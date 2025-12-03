ভিড় বাড়ছে চিড়িয়াখানায়, দর্শক-সুবিধায় 4 জায়গায় টিকিট কাউন্টার ! কোথায়

ভিড় বাড়ছে চিড়িয়াখানায়, দর্শক-সুবিধায় 4 জায়গায় টিকিট কাউন্টার ! কোথায়
কলকাতা পুরনিগমের কাছে আবেদন আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ৷ চিড়িয়াখানার অফলাইন টিকিট কাউন্টারে দর্শকের চাপ কমাতেই ভাবনা ৷
Published : December 3, 2025 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: দর্শক সুবিধার্থে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ৷ এ বিষয়ে আলিপুর থানা, ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে ৷ টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে কলকাতা পুরনিগমে চিঠি পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ সদর্থক জবাব মিললে খুব শীঘ্রই শহরে আরও চারটি জায়গায় আলিপুর চিড়িয়াখানার টিকিট মিলবে ৷
আলিপুর চিড়িয়াখানায় যে সকল দর্শক আসেন, তাঁদের অধিকাংশ কলকাতা শহর লাগোয়া বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা ৷ যাঁরা খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহর কলকাতায় আসেন ৷ আলিপুর চিড়িয়াখানা পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায় ৷ তাঁদের আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনের টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতেও সময় নষ্ট হয় ৷ সেই সব দর্শকের কথা চিন্তা করে, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি ৷
এই মুহূর্তে অনলাইনে টিকিট কাটা ছাড়াও, চিড়িয়াখানায় তিনটি অফলাইন টিকিট কাউন্টার আছে ৷ যেগুলি, চিড়িয়াখানার মেইনগেট, আলিপুর রোডের সামনে হাতির এনক্লোজার বরাবর একটি এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরির উল্টোদিকে আরও একটি টিকিট কাউন্টার আছে ৷ এবার সেই তালিকায় শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, রবীন্দ্র সদন এবং পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার বা পিটিএস সংলগ্ন এলাকায় চারটি টিকিট কাউন্টার খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ অফলাইন টিকিট কাটার পাশাপাশি অনলাইনে টিকিট কাটার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে প্রচার চলবে ৷
কিন্তু, দর্শকদের সময় বাঁচাতে অনলাইন টিকিটের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়েছে ৷ তারপরেও নতুন করে চারটি জায়গায় অফলাইন টিকিট কাটার উদ্যোগের কারণ কী ? সূত্রের দাবি, "চিড়িয়াখানায় আগত দর্শকদের অধিকাংশই অনলাইনে টিকিট কাটার বিষয়ে সচেতন নন ৷ যাঁরা পরিবার নিয়ে আসেন, অধিকাংশই বয়স্ক ৷ তাঁরা অনলাইন পেমেন্টের বিষয়েও বিশেষ সচেতন নন ৷ সেই কারণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷"
শুধু তাই নয়, শীতের মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের ভিড় বাড়তে থাকে চিড়িয়াখানায় ৷ সার্বিকভাবে আলিপুর রোডে যানজট বাড়ে ৷ সেই যানজটের দিকটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কারণ, এই রাস্তা দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় যায় প্রায়শই ৷ সব মিলিয়ে দর্শকদের সময় বাঁচাতে ও যানজট এড়াতে নতুন কাউন্টার খোলার পরিকল্পনা করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ৷
এদিকে, শীতের শুরুতেই ধারাবাহিকভাবে ছুটির দিনগুলোতে চিড়িয়াখানায় ভিড় বাড়তে শুরু করেছে ৷ গত নভেম্বর মাসের পাঁচ রবিবারে প্রায় লাখের কাছাকাছি দর্শক এসেছে ৷ 2 নভেম্বর চিড়িয়াখানায় 9052 জন দর্শক এসেছিলেন ৷ পরের রবিবার সে সংখ্যাটা বেড়ে 11,142 জন হয় ৷ 16 নভেম্বর সেই সংখ্যা বেড়ে 14,964-তে দাঁড়ায় ৷ 23 নভেম্বর সেই সংখ্যা আরও বেড়ে 16,521 জন হয় ৷ আর নভেম্বরের শেষ রবিবারে 19,012 জন দর্শক আসেন চিড়িয়াখানায় ৷