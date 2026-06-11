রাজ্যজুড়ে চলবে বৃষ্টি, আগামী তিনদিনের মধ্যে দক্ষিণেও বর্ষামঙ্গল
আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 34 ও 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 11, 2026 at 7:00 AM IST
কলকাতা, 11 জুন: রাজ্যে বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি ৷ বাড়বে বৃষ্টি । আবহাওয়া অফিসের এই পূর্বাভাসের সঙ্গে দিনের প্রথমভাগের অবশ্য মিল নেই । কলকাতায় সকাল থেকে গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া । দুপুরের পর ঝড়বৃষ্টি ।
বুধের মতো আজ বৃহস্পতিবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রয়েছে রাজ্যে । আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আরও বিস্তীর্ণ অংশ, পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার কিছু এলাকায় বর্ষা প্রবেশ করতে পারে ।
বর্তমানে পঞ্জাব থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত মৌসুমী অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । এছাড়া উত্তর-পশ্চিম বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় নিম্নস্তরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে । তার জেরেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নির্ধারিত দিনের মধ্যেই বঙ্গে প্রবেশ করছে ।
এই অনুকূল বায়ুপ্রবাহ ও আর্দ্রতার জেরে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে ৷
দক্ষিণে বর্ষামঙ্গল কবে
উত্তরে বর্ষার বৃষ্টি আর দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি । শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় ইতিমধ্যে বর্ষা প্রবেশ করেছে । আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশে বর্ষা প্রবেশ করবে । একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু অংশে বর্ষা ঢুকে পড়বে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টি হবে সব জেলায় । সঙ্গে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস বইবে ।
আজ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ।
শুক্র-শনিবারেও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
রবিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । তবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি আপাতত চলবে উত্তরবঙ্গে ।
দক্ষিণে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়া যেমন থাকবে
দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তির সঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস চলবে । আজ থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলের দুই এক জেলায় ৷ তবে হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টি হতে পারে সব জেলাতে । রয়েছে বজ্রপাতের আশঙ্কাও । তবে গরম এবং অস্বস্তিও থাকবে । বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি মিলবে ।
আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় । 50 থেকে 60 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে । এই জেলাগুলির কিছু অংশে কালবৈশাখীর সর্তকতা রয়েছে ।
সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় ও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 29.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি বেশি । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 70 এবং সর্বোচ্চ 98 শতাংশ ।