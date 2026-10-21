দেবী দুর্গার বিদায়লগ্নে শীতের আগমনী, শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস আলিপুরের

দেবী দুর্গার বিদায়লগ্নে শীতের আগমনী, শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস আলিপুরের
West Bengal weather: শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যেই প্রতিমা নিরঞ্জন হবে জেলায় জেলায় । মোটের উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া থাকবে ।
Published : October 21, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: এ বছরের মতো আজ দুর্গা পুজোর শেষ দিন । বিজয়া দশমী ৷ পূর্ব ঘোষণা মতো এ বছর পুজোর চারদিন বৃষ্টি সেভাবে বিড়ম্বনায় ফেলেনি । হাওয়ায় এখন হালকা ঠান্ডা ভাব রয়েছে । ত্বকে টান ধরছে । এই শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যেই প্রতিমা নিরঞ্জন হবে জেলায় জেলায় । মোটের উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া থাকবে । তবে বেলার দিকে কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় হালকা অস্বস্তি থাকতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
উত্তরবঙ্গেও আজ থেকে শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় । দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে কয়েকদিন আগে । তবে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে রিটার্ন মনশুন । কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাডুতে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব রয়েছে । যদিও বঙ্গোপসাগরে এই মুহূর্তে কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপের পূর্বাভাস নেই ।
কলকাতার আবহাওয়া
মহানগরীতে আপাতত আকাশ পরিষ্কার থাকবে । কখনও সামান্য সময়ের জন্য আংশিক মেঘলা আকাশও হতে পারে । বেলার দিকে হালকা অস্বস্তি থাকতে পারে । তবে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । সন্ধের পর থেকে সকাল পর্যন্ত মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর । আজ দশমীতে শহরের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা ৷ তবে একাদশীতে প্রধানত পরিষ্কার আকাশ থাকবে ৷ বিকেলের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে ।
কেমন থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
দক্ষিণবঙ্গে মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে । দু-এক জায়গায় আংশিক মেঘলা থাকতে পারে । সকাল এবং সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া মানুষকে স্বস্তি দেবে । অস্বস্তির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । দ্বাদশী পর্যন্ত
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ দশমী থেকে পরিষ্কার আকাশ থাকবে সব জেলাতেই । কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় বেলার দিকে জলীয়বাষ্পের কারণে হালকা অস্বস্তি হতে পারে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে সকাল এবং সন্ধ্যের পর মনোরম আবহাওয়া । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে ।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গেও মূলত শুষ্ক আবহাওয়াই বিরাজ করবে । সকাল এবং সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া থাকবে । আগামিকাল, অর্থাৎ একাদশী পর্যন্ত
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা ।
তাপমাত্রার ওঠানামা
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 দশমিক 06 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক 08 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 দশমিক 04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল 94 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ছিল 51 শতাংশ ।
আজ বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।