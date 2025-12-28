বছরের শেষ রবিতে ভিক্টোরিয়ায় জনস্রোত, বড়দিনে গুগল AI-এর ভুলের ঘাটতি পূরণ চিড়িয়াখানায়

বছরের শেষ রবিতে ভিক্টোরিয়ায় জনস্রোত, বড়দিনে গুগল AI-এর ভুলের ঘাটতি পূরণ চিড়িয়াখানায়
শেষ রবিবারে দর্শক ভিড়ে ভাসল চিড়িয়াখানা ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৷ তবে, ফিকে দেখাল কলকাতা ময়দানকে ৷
Published : December 28, 2025 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাতা বদলাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন ৷ উত্তরের বাতাসের সঙ্গে জাঁকিয়ে শীতও পড়েছে কলকাতা শহর-সহ গোটা রাজ্যে ৷ তারই সঙ্গে বড়দিন ও নববর্ষের ছুটি ৷
সবমিলিয়ে উৎসবের মুডে শহর কলকাতা ৷ তার উপর বছর বিদায়ের আগে শেষ রবিবার ৷ তাই মহানগরের দর্শনীয় স্থানগুলিতে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড় ৷ বিশেষত, চিড়িয়াখানায় ৷ বড়দিনে গুগল এআই-এর ভুলে হওয়া ঘাটতি মিটিয়ে দিল বছরের শেষ রবিবারটি ৷
আলিপুর চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর তৃপ্তি শাহ বলেন, "বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে গত 25 ডিসেম্বর আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেনে দর্শনার্থীদের উপস্থিতি অনেকটাই কম ছিল ৷ অতীতে চিড়িয়াখানায় বিশেষ দিনে 75,000 থেকে 1 লাখ দর্শকের ভিড় লক্ষ করা গেছে ৷ যাইহোক, সেদিনের তুলনামূলকভাবে কম উপস্থিতির কারণ, 25 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হওয়ায় ৷ ওই দিন প্রাথমিকভাবে চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে সারা বছর ৷ কিন্তু, আমাদের সাইটে দিয়েছিলাম ডিসেম্বর মাস থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত চিড়িয়াখানা দর্শকদের জন্য রোজ খোলা থাকবে ৷ কিন্তু, গুগল এআই-এর ভুলের জন্য অনেকে হয়তো বিভ্রান্ত হয়েছেন ৷"
চিড়িয়াখানার সহকারী নির্দেশক সৌমেন মণ্ডল বলেন, "আমাদের ধারণা Google AI এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভুলভাবে চিড়িয়াখানাকে 'বন্ধ' হিসাবে দেখানো হয়েছিল ৷ ফলস্বরূপ, অনেক সম্ভাব্য দর্শনার্থী ধরে নিয়েছিলেন যে 25 ডিসেম্বর ছুটির দিন হলেও বৃহস্পতিবার চিড়িয়াখানা বন্ধ ৷ স্বাভাবিকভাবে তাঁরা কলকাতার অন্যান্য প্রান্তে ঘুরলেও চিড়িয়াখানা মুখো হননি ৷"
তবে, এ দিন সকাল থেকে চিড়িয়াখানার প্রতিটি গেটে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড় ৷ আর প্রতিটি খাঁচার সামনে ছিল কচিকাঁচা থেকে ষাটোর্ধ্ব মানুষের জমায়েত ৷ সঙ্গে দেদার খাওয়া-দাওয়া ৷ বাঘ, সিংহ, হাতি, ভাল্লুক, জিরাফ, কুমির, উট পাখি, হরিণের মতো বন্যপ্রাণী এবং নানা প্রজাতির পাখিদের দেখে আনন্দে মেতে উঠল খুদে দর্শকরা ৷
বছরের শেষ রবিবারে প্রায় একই রকম ছবি দেখা গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ৷ মানুষজনকে লম্বা লাইন দিয়ে ভিক্টোরিয়ায় ঢুকতে দেখা গেল এ দিন ৷ কেউ এসেছেন বেহালা থেকে, তো কেউ বারুইপুর, কেউ হাওড়া ও ব্যারাকপুর ৷ ভিক্টোরিয়া ও ময়দানে ঘুরে বছরের শেষ রবিবার তাড়িয়ে উপভোগ করলেন মানুষজন ৷
কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে সেই ছবি ফুটে উঠল ৷ তবে, চেনা ময়দানের সেই ভিড় যেন এ দিন উধাও ছিল ৷ ময়দানে ভিড় ফিকে হলেও উপচে পড়েছে পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিড়লা তারামণ্ডল, সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল, কলকাতা যাদুঘর-সহ বিভিন্ন এলাকা ৷
প্রতি বছরের মতো এবারেও ঘোড়ার পিঠে বাচ্চাদের চড়তে দেখা গেছে ৷ তবে ভেলপুরী থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাবার দোকানিদের মধ্যে হতাশার ছোঁয়া ৷ বিক্রিবাট্টা অনেকটাই কম ৷ কারণ, ভিড়ের ছবি নেই কলকাতা ময়দানে ৷ ক্যামেরাতেও সেই ফাঁকা মাঠের ছবি উঠে এসেছে ৷ তবে, ভিড় ফিকে হলেও ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়নি ৷ পরিবার নিয়ে শীতের দুপুরে গায়ে রোদ মেখে আড্ডায় মজেছে বহু পরিবার ৷ ব্যাগে করে আনা বাড়িতে তৈরি ঘুগনি, লুচি, আলুরদম, ফ্রায়েড রাইস, মাংস পাত পেরে খেয়েছেন লোকজন ৷ বাচ্চারা মজেছে খেলায় ৷
নালিকুল থেকে এসেছিলেন রতন মান্না ৷ তাঁর কথায়, "এই বার 11 জন এসেছি পরিবারের ৷ স্ত্রী, মেয়ে, জামাই, নাতি, পরিবারের বাকিরাও ৷ খেয়ে যাব ভিক্টোরিয়া দেখতে ৷ তারপর সময় থাকলে কোথাও খাওয়াদাওয়া করে বাড়ি যাব ৷ বছর পাঁচের খুদে সায়নী দাস এসেছিল বাগুইআটি থেকে ৷ সে বলে, "সকালে জাদুঘর দেখেছি ৷ এখন খাচ্ছি ৷ আবার ঘুরতে বেরোব ৷" দমদম থেকে এসেছিল ছোট্ট আরিয়ান পাল চৌধুরী ৷ তার কথায়, "বাড়ি থেকে মা রাইস ও চিকেন কষা এনেছে, ওটাই খাব ৷"
ভিক্টোরিয়ায় পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন বেনারসের শিপ্রা ৷ তিনি বলেন, "কলকাতায় ঘুরতে এসেছি ৷ বাড়ি থেকে খেয়েই বের হয়েছি ৷ সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখার পরিকল্পনা আছে ৷ জাদুঘর, বিড়লা তারামণ্ডল, ভিক্টোরিয়া দেখে সায়েন্স সিটি যাব ৷"