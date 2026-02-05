দিনে গরম রাতে ঠান্ডা, মাঘের শেষে বাংলায় আবহাওয়া খামখেয়াল

দিনে গরম রাতে ঠান্ডা, মাঘের শেষে বাংলায় আবহাওয়া খামখেয়াল
Published : February 5, 2026 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: দিনের বেলা গরম, আর সূর্য ডুবতেই ফের ঠান্ডার শিরশিরানি । রাত যত বাড়ছে ঠান্ডার অনুভূতিও তুলনায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে । দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনায় এখন সুস্থ থাকাই কার্যত দায় । জ্বর-সর্দি-কাশি প্রায় ঘরে ঘরে ৷ চিকিৎসকরাও বলছেন, আবহাওয়ার এই বদলের সময়ে সতর্ক থাকতে হবে ।
অন্যদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এখনই এই পরিস্থিতির কোনও বদল হবে না ৷ উল্টে আগামী তিন দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রাতের দিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে । আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশেই থাকবে ।
তবে দিনের অন্য সময়ে তাপমাত্রার খুব একটা বদলের সম্ভাবনা নেই বলেও জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাসও নেই । সপ্তাহান্তে ফের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতনের কথা বলেছেন আবহাওয়াবিদরা । পারদ কিছুটা কমে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 থেকে 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়ার কিছু কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যেতে পারে । এদিন ভোরে এবং সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের দু-এক জায়গায় ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে । দক্ষিণবঙ্গে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিউড়িতে ৷ সেখানে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
উত্তরবঙ্গের সমতলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল কোচবিহারে, 11.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের জন্যও আগামী এক সপ্তাহ সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই । সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
অবশ্য, মাঘের শেষ লগ্নে তাপমাত্রার এই আচমকা হ্রাস বৃদ্ধিকে প্রায় স্বাভাবিক বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার 16.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 84 এবং সর্বনিম্ন 45 শতাংশ ।