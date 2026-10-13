জটায়ুই আসল হিরো ! রাবণের সঙ্গে লাইভ লড়াই আলিপুর সর্বজনীনের মণ্ডপে

জটায়ুই আসল হিরো ! রাবণের সঙ্গে লাইভ লড়াই আলিপুর সর্বজনীনের মণ্ডপে
Alipore puja theme: এখানকার পুজোর থিম রামায়ণ ৷ মহাকাব্যিক নানা মুহূর্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠবে মণ্ডপের আনাচে-কানাচে ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 13, 2026 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: রাক্ষসরাজ রাবণ যখন সীতাকে হরণ করেছিলেন, সেই সময় আসল বাহাদুরি দেখিয়েছিল কে ? রামচন্দ্র তো তখন অনুপস্থিত ৷ নেই ভাই লক্ষ্ণণও ৷ সীতার সহায় হয়েছিল বৃদ্ধ জটায়ু পক্ষী ৷ তাই আলিপুর সর্বজনীনের মণ্ডপশিল্পী অনির্বাণ দাসের চোখে জটায়ুই রামায়ণ মহাকাব্যের আসল হিরো ! সেই জটায়ুকে মাথায় রেখেই মণ্ডপসজ্জার ভাবনা গড়িয়েছে তাঁর ৷
পরিবর্তনের শহরে আলিপুর সর্বজনীন এবার রামায়ণকেই তুলে ধরছে পুজোর বিষয়-ভাবনা হিসেবে । বইয়ের পাতায় পড়ার পরে এখানকার মণ্ডপে এসে মহাকাব্যের নানা মুহূর্ত চাক্ষুষ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা । তবে উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, এই থিম ঠিক হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আগেই । ফলে রাজনীতির সঙ্গে এই থিমের সম্পর্ক খোঁজা ঠিক হবে না ।
মণ্ডপ প্রাঙ্গণে রয়েছে দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত রাম মন্দির । সেখানে আছে সাদা পাথরের রামের মূর্তি । এই আবহে গোটা মণ্ডপ সেজে উঠছে রামায়ণের নানা কাহিনির আধারে । শিল্পীদের হাতে নিপুণ ছোঁয়ায় কাঠ খোদাই করে কাজ হচ্ছে এখানে । অপরূপ মণ্ডপসজ্জায় রামায়ণের নানা দৃশ্যপট ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস ।
মণ্ডপের ভিতরে দর্শকদের নজর কাড়বে কাঠের তৈরি পুষ্পক রথ এবং জটায়ু-রাবণের যুদ্ধ । দক্ষিণ কলকাতার খ্যাতনামা পুজোর তালিকায় অন্যতম হল আলিপুর সর্বজনীন । বাঁশ, লোহা এবং প্লাইউডের স্ট্রাকচারে গোটা প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে । প্রতিষ্ঠিত রাম মন্দিরকে রেখেই তৈরি হয়েছে মণ্ডপ । কাঠ খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে দশরথের প্রাসাদ । কারুশিল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে রামায়ণের নানা দৃশ্যপট ।
রাম-সীতা, রাবণ, জটায়ু-সহ রামায়ণ গাথা সেজে উঠেছে চতুর্দিকে । আছে লোহার পাত ৷ লেজার কাটিং করে কাজ চলছে । সাবেকি ছাঁচের প্রতিমা । কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর দৃশ্যপট কাঠ খোদাই করে তৈরি হচ্ছে । সেই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ছোট ছোট কাঠের পুতুল-হনুমান । মণ্ডপে পুতুল নাচের আবহও তৈরি করা থাকছে দর্শকদের জন্য, তাঁরা সুতোর টান দিলেই পুতুল নড়াচড়া করবে ।
মণ্ডপের উপর থেকে ঝুলবে পুষ্পক রথ । তলায় থাকবে নৌকার আদলে তৈরি মঞ্চ ৷ আর সেখানেই দেখানো হবে জটায়ু-রাবণের যুদ্ধের লাইভ পারফরম্যান্স । শিল্পী অনির্বাণ দাস বলেন, বাল্মিকী-কৃত্তিবাসের রামায়ণ এখানে দেখানো হচ্ছে । তা ছাড়া, পৃথিবীজুড়ে রামায়ণের যে অসংখ্য ভার্সন রয়েছে, সেখান থেকেও কিছু কিছু টুকরো এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।
তবে অনির্বাণের চোখে রামায়ণের আসল হিরো জটায়ু । কারণ জটায়ুই সীতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল ৷ রাবণ এবং জটায়ুর যুদ্ধই তাই মণ্ডপে ফোকাস করা হয়েছে । সীতাকে উদ্ধার করার জন্য রাবণের পুষ্পক রথ ধাওয়া করেছিল বৃদ্ধ পাখি । তাঁকে তাই শিল্পী হিরো হিসেবে বিবেচনা করেছেন । তাঁর কথায়, "মণ্ডপে মুখ্য চরিত্র হিসেবে জটায়ুকে দেখানো হয়েছে । রামের হাত ধরে দুর্গার অকালবোধন হয়েছিল । সেটাই আমাদের দুর্গাপুজো । এখানে দীপান্বিতা আচার্য আবহ সঙ্গীত করেছেন । সেখানে বানরসেনা এবং রাক্ষসীরা তাল ঠুকে নাচবে ।"
পুজো উদ্যোক্তা কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, "এখানে কোনও রাজনীতির বিষয় নেই, আমাদের আগে থেকেই ঠিক ছিল রামায়ণ থিম হবে । জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই পুজোর থিম ঠিক হয়ে গিয়েছিল । কাঠ খোদাই এবং হাতে আঁকার কাজ হচ্ছে এখানে, যা দর্শক মনে দাগ কাটবে । তার সঙ্গে আলোর খেলা থাকছে ।"