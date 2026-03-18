তৃণমূল-বিজেপি প্রার্থীর পুজো দেওয়া নিয়ে আলিপুরদুয়ারের মন্দিরে উত্তেজনা, চলল স্লোগান-যুদ্ধ

তৃণমূল-বিজেপি প্রার্থীর পুজো দেওয়া নিয়ে আলিপুরদুয়ারের মন্দিরে উত্তেজনা, চলল স্লোগান-যুদ্ধ
একই মন্দিরে পুজে দিতে আসেন আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল ও বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস ৷
Published : March 18, 2026 at 3:10 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 18 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই আলিপুরদুয়ারে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে । মঙ্গলবার সেই উত্তেজনারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল শহরের বুকে ৷ যেখানে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের স্লোগান-পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ।
এদিন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস শহরের 3 নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে যান । পুজো সেরে মন্দির চত্বর থেকে জনসংযোগ করতে করতে বেরিয়ে আসার সময়ই শুরু হয় স্লোগান যুদ্ধ । এখানেই পুজো দিতে আসার কথা ছিল আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের ৷ বিজেপি প্রার্থী মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় সুমন কাঞ্জিলালের অপেক্ষায় থাকা কর্মীরা পরিতোষ দাসকে লক্ষ্য করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন ।
পালটা প্রার্থীর সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মীরাও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তোলেন । মুহূর্তের মধ্যে স্লোগান-পালটা স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা ৷ তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি । যদিও ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও বিজেপি কর্মীরা কোনওরকম বাকবিতণ্ডা বা ঝামেলায় না জড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে এলাকা ত্যাগ করেন ৷ ফলে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ।
পরবর্তীতে একই মন্দিরে এসে পুজো দেন তৃণমূল প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল । পুজো দিয়ে বেরিয়ে স্লোগানের লড়াই নিয়ে তিনি বলেন, "যেহেতু এই মন্দিরে আসার আমাদের আগাম কর্মসূচি ছিল তাই সমস্ত নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা হাজির ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে উৎসাহ ছিল ৷ সেই থেকে স্লোগান চলেছে ৷ স্লোগান-পালটা স্লোগান গণতন্ত্রের সুস্থ লড়াইয়েরই অংশ । আমরা সবাই চাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে রাজনৈতিক লড়াই থাকুক ৷ আগামিদিনে মানুষকে ভালোভালে পরিষেবা দেওয়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত ৷ "
স্লোগানের লড়াই নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস বলেন, "সবচেয়ে ভালো ও সুস্থ রাজনীতির ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োজন ছিল সেটি হল সৌজন্য বিনিময় ৷ কিন্তু বিগত দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় রয়েছে, তারা বিষয়টিকে জীবিকা হিসেবে নিয়েছে বলেই তারা আমাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাবে, আমাদের শত্রু ভাবে ৷ স্বাভাবিকভাবেই তারা এই আচরণটা করেছে । বাংলায় যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে আমরা এমন রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করব, যেখানে রাজনৈতিকভাবেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই হবে । এই ধরনের কোনও রাজনীতি হবে না । এইসব বাংলাতেই হয় । পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ নেই তারই প্রতিফলন এখানে ঘটেছে ।"
অন্যদিকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সুমন কাঞ্জিলাল ৷ তিনি বলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে মা মাটি মানুষ ও আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা লড়াইয়ের শরিক হতে পেরেছি । এই কারণে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাই । আমাদের এই লড়াইটা অনেক বড় লড়াই । আমরা সবাই মিলে এই লড়াই লড়ব ৷ তাই আজ মন্দিরে মায়ের কাছে এসে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিলাম । মাকে প্রণাম করলাম ।"
গত বিধানসভায় বিজেপির হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন সমুন কাঞ্জিলাল ৷ পরে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন ৷ এবার বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে টিকিট পেয়েছেন তিনি ৷ ভোটে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সুমন বলেন, "অভিজ্ঞতা একটাই মানুষের জন্য কাজ করা । একটা কথা আমরা বিশ্বাস করি, সবার উপর মানুষ সত্য তার উপর কেউ নেই ৷ ফলে আমরা যেখানেই থাকি না মানুষের জন্য কাজ করাকে অগ্রাধিকার দেব ৷ আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রান্তিক এলাকার গরিব মানুষ ও সমস্ত সাধারণ মানুষকে যেভাবে প্রাধান্য দিয়ে পরিশ্রম করছেন, তার শরিক হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি ।"