ঝঞ্ঝা কাঁটা সরতেই বাড়ছে উত্তরে হাওয়ার গতি, ফের পারদ পতনের পূর্বাভাস

ঝঞ্ঝা কাঁটা সরতেই বাড়ছে উত্তরে হাওয়ার গতি, ফের পারদ পতনের পূর্বাভাস
শুক্রবার থেকে শুরু করে আগামী দু'দিনে পারদ দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমবে । ফলে ফের একবার ঠান্ডার অনুভূতি পাবে দক্ষিণবঙ্গ ।
Published : February 6, 2026 at 8:21 AM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় বঙ্গে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল উত্তুরে হাওয়া ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, সেই ঝঞ্ঝা কাঁটা ধীরে ধীরে সরছে । ফলে ক্রমেই বাড়বে উত্তরে হাওয়ার গতি । আর তার জেরে ধীরে ধীরে ফের কিছুটা কমবে তাপমাত্রা ।
বৃহস্পতিবার নদিয়ার কল্যাণীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 12.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা এদিন ছিল দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান । তবে 12 ডিগ্রির ঘরে ফের পারদ নামলেও ঠান্ডার সেই অনুভূতি পাওয়া যায়নি । ঠান্ডা হাওয়া বইলেও দিনের বেলা চড়া রোদের কারণে ঠান্ডার তীব্রতা বোঝা যায়নি । আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আজ শুক্রবার থেকে শুরু হবে হাওয়া ঘোরার খেলা । আগামী দু'দিন পারদ দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমে যাবে । ফলে ফের একবার শীতের অনুভূতি পাবে রাজ্যের মানুষ । পশ্চিমের জেলা যেমন-বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে তাপমাত্রা ধীরে-ধীরে নামবে 10 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । তবে এই শীতের আমেজ মিলবে মূলত সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত । বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে যাবে তাপমাত্রাও । আগামী চার থেকে পাঁচদিন এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর ।
গোটা রাজ্যে কোথাও বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস আপাতত নেই । রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । গত 24 ঘণ্টায় কোনও জেলাতেই বৃষ্টি হয়নি । তবে ভোর থেকে সকালের প্রথম দিকে রাজ্যে হালকা কুয়াশা থাকবে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর । দক্ষিণ ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিন ভোরে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে বলে জানা যাচ্ছে ৷
অন্যদিকে, ভোর ও সকালের প্রথম দিকে উত্তরবঙ্গের দু-একটা জায়গায় ঘন কুয়াশা দেখা গিয়েছে । আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে এমনই ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে বলেই পূর্বাভাস রয়েছে ৷ উত্তরের জেলাগুলিতেও এক ধাক্কায় তাপমাত্রার পারদ খানিকটা কমতে পারে । দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ নামার পূর্বাভাস রয়েছে । বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল কোচবিহারে ৷ এদিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ছিল 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃহস্পতিবার 16.6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি কম ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 42 শতাংশ ।