালচিনি থানার অধীন এলাকা ভৌগোলিক ভাবে বড় । এত দিন রাজাভাতখাওয়া ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ এবং পর্যটকদের বিভিন্ন প্রয়োজনে কালচিনি থানায় যেতে হত । নতুন ফাঁড়ির ফলে সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে ।
অর্থাৎ বাঘ ফেরার সঙ্গে বদল শুধু জঙ্গলের ভিতরের ছবিতে নয়, জঙ্গলের বাইরেও । এক দিকে বন্যপ্রাণের নিরাপত্তা, অন্য দিকে মানুষের নিরাপত্তা এবং পর্যটনের সম্ভাবনা- তিনটি দিক মাথায় রেখেই রাজাভাতখাওয়ায় তৈরি হল পুলিশের নতুন পরিকাঠামো । বক্সার জঙ্গলে বাঘিনী ফিরেছে, আর তার সঙ্গেই রাজাভাতখাওয়ায় তৈরি হল নিরাপত্তার নতুন বলয় ।